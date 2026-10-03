Sports on TV on Saturday (October 3)

09.00 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1
09.00 Rally: World Championship, Sardinia - MAX Sport 2
11.00 Formula 1: Bahrain Grand Prix Qualification - Diema Sport 3
14.00 Football: Bulgarian Cup, Krumovgrad – Spartak Pleven - Diema Sport
14.00 Golf: European Tour - MAX Sport 2
14.30 Football: Chesterfield – Tranmere - Nova Sport
14.30 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1 and Eurosport 2
15.30 Rally: World Championship, Sardinia - MAX Sport 3
15.00 Cycling: Tour of Emilia, Men - Eurosport 1
15.30 Equestrian: Nations League - BNT 3
16.00 Football: Finland – Albania - Diema Sport 3
16.00 Basketball: Balkan Botevgrad – Black Sea - bTV
16.15 Cycling: European Championship in Ljubljana, women - Eurosport 1
18.30 Mountain Bike: World Cup in Lake Placid - Eurosport 1
19.00 Football: Iceland - Bulgaria - MAX One
19.00 Football: Croatia – England - Diema Sport 3
19.00 Football: Estonia – Luxembourg - Diema Sport 2
19.00 Football: Belarus – San Marino - Diema Sport
19.25 Mountain Bike: World Cup in Lake Placid - Eurosport 1
21.45 Football: Switzerland – Slovenia - Diema Sport 2
21.45 Football: Spain – Czech Republic - Diema Sport 3
21.45 Football: North Macedonia – Scotland - Diema Sport