Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Friday (October 16)

Sports on TV on Friday (October 16)

Here's what we can watch today

Oct 16, 2026 06:15 54

Sports on TV on Friday (October 16) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

09.30 Tennis, Shanghai tournament MAX Sport 1

09.30 Golf, European Tour MAX Sport 2

11.25 Cycling: Eneco Tour, third stage, women Eurosport 1

11.55 Track Cycling: World Championships in Shanghai, third day Eurosport 2

13.00 Tennis, Shanghai tournament MAX Sport 1

15.20 Cycling: Eneco Tour, third stage, men Eurosport 1

19.00 Yantra – Lokomotiv (PD) Diema Sport

19.30 Holstein – Hertha Diema sport 3

19.30 Energies – Nürnberg Nova Sport

21.15 Basketball, Panathinaikos – Apoel (TA) MAH Sport 2

21.30 Leganes – Cordoba MAH Sport 1

21.30 Eintracht – Cologne Diema Sport 3

21.30 Basketball, Barcelona – Olympiakos MAH One

21.45 Frosinone – Sassuolo MAH Sport 3

21.45 Le Mans – Toulouse Nova Sport

22.00 Deportivo – Levante MAX Sport 4

22.00 Burnley – Wolverhampton Diema Sport 2

04.00 NHL, Colorado – Pittsburgh MAX Sport 2