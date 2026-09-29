Sports on TV on Tuesday (September 29)

09.00 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1
09.00 Cycling: Tour of Langkawi, second stage - Eurosport 2
14.00 Tennis: ATP 250 tournament in Chengdu - MAX Sport 1
14.30 Tennis: ATP 250 tournament in Hangzhou - MAX Sport 2
14.30 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1
19.00 Football: Moldova - Faroe Islands - Diema Sport 2
19.00 Football: Finland - Belarus - Diema Sport 3
19.00 Basketball: Dubai – Barcelona - MAX Sport 1
20.00 Basketball: Zalgiris – Olympiacos - MAX Sport 2
21.30 Basketball: Olimpia Milano – Bologna - MAX Sport 1
21.45 Football: Bulgaria – Estonia - MAX One
21.45 Football: Spain – Croatia - Diema Sport 3
21.45 Football: Czech Republic – England - Diema Sport 2
21.45 Football: Scotland – Switzerland - Nova Sport
21.45 Football: Luxembourg – Iceland - Diema Sport
00.00 Hockey: NHL, Carolina – Florida - MAX Sport 2