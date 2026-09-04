Средната цена на дизела в САЩ достигна рекордните 5,85 долара за галон

Средната цена на дизела в САЩ достигна днес рекордните 5,85 долара за галон, след като продължаващата повече от шест месеца война с Иран наруши световните доставки на горива, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Поскъпването увеличава разходите за производство и транспорт на широк кръг стоки, включително храни, облекло и мебели. Част от компаниите вече прехвърлят допълнителните разходи върху потребителите чрез надбавки за доставки и по-високи крайни цени.

Преди началото на американско-израелските удари срещу Иран в края на февруари средната цена на дизела в САЩ е била около 3,76 долара за галон, сочат данни на Американската автомобилна асоциация (AAA). Един американски галон се равнява на приблизително 3,785 литра.

Предишният номинален рекорд беше отчетен през юни 2022 г., когато дизелът достигна средно близо 5,82 долара за галон след началото на войната в Украйна и налагането на санкции срещу Русия.

След отчитане на инфлацията обаче цените са били по-високи в миналото. Пикът от около 4,74 долара за галон през 2008 г. се равнява на приблизително 7,20 долара по цени от 2026 г., а рекордът от 2022 г. – на около 6,56 долара, според правителствени данни.

Обикновеният безоловен бензин също поскъпва, но по-бавно от дизела. Средната му цена достигна 4,15 долара за галон спрямо 2,98 долара преди войната с Иран и 3,20 долара по същото време миналата година. Цената на безоловния бензин остава под рекорда от близо 5,02 долара през 2022 г.

Повишението на цените на горивата последва поскъпването на суровия петрол заради прекъсванията на доставките и ограничаването на производството в Близкия изток. Особено силно отражение има блокирането на голяма част от танкерния трафик през Ормузкия проток.

След известно понижение по-рано през лятото на фона на надеждите за мир петролът отново поскъпна с подновяването на сблъсъците между САЩ и Иран. Днес сортът Брент се търгуваше над 95 долара за барел спрямо около 70 долара преди войната.

Сред най-засегнатите сектори е хранителният. Дизелът се използва както в селскостопанската техника и риболовните кораби, така и за транспортиране на продукцията до магазините.

Според обединението на независимите търговци на хранителни стоки „Индипендънт гроусърс алайънс“ (Independent Grocers Alliance), което включва 7500 супермаркета по света, горивото формира приблизително между 15 и 30 на сто от общата цена на храните.

Продуктите, които изискват охлаждане при превоз, често поскъпват първи, посочи Дейвид Ортега, професор по икономика и политика на храните в Мичиганския държавен университет.

През юли хранителните стоки в САЩ са били средно с 2,7 на сто по-скъпи спрямо същия месец на миналата година. При морските дарове увеличението е било 7 на сто, а при пресните плодове – 4,9 на сто. Ортега уточни, че върху цените влияят и други фактори освен транспортните разходи.

„В началото голяма част от увеличението на разходите се поема по веригата на доставки чрез съществуващите договори за превоз и маржовете на търговците на дребно. Но с преизчисляването на договорите и налагането на надбавки за гориво все по-голяма част от тези разходи се прехвърля към магазините за хранителни стоки“, заяви той.

Още през април „Амазон“ (Amazon) въведе временна надбавка от 3,5 на сто за гориво и логистика за някои външни продавачи. Доставчиците на куриерски услуги Ю Пи Ес (UPS) и „ФедЕкс“ (FedEx), както и Пощенската служба на САЩ, също предприеха мерки за начисляване на допълнителни такси върху част от пратките заради нарастващите оперативни разходи.

Възможностите за ограничаване на потреблението на дизел са по-малки, отколкото при бензина. Докато домакинствата могат да намалят пътуванията си, транспортните и производствените предприятия разполагат с по-малко непосредствени алтернативи.

Последиците засягат и обществения транспорт, както и използването на дизелови генератори за резервно или основно електрозахранване.

Експерти предупреждават, че натискът може да се засили, особено в страните от Африка и Азия, които зависят в по-голяма степен от вноса на горива от Близкия изток.

Енергийният анализатор Нийл Аткинсън посочи, че рафинираните нефтопродукти поскъпват и заради намаляващите запаси. Според него съчетанието от високи цени и свиващи се физически наличности поставя световната рафинираща система под нарастващ натиск.

Поскъпването може да има и политическо отражение в САЩ, където разходите за живот се очаква да бъдат сред водещите теми преди междинните избори през ноември.