The second preliminary round of the Bulgarian Football Cup tournament begins - schedule

Bulgarian Cup

Second preliminary round:



October 3 - Saturday, 14:00

Chernomorets Balchik - Etar Veliko Tarnovo

Botev Novi Pazar - Vihren Sandanski

Krumovgrad - Spartak Pleven

Balkan Botevgrad - Fratria

October 4 - Sunday, 13:00

Belasitsa Petrich - Dobrudzha Dobrich

October 4 - Sunday, 14:00

Minor Pernik - Beroe Stara Zagora

Oborishte Panagyurishte - Yantra Gabrovo

October 4 - Sunday, 15:00

Volov Shumen - Chernomorets Burgas

Lokomotiv Mezdra - Pirin Blagoevgrad

Bdin Vidin - Montana

National Sofia - Lokomotiv Gorna Oryahovitsa

Rodopa Smolyan - Nessebar

Zagorets Nova Zagora - Rilski Sportist

Neftohimik Burgas - Sportist Svoge

Yambol - Hebar Pazardzhik

Chavdar Troyan - Marek Dupnitsa

Spartak Plovdiv - Botev Ihtiman

Benkovski Isperih - Akademik Svishtov