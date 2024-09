Радев и Йотова ще участват в отбелязването на празника на София

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в отбелязването на празника на София от 11:30 часа на площад „Свети Александър Невски”, съобщиха от прессекретариата на държавния глава, предаде БТА.

В рамките на събитието президентът ще приеме почетния караул, след което Негово Светейшество българският патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет, ще бъде извършен и ритуал по издигането на българския национален флаг, допълват от президентството.

На 17 септември Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. На този ден градът, приел името на храма „Света София“ – Божията премъдрост, отбелязва своя празник, съобщават от Столичната община.

В присъствието на кмета на София Васил Терзиев от 10:00 ч. ще се проведе тържественото заседание на Столичния общински съвет, на което изявени личности ще бъдат удостоени със званията почетен гражданин на София - “Почетен знак на Столичната община” и “Значка на София”.

Васил Терзиев ще произнесе слово след тържествената церемония по издигане на знамето на града, която ще се състои пред базиликата „Света София“.

В Софийската градска художествена галерия ще бъдат връчени наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата.

Столичани и гостите на града ще могат да посетят безплатно Регионалния исторически музей на пл. "Бански" № 1, Античния културно-комуникационен комплекс "Сердика", Археологическото ниво на храм "Света София", Археологическия парк "Западна порта на Сердика", Гробницата на княз Александър I, експозицията за национално помирение, Триъгълнатата кула на Сердика, Софийската градска художествена галерия и нейните филиали: галерия музей „Дечко Узунов“ и галерия „Васка Емануилова“.

В парк "Заимов" от 17:30 ч. ще се проведе празничен танцов спектакъл.

На сцена на ул. "Алабин" № 39 от 19:00 ч. ще се състои фестивалът "New Kids from the Block" с концерт и огнен спектакъл.

В Археологическяи парк "Западна порта на Сердика" от 20:30 ч. ще бъде представен визуалният танцов пърформанс "Граници на реалността" на "Дерида Денс Център".

Събитията, които Столичната община, районните администрации, общинските културни институти и партньорските организации посвещават на Деня на София, са обединени в програмата „София празнува 17 септември“ и можете да видите тук.