Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Saturday (October 3)

Sports on TV on Saturday (October 3)

Here's what you can watch on TV today

Oct 3, 2026 09:14 53

Sports on TV on Saturday (October 3) - 1
Tihomir Shumov Tihomir Shumov Author at Fakti.bg

09.00 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1

09.00 Rally: World Championship, Sardinia - MAX Sport 2

11.00 Formula 1: Bahrain Grand Prix Qualification - Diema Sport 3

14.00 Football: Bulgarian Cup, Krumovgrad – Spartak Pleven - Diema Sport

14.00 Golf: European Tour - MAX Sport 2

14.30 Football: Chesterfield – Tranmere - Nova Sport

14.30 Snooker: Shenzhen Open - Eurosport 1 and Eurosport 2

15.30 Rally: World Championship, Sardinia - MAX Sport 3

15.00 Cycling: Tour of Emilia, Men - Eurosport 1

15.30 Equestrian: Nations League - BNT 3

16.00 Football: Finland – Albania - Diema Sport 3

16.00 Basketball: Balkan Botevgrad – Black Sea - bTV

16.15 Cycling: European Championship in Ljubljana, women - Eurosport 1

18.30 Mountain Bike: World Cup in Lake Placid - Eurosport 1

19.00 Football: Iceland - Bulgaria - MAX One

19.00 Football: Croatia – England - Diema Sport 3

19.00 Football: Estonia – Luxembourg - Diema Sport 2

19.00 Football: Belarus – San Marino - Diema Sport

19.25 Mountain Bike: World Cup in Lake Placid - Eurosport 1

21.45 Football: Switzerland – Slovenia - Diema Sport 2

21.45 Football: Spain – Czech Republic - Diema Sport 3

21.45 Football: North Macedonia – Scotland - Diema Sport