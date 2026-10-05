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Имотният пазар се свива с 22%, цените продължават да растат

Имотният пазар се свива с 22%, цените продължават да растат

5 Октомври, 2026 11:55 1 154 48

  • имотен пазар-
  • цени на жилища-
  • имотни сделки-
  • ипотеки-
  • макс бакланян

Продажбите на имоти намаляват рязко през третото тримесечие

Имотният пазар се свива с 22%, цените продължават да растат - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Имотният пазар в България отчита рязко свиване на сделките, докато цените на жилищата продължават да се повишават. През третото тримесечие на 2026 г. са вписани 45 312 продажби, което е спад от 22,1% спрямо същия период на 2025 г., когато сделките са били 58 184. Данните са на Агенцията по вписванията.

Най-големият пазар – София, също се свива. В столицата през юли-септември са вписани 7282 продажби спрямо 9238 година по-рано. Това означава намаление от 21,2% на годишна база. Спадът следва по-слабите резултати и през второто тримесечие, когато в страната са отчетени 45 965 продажби при 56 010 през същия период на 2025 г.

Експерт предупреждава за криза

Финансовият анализатор Макс Бакланян определя тенденцията като начало на сериозна имотна криза. Той заяви пред bTV, че традиционният актив „е достигнал нива, от които вече няма да расте“.

Бакланян посочва намаляващия брой сделки като основен тревожен сигнал. Според него продължителното поскъпване е извадило жилищата извън обсега на все повече купувачи, а пазарът вече навлиза във фаза, в която определението „охлаждане“ може да се окаже недостатъчно. Тези оценки са на анализатора и не представляват официално заключение на държавна институция.

Цените все още не показват общ спад

Официалната статистика очертава различна картина при цените. Националният статистически институт отчита увеличение от 4,5% на жилищата през второто тримесечие спрямо първото тримесечие на 2026 г. На годишна база поскъпването достига 15,5%.

В София ръстът за тримесечието е 2,4%, а в Пловдив – 5,8%. Увеличение е регистрирано и в Стара Загора с 2,9%, както и във Варна с 2,8%. Единственото отчетено намаление сред посочените големи градове е в Бургас – с 1,5%.

Така пазарът изпраща два едновременно видими сигнала – сделките намаляват рязко, но продажните цени все още се движат нагоре. Това означава, че към момента официалните данни потвърждават свиване на активността, но не и широк спад на цените. Дали процесът ще прерасне в криза, ще зависи от развитието на търсенето, доходите, кредитната активност и готовността на продавачите да коригират офертите си.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    12 1 Отговор
    Ами , кво да кажем , освен българска работа 🤯😕

    Коментиран от #27

    12:00 05.10.2026

  • 2 бай Шиле

    13 2 Отговор
    Докато има балами, цените ще растат.

    12:01 05.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Сега се купуват бясно автомобили защото от 1 ви януари ще има допълнителен акциз 10 000 евро.

    Коментиран от #13, #20

    12:02 05.10.2026

  • 4 Честито ви еврозонци

    3 9 Отговор
    Еврото се срина с 1 % само за ден !
    Тоест: всеки депозит от 200 000 евро загуби 2000 евро само днес. Нали така Радев?

    Коментиран от #6, #16

    12:03 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Разсъждения

    5 1 Отговор
    Нормално е и едното, и другото.
    Миналата година имаше истерично купуване на недвижими имоти, защото явно под дюшеците е имало доста левове, които някои хора по някакви причини са се въздържали да внесат в банка.
    Вдигането на цените също е нормално, защото се уверихме, че цените у нас гонят западноевропейските и дори ги надминават. Затова онзи, който продава, се стреми да продаде колкото е възможно по-скъпо.
    Лошото е само това, че оформящите се цени не са по българския джоб. Затова е интересно да видим какво ще стане. Вариантите са два:
    1) Пазарът да регулира цените,както в нормалните държави. Но това би означавало да са на загуба хората, които по някаква причина трябва да продадат имот сега и не притежават много на брой други подобни имоти.
    2) Онези, на които им се налага да купят, ще трябва да изтеглят кредити. Но това означава да се заробят пожизнено.
    С две думи, както и да се развият нещата, все по някоя част от българите ще са в неизгодна позиция, без да имат вина за това.

    Коментиран от #12

    12:11 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз Кочо

    5 1 Отговор
    Структура на оставащите сделки
    Когато общият обем на сделките спадне драстично (достигайки най-ниските нива от 21 години насам), пазарът се деформира:
    Купувачите с по-ниски възможности -масата отпаднаха напълно заради скъпия живот и високите нива на цените.
    Активни остават предимно купувачите в луксозния сегмент или тези, които купуват тристайни/четиристайни апартаменти в качествени сгради в големите градове. Когато се сключват по-малко сделки, но те са предимно за по-скъпи имоти, средната цена на квадратен метър в статистиката се покачва, въпреки че масовият пазар е замръзнал. В следващите статистики и това ще се регулира хахайа

    12:20 05.10.2026

  • 10 Жожоба

    3 1 Отговор
    Вървим уверено по стъпките на запада. В един момент цените ще станат прекалени. Мисля, че сме на ръба. И тогава ще стане цирк.

    Коментиран от #15

    12:20 05.10.2026

  • 11 в периферен

    7 2 Отговор
    квартал на Валенсия цената на квадрат е колкото панелка в люлин:)Тук хем продажбите спадат,хем цените нагоре?! Бг копторът ,местото на неограничените безумия.

    12:21 05.10.2026

  • 12 Аз Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Разсъждения":

    Заложи на първият вариант хахаха

    12:22 05.10.2026

  • 13 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Я кажи повече,това за тия нов внос ли е

    12:25 05.10.2026

  • 14 Айдеее

    3 1 Отговор
    Отиде коня в реката. Започна се. Много народ ще вие и реве, но сами си го направиха.

    12:26 05.10.2026

  • 15 Аз Кочо

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Жожоба":

    На запад цените спрямо доходите и наемите са смешни но все пак по достъпни от тези в България

    12:27 05.10.2026

  • 16 Аз Кочо

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Честито ви еврозонци":

    всички активи са деноминирани във фиатна валута, а фиатната валута е пробита кофа.
    Докато активът (имот, злато, акции) стои непродаден, ти имаш само една виртуална сметка на хартия, която се изразява в постоянно обезценяващи се хартийки. Ти нямаш реални пари в джоба, но стойността на това, което притежаваш, непрекъснато се подмива от инфлацията, защото стандартът на живот, услугите и други по-бързи активи (като златото в определени периоди) изпреварват твоя актив.
    Ето как фиатната система изяжда стойността на всичко, дори и да не продаваш:
    Защо инфлацията яде ВСИЧКИ активи?
    Тя изяжда покупателната способност на абсолютно всичко. Причината е, че инфлацията не е просто поскъпване на стоките – тя е разрушаване на измерителя за стойност (парите).
    • При активовия балон: Когато се печатат пари, те първо влизат в пазарите (имоти, акции). Но когато инфлацията се прехвърли в реалната икономика (ремонти, храна, енергия, заплати), цената на живота скача шоково. Твоят актив на хартия вече не може да догони скока на реалните разходи.
    • Данъчният капан: Държавата те таксува върху номиналната (виртуалната) стойност. Ако имотът ти поскъпне двойно само заради инфлацията, ти ще плащаш двойно по-високи данъци в обезценени пари, без реално да си станал по-богат.
    В крайна сметка, в свят на фиатни пари, никой не може да избяга напълно от инфлацията. Активите са просто опит да се тича по-бързо от печатницата, продадеш ли, виждаш, че покупателната ти способност е изядена

    12:29 05.10.2026

  • 17 от една и от друга страна

    4 1 Отговор
    Бе , от една страна - цените скочиха стремглаво и купуването на имот стана "дебела" работа , ама от друга страна - ако имаш пари - къде да ги държиш та да не ги изяде инфлацията и обезценката на покупателната им способност (?!) , да ги държи в банки - ми то ,само таксите и "администрирането" на влога са яки мангизи , ми такса теглене от банкомат , ми такса превод , ми още де-що има щуротия с която банките ни дерат , като прибавим и инфлацията - всяка година сума-ти пари (ни) горят , втори вариант - борси , ДКЦ и пр. финансови пирамиди (!!!) - сигурна загуба (там може и всиките пари да ти изгорят) , трети вариант - злато (по може , обаче и то е борсова стока и утре може да се срине наполовина , а като тръгнеш да го продаваш, пак те дерат) и .... какво друго остава ?! Май-май (знае се от време оно) - бетонче , тухли и керемидки под формата на недвижим имот , в него поне - парите (ни) са "бетонирани" и ни инфлация ги плаши , ни борсови цени , ни такса банкомат

    Коментиран от #25

    12:29 05.10.2026

  • 18 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    ако държиш, имаш просто виртуални цифри.

    Финалният пирон в ковчега на илюзията за сигурните активи. Всички активи без изключение преминават през брутални пазарни сривове, при които номиналната им стойност във фиатна валута се изпарява за броени месеци.
    губиш покупателна способност заради инфлацията в добрите години, а при криза пазарът срива и номиналната цена на актива ти. Тогава виртуалната ти печалба се превръща в съвсем реална и огромна виртуална загуба.
    Историята показва, че нито един актив не е застрахован от срив:
    • Недвижимите имоти: Сривът през 2008 г. доказа, че имотите не само могат да поевтинеят с 30% до 50% в световен мащаб, но и стават напълно неликвидни — никой не иска да купува, а ти спешно имаш нужда от кеш.
    • Златото: Въпреки че се води "сигурно убежище", златото преживява огромни мечи пазари. След пика си през 1980 г., цената му падаше и stagniraше в продължение на почти 20 години. Човек, купил тогава, трябваше да чака десетилетия само за да излезе на нула номинално (а реално инфлацията го изяде).
    • Биткойн и криптовалутите: Те редовно преминават през т.нар. "крипто зими", където цената им пада с 70% до 80% от върха. Там волатилността е толкова голяма, че активът може да се срине преди изобщо да си разбрал какво се случва.
    Акциите: Сривове като този при Dot-com балона през 2000 г. или Голямата депресия през 1929 г. изтриват трилиони долари от пазарите за броени дни.

    Коментиран от #29, #41

    12:30 05.10.2026

  • 19 Амадо

    4 2 Отговор
    Искахте евро, ся нема да ривети.Комунизма си отиде отодавна,никой не ви кара да купувате жилища в София,Варна и Пловдив.Който има пари за наем и покупка - добре.Останалите по пато,по пато и на родното си село и те така

    Коментиран от #23

    12:31 05.10.2026

  • 20 Аз Кочо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    • Кои автомобили засяга? Новият акциз няма да важи за всички коли, а само за тези с мощност на двигателя равна или по-голяма от 250 kW (над 340 конски сили).
    • Какъв е размерът на акциза?
    • За нови автомобили ставката наистина започва от 10 000 евро базово плюс допълнителни 10 евро за всеки киловат над границата от 250 kW.
    • За употребявани автомобили (над 6 месеца) базовата ставка е по-ниска – 5 000 евро плюс 8 евро на киловат надвишение.
    • Изключение за електромобилите: Първоначалното предложение включваше и тях, но правителството бързо обяви, че ще изключи изцяло електрическите автомобили от налога, за да не спира прехода към по-чиста мобилност.
    Тъй като предложението засяга само луксозния и високопроизводителен сегмент, пазарното раздвижване е насочено главно към купувачите на превозни средства с голям обем и мощност, които бързат да ги регистрират преди евентуалното приемане на закона.

    12:33 05.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А иначе по темата

    2 1 Отговор
    Сделките с имоти у нас потънаха през третото тримесечие до най-ниското си ниво от поне 2005 г. насам, докогато са налични данни на страницата на Агенцията по вписванията. Между юли и септември в страната са вписани общо 45 312 сделки, като те спадат под прага от 50 хил. за третото тримесечие за първи път от 2010 г. насам, сочи справка в данните на Агенцията по вписванията.Сделките с имоти у нас потънаха до най-ниското си ниво от поне 21 години

    В Пловдивска област сделките с имоти са спаднали с 23,9% на годишна база до 3356, което е най-ниското ниво от 2013 г. насам
    През 2026 година пазарът на имоти в Европа и глобално се намира в състояние на сериозно разграничение, като най-големият спад в броя на сделките (трансакциите) се наблюдава в България, Хърватия и Полша, както и в държави с висока чувствителност към кредитирането като Великобритания и Австралия

    През 2011 България беше на първо място в света по срив на цените.

    12:39 05.10.2026

  • 23 До Аналдо

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Амадо":

    А вие дето купихте на цени като в Париж ще плащате ипотеки доживот а после вашите наследници ще продължат да ходят на каишките на родните банки хахай

    Коментиран от #37, #46

    12:41 05.10.2026

  • 24 Имотен балон

    5 3 Отговор
    Пазарът на имоти в България е силно изкривен и нереален с брутални надценки, вследствие на огромното изпиране на пари, което беше осъществено. Хора с мръсни и укрити пари, от корупция и какво ли не. Изкупиха апартаментите на килограм, по цели сгради. С което се навреди на обикновения купувач, който не може да си позволи тези цени. Затова данъците за имоти трябва да се вдигне в ПЪТИ на основата на количество, над втори, трети апартамент, прогресивни данъци. Защото се превърнаха в Бирници!

    12:42 05.10.2026

  • 25 До Аналдо

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "от една и от друга страна":

    Прочети коментар 15 и 16 които ти пиша всеки ден и ти продължаваш да бълваш лу пости

    12:45 05.10.2026

  • 26 Имотен балон

    3 1 Отговор
    Брокерите и строителния сектор трябва да разберат, обикновените хора нямат парите, които искат. Цените им са балон. Разбира се не очаквам такова разбиране от тези, които си изпраха парите и се набалбукаха. Трябва да се разбие строителния ологопол и да влезнат фирми предлагащи имоти на разумни човешки цени.

    Коментиран от #40, #44

    12:45 05.10.2026

  • 27 име

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Просто купуват предимно хора с пари, те купуват скъпи имоти и от там идва повишаването в средната цена. Не че цената на стиропорените кутийки в някой "квартал" без канализация, тротоари и осветление е станала по-висока. Сигурно има спекуланти и строители, на които им се иска, но няма как да стане.

    Коментиран от #28, #30

    12:46 05.10.2026

  • 28 Уточни

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Хора с МРЪСНИ пари. Тук е мястото на едни институции да се намесят и да си свършат добре работата, защото вредата е за държавата и за хората.

    12:48 05.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Аз Кочо

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Пропускаш кредитите, обикновени хора с нормални доходи теглиха огромни кредити за да купят кутиики защото бяха обработени от имотното лоби. Сега тези хора част от тях ще продават на пожар заашото не мислиха какво правят. Инфлацията ще ги унищожи. Нищо ново всичко се повтаря но хората са с къса памет

    12:51 05.10.2026

  • 31 Дядо Пенчо

    3 0 Отговор
    До Аз Кочо : Единственият начин да не загубиш пари от инфлацията е да ги влагаш в здраве и образование! На себе си и на семейството си! Въпреки, че и той носи рискове, но те са от субективен характер и са свързани с възпитанието :)

    Коментиран от #32, #33

    13:04 05.10.2026

  • 32 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дядо Пенчо":

    Абсолютно съм съгласен с теб!

    13:08 05.10.2026

  • 33 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дядо Пенчо":

    Бих добавил екскурзии и приятни преживявания. Те остават завинаги докато си жив.

    Коментиран от #38

    13:10 05.10.2026

  • 34 АБВ

    1 1 Отговор
    При намалено търсене, цените да растат е пълна глупост ! Знам, че този сайт е свързан с имотен такъв, но това не му дава право да манипулира. Ще им се на брокери и строители да растат цените, но със сигурност няма да стане.
    Населението намалява, строи се като за последно.
    Ама докато има балъци, ще има и тарикати !

    Коментиран от #36

    13:16 05.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Прочети

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "АБВ":

    Коментар 9 и 27 за да разбереш. Това не се случва само в България а почти навсякъде по света в момента. Разбира се има пазари където цените падат вече 4та година. И тук ще стане време трябва

    13:19 05.10.2026

  • 37 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "До Аналдо":

    Тия къдя купиха с кредити и на пик от 2024 до 26г. да му мислят те.Такива като мен с яко кешовица точиме зъбки да напазаруваме,но мисля,че требе 2 - 3г още - за сега е рано.Имоти за живеене имам много,трябват ми 2 гаража още

    13:20 05.10.2026

  • 38 АБВ

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Аз Кочо":

    "Бих добавил екскурзии и приятни преживявания. Те остават завинаги докато си жив."

    Да разбирам ли: Екскурзии с млади и хубави женици ? Съгласен !

    Коментиран от #39

    13:23 05.10.2026

  • 39 Аз Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "АБВ":

    Да, всеки си има предпочитания, ако така ти е кеф защо не. :) Важно е преживяването то е уникално и остава завинаги както и образованието, здравето и щастието на теб и на твоето семейство, ако имаш такова....

    13:27 05.10.2026

  • 40 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Имотен балон":

    От години у нас е див капитализъм,кога ще го проумееш най после - комунизма свърши.Който има пари може да има 10 имота и 20 коли,това си е негова работа.Някои малки и големи фирми фалират ,но други правят пари.При комунизма работил неработил - бай Манчо плаща/държавата/,но това време СВЪРШИИИИИ

    Коментиран от #42

    13:27 05.10.2026

  • 41 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Аз Кочо":

    Никой не те кара насила да вземеш кредит и да купиш имот/ и то в София/Това , че на теб и такива като теб им е скъпо - това си е ваш проблем

    Коментиран от #47

    13:29 05.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ха ха

    2 3 Отговор
    Като ти е скъпо Коче - направи фирма с някой,теглете кредити и постройте един блок да видиш как се строи и как се вадат документи и разрешителни,а не само да драскаш тук и да мрънкяш

    Коментиран от #45

    13:33 05.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "До Аналдо":

    Имаш интернет та вземи провери цените в Париж че да не се излагаш.

    Коментиран от #48

    13:43 05.10.2026

  • 47 Аз Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ха ха":

    Сделките с имоти у нас потънаха през третото тримесечие до най-ниското си ниво от поне 2005 г. насам, докогато са налични данни на страницата на Агенцията по вписванията. Между юли и септември в страната са вписани общо 45 312 сделки, като те спадат под прага от 50 хил. за третото тримесечие за първи път от 2010 г. насам, сочи справка в данните на Агенцията по вписванията.Сделките с имоти у нас потънаха до най-ниското си ниво от поне 21 години

    В Пловдивска област сделките с имоти са спаднали с 23,9% на годишна база до 3356, което е най-ниското ниво от 2013 г. насам
    През 2026 година пазарът на имоти в Европа и глобално се намира в състояние на сериозно разграничение, като най-големият спад в броя на сделките (трансакциите) се наблюдава в България, Хърватия и Полша, както и в държави с висока чувствителност към кредитирането като Великобритания и Австралия

    През 2011 България беше на първо място в света по срив на цените.

    13:44 05.10.2026

  • 48 Аз Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анонимен":

    Провери ти.

    Париж по документи е 4.5 пъти по малък от София. Сите това е Париж. Сиреч само жълтите павета да са София.
    После провери да видиш цените в РЕАЛНИТЕ очертания какви са и не ми цитирай цените само в Сите където живеят милиардерите от цял свят хахахах

    13:46 05.10.2026