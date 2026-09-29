Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Tuesday (September 29)

Sports on TV on Tuesday (September 29)

Here's what you can watch on TV today

Sep 29, 2026 06:56 58

Sports on TV on Tuesday (September 29) - 1
Tihomir Shumov Tihomir Shumov Author at Fakti.bg

09.00 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1

09.00 Cycling: Tour of Langkawi, second stage - Eurosport 2

14.00 Tennis: ATP 250 tournament in Chengdu - MAX Sport 1

14.30 Tennis: ATP 250 tournament in Hangzhou - MAX Sport 2

14.30 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1

19.00 Football: Moldova - Faroe Islands - Diema Sport 2

19.00 Football: Finland - Belarus - Diema Sport 3

19.00 Basketball: Dubai – Barcelona - MAX Sport 1

20.00 Basketball: Zalgiris – Olympiacos - MAX Sport 2

21.30 Basketball: Olimpia Milano – Bologna - MAX Sport 1

21.45 Football: Bulgaria – Estonia - MAX One

21.45 Football: Spain – Croatia - Diema Sport 3

21.45 Football: Czech Republic – England - Diema Sport 2

21.45 Football: Scotland – Switzerland - Nova Sport

21.45 Football: Luxembourg – Iceland - Diema Sport

00.00 Hockey: NHL, Carolina – Florida - MAX Sport 2