Sports on TV on Tuesday (October 13)

07.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sports 1
10.45 Newcastle Jets – Gamba Osaka Nova Sports
13.00 Shanghai Port – Tianjin Diema Sports 3
13.00 Pohang – Jokor Nova Sports
13.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sports 1
15.15 Buriram – Beijing Diema Sports 3
16.45 East Bengal – Al Shorta Nova sport
18.50 Cycling: Eneco Tour, prologue, men and women Eurosport 1
19.00 Al Sadd – Al Hilal Diema sport 3
19.00 Al Seeb – Al Hussein Nova Sport
19.00 Basketball, Bakceşehir – Manresa MAH Sport 2
19.45 Lance – Sporting MAH Sport 3
19.45 Sabah – Slavia (PR) MAH Sport 4
21.00 Basketball, Roma – Balkan MAH Sport 1
21.15 Al Shabab – Shabab Al Ahli New Sport
22.00 Arsenal – Lil MAH Sport 2
22.00 Atlético – Manchester United MAH Sport 3
22.00 Galatasaray – Barcelona MAH Sport 4
22.00 Stoke – Middlesbrough Diema Sport 2
22.00 Basketball, Valencia – Olympiakos MAH One
01.00 NHL, Detroit – New Jersey MAH Sport 2
03.30 Boca Juniors – Vasco da Gama MAH Spork 4