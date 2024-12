10 загинали след срутване на мост в Бразилия ВИДЕО

Мост се е срутил в Северна Бразилия, а 10 души са загинали, съобщиха властите, цитирани от NOVA.

Съоръжението „Жуселино Кубичек де Оливейра“, което свързва щатите Маранхао и Токантинс, се срути в неделя, а автомобили и пътници паднаха във водата.

Бразилските военноморски сили провеждат спасителни операции в района. Преди два дни те откриха тяло на шест километра от мястото на инцидента. До момента има 10 загинали и 7 изчезнали.

Another tragedy in Brazil: one of the largest bridges connecting the south to the north of the country has collapsed. The bridge links the borders between Maranhão and Tocantins. So far, there are reports of 3 deaths, including one being a child. pic.twitter.com/0ipf0tUKlE

Повече от 70 спасители продължават издирването почти седмица след срутването, като използваха хипербарна камера, която позволява на водолазите да претърсват дълбочина над 30 метра.

Бразилските власти предупредиха, че река Токантинс може да е била замърсена със сярна киселина, превозвана от два камиона, които са паднали във водата. Третият камион, участвал в инцидента, е превозвал пестициди. По-късно говорител на пожарната служба заяви пред АФП, че цистерните и на трите камиона са били „непокътнати“ след срутването.