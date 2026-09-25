Hollywood actress Sharon Stone has spoken about her journey beyond the sex symbol image that accompanied her after the worldwide success of the erotic thriller “Basic Instinct“ in 1992. The 68-year-old star was among those honored at the Variety Power of Women event at the Beverly Hills Hotel in Los Angeles for her charitable work and support for women's rights.
Before Page Six, Sharon Stone said that women have significant influence through the decisions they make every day, including in the family and raising children. According to the “Casino“ actress this power must be used “in a compassionate, thoughtful and meaningful way“.
During the ceremony Stone drew special attention to her work with the American Civil Liberties Union (ACLU). The actress also recalled her own path in Hollywood, which began far from the privileged environment of the film industry.
“I am a product of the American dream“, said Sharon Stone, recalling that her father, Joseph William Stone, worked in a factory in Pennsylvania and grew up in serious financial difficulties.
Актрисата коментира и образа, който определяше публичното ѝ присъствие в продължение на десетилетия. „Извървях целия път от това да бъда секссимвол“, каза Стоун, която след „Първичен инстинкт“ затвърди кариерата си с продукции като „Казино“, „Зов за завръщане“ и „Сливър“.
Шарън Стоун беше сред няколко известни жени от развлекателната индустрия, отличени от Variety за обществената и благотворителната си дейност. Певицата и телевизионна водеща Дженифър Хъдсън получи признание за работата на The Jennifer Hudson Foundation, а актрисата и комик Мелиса Маккарти беше отличена за подкрепата си за Joyful Heart Foundation, организация, която помага на преживели домашно насилие.
Актрисата, продуцент и предприемач Иса Рей получи наградата Entertainment Entrepreneur of the Year. Създателката на сериала „Несигурни“ подчерта в речта си значението на това известните личности да използват влиянието си, за да подкрепят други творци, проекти и общности.
Сред отличените беше и телевизионната звезда Пейдж Десорбо, която получи Variety Courage Award за застъпничеството си за жертви на домашно насилие.
Церемонията Variety Power of Women събра редица известни имена от Холивуд, сред които Селма Блеър, Джена Дюан и Лорън Греъм. Водещ на събитието беше американската комедиантка Илиза Шлезингър.