Пътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха край гръцкия остров Крит

Пътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха тази сутрин в залива Суда край южния гръцки остров Крит, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал около 10:00 часа местно време близо до пристанищния град Ханя, намиращ се в западната част на острова.

Сблъсъкът между двата плавателни съда е станал при влизането на товарния кораб в пристанището. Той е получил повреди в лявата част на носа, а щетите по ферибота са по-малки и също са в предната му част, информира ЕРТ.

При инцидента няма пострадали хора и не е установено замърсяване на водата. Корабите са останали на пристанището за проверка, а пристанищните власти разследват причините за сблъсъка.