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The second preliminary round of the Bulgarian Football Cup tournament begins - schedule

The second preliminary round of the Bulgarian Football Cup tournament begins - schedule

Four matches will be played today

Oct 3, 2026 08:17 48

The second preliminary round of the Bulgarian Football Cup tournament begins - schedule - 1
Angel Lazarov Angel Lazarov Author at Fakti.bg

Bulgarian Cup
Second preliminary round:


October 3 - Saturday, 14:00
Chernomorets Balchik - Etar Veliko Tarnovo
Botev Novi Pazar - Vihren Sandanski
Krumovgrad - Spartak Pleven
Balkan Botevgrad - Fratria

October 4 - Sunday, 13:00
Belasitsa Petrich - Dobrudzha Dobrich

October 4 - Sunday, 14:00
Minor Pernik - Beroe Stara Zagora
Oborishte Panagyurishte - Yantra Gabrovo

October 4 - Sunday, 15:00
Volov Shumen - Chernomorets Burgas
Lokomotiv Mezdra - Pirin Blagoevgrad
Bdin Vidin - Montana
National Sofia - Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
Rodopa Smolyan - Nessebar
Zagorets Nova Zagora - Rilski Sportist
Neftohimik Burgas - Sportist Svoge
Yambol - Hebar Pazardzhik
Chavdar Troyan - Marek Dupnitsa
Spartak Plovdiv - Botev Ihtiman
Benkovski Isperih - Akademik Svishtov