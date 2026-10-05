Имотният пазар се свива с 22%, цените продължават да растат

Имотният пазар в България отчита рязко свиване на сделките, докато цените на жилищата продължават да се повишават. През третото тримесечие на 2026 г. са вписани 45 312 продажби, което е спад от 22,1% спрямо същия период на 2025 г., когато сделките са били 58 184. Данните са на Агенцията по вписванията.
Най-големият пазар – София, също се свива. В столицата през юли-септември са вписани 7282 продажби спрямо 9238 година по-рано. Това означава намаление от 21,2% на годишна база. Спадът следва по-слабите резултати и през второто тримесечие, когато в страната са отчетени 45 965 продажби при 56 010 през същия период на 2025 г.
Експерт предупреждава за криза
Финансовият анализатор Макс Бакланян определя тенденцията като начало на сериозна имотна криза. Той заяви пред bTV, че традиционният актив „е достигнал нива, от които вече няма да расте“.
Бакланян посочва намаляващия брой сделки като основен тревожен сигнал. Според него продължителното поскъпване е извадило жилищата извън обсега на все повече купувачи, а пазарът вече навлиза във фаза, в която определението „охлаждане“ може да се окаже недостатъчно. Тези оценки са на анализатора и не представляват официално заключение на държавна институция.
Цените все още не показват общ спад
Официалната статистика очертава различна картина при цените. Националният статистически институт отчита увеличение от 4,5% на жилищата през второто тримесечие спрямо първото тримесечие на 2026 г. На годишна база поскъпването достига 15,5%.
В София ръстът за тримесечието е 2,4%, а в Пловдив – 5,8%. Увеличение е регистрирано и в Стара Загора с 2,9%, както и във Варна с 2,8%. Единственото отчетено намаление сред посочените големи градове е в Бургас – с 1,5%.
Така пазарът изпраща два едновременно видими сигнала – сделките намаляват рязко, но продажните цени все още се движат нагоре. Това означава, че към момента официалните данни потвърждават свиване на активността, но не и широк спад на цените. Дали процесът ще прерасне в криза, ще зависи от развитието на търсенето, доходите, кредитната активност и готовността на продавачите да коригират офертите си.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #27
12:00 05.10.2026
2 бай Шиле
12:01 05.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #20
12:02 05.10.2026
4 Честито ви еврозонци
Тоест: всеки депозит от 200 000 евро загуби 2000 евро само днес. Нали така Радев?
Коментиран от #6, #16
12:03 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Разсъждения
Миналата година имаше истерично купуване на недвижими имоти, защото явно под дюшеците е имало доста левове, които някои хора по някакви причини са се въздържали да внесат в банка.
Вдигането на цените също е нормално, защото се уверихме, че цените у нас гонят западноевропейските и дори ги надминават. Затова онзи, който продава, се стреми да продаде колкото е възможно по-скъпо.
Лошото е само това, че оформящите се цени не са по българския джоб. Затова е интересно да видим какво ще стане. Вариантите са два:
1) Пазарът да регулира цените,както в нормалните държави. Но това би означавало да са на загуба хората, които по някаква причина трябва да продадат имот сега и не притежават много на брой други подобни имоти.
2) Онези, на които им се налага да купят, ще трябва да изтеглят кредити. Но това означава да се заробят пожизнено.
С две думи, както и да се развият нещата, все по някоя част от българите ще са в неизгодна позиция, без да имат вина за това.
Коментиран от #12
12:11 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аз Кочо
Когато общият обем на сделките спадне драстично (достигайки най-ниските нива от 21 години насам), пазарът се деформира:
Купувачите с по-ниски възможности -масата отпаднаха напълно заради скъпия живот и високите нива на цените.
Активни остават предимно купувачите в луксозния сегмент или тези, които купуват тристайни/четиристайни апартаменти в качествени сгради в големите градове. Когато се сключват по-малко сделки, но те са предимно за по-скъпи имоти, средната цена на квадратен метър в статистиката се покачва, въпреки че масовият пазар е замръзнал. В следващите статистики и това ще се регулира хахайа
12:20 05.10.2026
10 Жожоба
Коментиран от #15
12:20 05.10.2026
11 в периферен
12:21 05.10.2026
12 Аз Кочо
До коментар #7 от "Разсъждения":Заложи на първият вариант хахаха
12:22 05.10.2026
13 Гост
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Я кажи повече,това за тия нов внос ли е
12:25 05.10.2026
14 Айдеее
12:26 05.10.2026
15 Аз Кочо
До коментар #10 от "Жожоба":На запад цените спрямо доходите и наемите са смешни но все пак по достъпни от тези в България
12:27 05.10.2026
16 Аз Кочо
До коментар #4 от "Честито ви еврозонци":всички активи са деноминирани във фиатна валута, а фиатната валута е пробита кофа.
Докато активът (имот, злато, акции) стои непродаден, ти имаш само една виртуална сметка на хартия, която се изразява в постоянно обезценяващи се хартийки. Ти нямаш реални пари в джоба, но стойността на това, което притежаваш, непрекъснато се подмива от инфлацията, защото стандартът на живот, услугите и други по-бързи активи (като златото в определени периоди) изпреварват твоя актив.
Ето как фиатната система изяжда стойността на всичко, дори и да не продаваш:
Защо инфлацията яде ВСИЧКИ активи?
Тя изяжда покупателната способност на абсолютно всичко. Причината е, че инфлацията не е просто поскъпване на стоките – тя е разрушаване на измерителя за стойност (парите).
• При активовия балон: Когато се печатат пари, те първо влизат в пазарите (имоти, акции). Но когато инфлацията се прехвърли в реалната икономика (ремонти, храна, енергия, заплати), цената на живота скача шоково. Твоят актив на хартия вече не може да догони скока на реалните разходи.
• Данъчният капан: Държавата те таксува върху номиналната (виртуалната) стойност. Ако имотът ти поскъпне двойно само заради инфлацията, ти ще плащаш двойно по-високи данъци в обезценени пари, без реално да си станал по-богат.
В крайна сметка, в свят на фиатни пари, никой не може да избяга напълно от инфлацията. Активите са просто опит да се тича по-бързо от печатницата, продадеш ли, виждаш, че покупателната ти способност е изядена
12:29 05.10.2026
17 от една и от друга страна
Коментиран от #25
12:29 05.10.2026
18 Аз Кочо
Финалният пирон в ковчега на илюзията за сигурните активи. Всички активи без изключение преминават през брутални пазарни сривове, при които номиналната им стойност във фиатна валута се изпарява за броени месеци.
губиш покупателна способност заради инфлацията в добрите години, а при криза пазарът срива и номиналната цена на актива ти. Тогава виртуалната ти печалба се превръща в съвсем реална и огромна виртуална загуба.
Историята показва, че нито един актив не е застрахован от срив:
• Недвижимите имоти: Сривът през 2008 г. доказа, че имотите не само могат да поевтинеят с 30% до 50% в световен мащаб, но и стават напълно неликвидни — никой не иска да купува, а ти спешно имаш нужда от кеш.
• Златото: Въпреки че се води "сигурно убежище", златото преживява огромни мечи пазари. След пика си през 1980 г., цената му падаше и stagniraше в продължение на почти 20 години. Човек, купил тогава, трябваше да чака десетилетия само за да излезе на нула номинално (а реално инфлацията го изяде).
• Биткойн и криптовалутите: Те редовно преминават през т.нар. "крипто зими", където цената им пада с 70% до 80% от върха. Там волатилността е толкова голяма, че активът може да се срине преди изобщо да си разбрал какво се случва.
Акциите: Сривове като този при Dot-com балона през 2000 г. или Голямата депресия през 1929 г. изтриват трилиони долари от пазарите за броени дни.
Коментиран от #29, #41
12:30 05.10.2026
19 Амадо
Коментиран от #23
12:31 05.10.2026
20 Аз Кочо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":• Кои автомобили засяга? Новият акциз няма да важи за всички коли, а само за тези с мощност на двигателя равна или по-голяма от 250 kW (над 340 конски сили).
• Какъв е размерът на акциза?
• За нови автомобили ставката наистина започва от 10 000 евро базово плюс допълнителни 10 евро за всеки киловат над границата от 250 kW.
• За употребявани автомобили (над 6 месеца) базовата ставка е по-ниска – 5 000 евро плюс 8 евро на киловат надвишение.
• Изключение за електромобилите: Първоначалното предложение включваше и тях, но правителството бързо обяви, че ще изключи изцяло електрическите автомобили от налога, за да не спира прехода към по-чиста мобилност.
Тъй като предложението засяга само луксозния и високопроизводителен сегмент, пазарното раздвижване е насочено главно към купувачите на превозни средства с голям обем и мощност, които бързат да ги регистрират преди евентуалното приемане на закона.
12:33 05.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 А иначе по темата
В Пловдивска област сделките с имоти са спаднали с 23,9% на годишна база до 3356, което е най-ниското ниво от 2013 г. насам
През 2026 година пазарът на имоти в Европа и глобално се намира в състояние на сериозно разграничение, като най-големият спад в броя на сделките (трансакциите) се наблюдава в България, Хърватия и Полша, както и в държави с висока чувствителност към кредитирането като Великобритания и Австралия
През 2011 България беше на първо място в света по срив на цените.
12:39 05.10.2026
23 До Аналдо
До коментар #19 от "Амадо":А вие дето купихте на цени като в Париж ще плащате ипотеки доживот а после вашите наследници ще продължат да ходят на каишките на родните банки хахай
Коментиран от #37, #46
12:41 05.10.2026
24 Имотен балон
12:42 05.10.2026
25 До Аналдо
До коментар #17 от "от една и от друга страна":Прочети коментар 15 и 16 които ти пиша всеки ден и ти продължаваш да бълваш лу пости
12:45 05.10.2026
26 Имотен балон
Коментиран от #40, #44
12:45 05.10.2026
27 име
До коментар #1 от "Стенли":Просто купуват предимно хора с пари, те купуват скъпи имоти и от там идва повишаването в средната цена. Не че цената на стиропорените кутийки в някой "квартал" без канализация, тротоари и осветление е станала по-висока. Сигурно има спекуланти и строители, на които им се иска, но няма как да стане.
Коментиран от #28, #30
12:46 05.10.2026
28 Уточни
До коментар #27 от "име":Хора с МРЪСНИ пари. Тук е мястото на едни институции да се намесят и да си свършат добре работата, защото вредата е за държавата и за хората.
12:48 05.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Аз Кочо
До коментар #27 от "име":Пропускаш кредитите, обикновени хора с нормални доходи теглиха огромни кредити за да купят кутиики защото бяха обработени от имотното лоби. Сега тези хора част от тях ще продават на пожар заашото не мислиха какво правят. Инфлацията ще ги унищожи. Нищо ново всичко се повтаря но хората са с къса памет
12:51 05.10.2026
31 Дядо Пенчо
Коментиран от #32, #33
13:04 05.10.2026
32 Аз Кочо
До коментар #31 от "Дядо Пенчо":Абсолютно съм съгласен с теб!
13:08 05.10.2026
33 Аз Кочо
До коментар #31 от "Дядо Пенчо":Бих добавил екскурзии и приятни преживявания. Те остават завинаги докато си жив.
Коментиран от #38
13:10 05.10.2026
34 АБВ
Населението намалява, строи се като за последно.
Ама докато има балъци, ще има и тарикати !
Коментиран от #36
13:16 05.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Прочети
До коментар #34 от "АБВ":Коментар 9 и 27 за да разбереш. Това не се случва само в България а почти навсякъде по света в момента. Разбира се има пазари където цените падат вече 4та година. И тук ще стане време трябва
13:19 05.10.2026
37 Ха ха ха
До коментар #23 от "До Аналдо":Тия къдя купиха с кредити и на пик от 2024 до 26г. да му мислят те.Такива като мен с яко кешовица точиме зъбки да напазаруваме,но мисля,че требе 2 - 3г още - за сега е рано.Имоти за живеене имам много,трябват ми 2 гаража още
13:20 05.10.2026
38 АБВ
До коментар #33 от "Аз Кочо":"Бих добавил екскурзии и приятни преживявания. Те остават завинаги докато си жив."
Да разбирам ли: Екскурзии с млади и хубави женици ? Съгласен !
Коментиран от #39
13:23 05.10.2026
39 Аз Кочо
До коментар #38 от "АБВ":Да, всеки си има предпочитания, ако така ти е кеф защо не. :) Важно е преживяването то е уникално и остава завинаги както и образованието, здравето и щастието на теб и на твоето семейство, ако имаш такова....
13:27 05.10.2026
40 Ха ха ха
До коментар #26 от "Имотен балон":От години у нас е див капитализъм,кога ще го проумееш най после - комунизма свърши.Който има пари може да има 10 имота и 20 коли,това си е негова работа.Някои малки и големи фирми фалират ,но други правят пари.При комунизма работил неработил - бай Манчо плаща/държавата/,но това време СВЪРШИИИИИ
Коментиран от #42
13:27 05.10.2026
41 Ха ха ха
До коментар #18 от "Аз Кочо":Никой не те кара насила да вземеш кредит и да купиш имот/ и то в София/Това , че на теб и такива като теб им е скъпо - това си е ваш проблем
Коментиран от #47
13:29 05.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха ха ха
Коментиран от #45
13:33 05.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Анонимен
До коментар #23 от "До Аналдо":Имаш интернет та вземи провери цените в Париж че да не се излагаш.
Коментиран от #48
13:43 05.10.2026
47 Аз Кочо
До коментар #41 от "Ха ха ха":Сделките с имоти у нас потънаха през третото тримесечие до най-ниското си ниво от поне 2005 г. насам, докогато са налични данни на страницата на Агенцията по вписванията. Между юли и септември в страната са вписани общо 45 312 сделки, като те спадат под прага от 50 хил. за третото тримесечие за първи път от 2010 г. насам, сочи справка в данните на Агенцията по вписванията.Сделките с имоти у нас потънаха до най-ниското си ниво от поне 21 години
В Пловдивска област сделките с имоти са спаднали с 23,9% на годишна база до 3356, което е най-ниското ниво от 2013 г. насам
През 2026 година пазарът на имоти в Европа и глобално се намира в състояние на сериозно разграничение, като най-големият спад в броя на сделките (трансакциите) се наблюдава в България, Хърватия и Полша, както и в държави с висока чувствителност към кредитирането като Великобритания и Австралия
През 2011 България беше на първо място в света по срив на цените.
13:44 05.10.2026
48 Аз Кочо
До коментар #46 от "Анонимен":Провери ти.
Париж по документи е 4.5 пъти по малък от София. Сите това е Париж. Сиреч само жълтите павета да са София.
После провери да видиш цените в РЕАЛНИТЕ очертания какви са и не ми цитирай цените само в Сите където живеят милиардерите от цял свят хахахах
13:46 05.10.2026