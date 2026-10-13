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Sports on TV on Tuesday (October 13)

Sports on TV on Tuesday (October 13)

Here's what we can watch today

Oct 13, 2026 06:19 38

Sports on TV on Tuesday (October 13) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

07.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sports 1

10.45 Newcastle Jets – Gamba Osaka Nova Sports

13.00 Shanghai Port – Tianjin Diema Sports 3

13.00 Pohang – Jokor Nova Sports

13.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sports 1

15.15 Buriram – Beijing Diema Sports 3

16.45 East Bengal – Al Shorta Nova sport

18.50 Cycling: Eneco Tour, prologue, men and women Eurosport 1

19.00 Al Sadd – Al Hilal Diema sport 3

19.00 Al Seeb – Al Hussein Nova Sport

19.00 Basketball, Bakceşehir – Manresa MAH Sport 2

19.45 Lance – Sporting MAH Sport 3

19.45 Sabah – Slavia (PR) MAH Sport 4

21.00 Basketball, Roma – Balkan MAH Sport 1

21.15 Al Shabab – Shabab Al Ahli New Sport

22.00 Arsenal – Lil MAH Sport 2

22.00 Atlético – Manchester United MAH Sport 3

22.00 Galatasaray – Barcelona MAH Sport 4

22.00 Stoke – Middlesbrough Diema Sport 2

22.00 Basketball, Valencia – Olympiakos MAH One

01.00 NHL, Detroit – New Jersey MAH Sport 2

03.30 Boca Juniors – Vasco da Gama MAH Spork 4