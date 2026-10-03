The second preliminary round of the Bulgarian Football Cup tournament begins - schedule

Bulgarian Cup
Second preliminary round:
October 3 - Saturday, 14:00
Chernomorets Balchik - Etar Veliko Tarnovo
Botev Novi Pazar - Vihren Sandanski
Krumovgrad - Spartak Pleven
Balkan Botevgrad - Fratria
October 4 - Sunday, 13:00
Belasitsa Petrich - Dobrudzha Dobrich
October 4 - Sunday, 14:00
Minor Pernik - Beroe Stara Zagora
Oborishte Panagyurishte - Yantra Gabrovo
October 4 - Sunday, 15:00
Volov Shumen - Chernomorets Burgas
Lokomotiv Mezdra - Pirin Blagoevgrad
Bdin Vidin - Montana
National Sofia - Lokomotiv Gorna Oryahovitsa
Rodopa Smolyan - Nessebar
Zagorets Nova Zagora - Rilski Sportist
Neftohimik Burgas - Sportist Svoge
Yambol - Hebar Pazardzhik
Chavdar Troyan - Marek Dupnitsa
Spartak Plovdiv - Botev Ihtiman
Benkovski Isperih - Akademik Svishtov