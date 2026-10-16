Sports on TV on Friday (October 16)

09.30 Tennis, Shanghai tournament MAX Sport 1
09.30 Golf, European Tour MAX Sport 2
11.25 Cycling: Eneco Tour, third stage, women Eurosport 1
11.55 Track Cycling: World Championships in Shanghai, third day Eurosport 2
13.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sport 1
15.20 Cycling: Eneco Tour, third stage, men Eurosport 1
19.00 Yantra – Lokomotiv (PD) Diema Sport
19.30 Holstein – Hertha Diema sport 3
19.30 Energies – Nürnberg Nova Sport
21.15 Basketball, Panathinaikos – Apoel (TA) MAH Sport 2
21.30 Leganes – Cordoba MAH Sport 1
21.30 Eintracht – Cologne Diema Sport 3
21.30 Basketball, Barcelona – Olympiakos MAH One
21.45 Frosinone – Sassuolo MAH Sport 3
21.45 Le Mans – Toulouse Nova Sport
22.00 Deportivo – Levante MAX Sport 4
22.00 Burnley – Wolverhampton Diema Sport 2
04.00 NHL, Colorado – Pittsburgh MAX Sport 2