Имотният пазар се свива с 22%, цените продължават да растат

Имотният пазар в България отчита рязко свиване на сделките, докато цените на жилищата продължават да се повишават. През третото тримесечие на 2026 г. са вписани 45 312 продажби, което е спад от 22,1% спрямо същия период на 2025 г., когато сделките са били 58 184. Данните са на Агенцията по вписванията.

Най-големият пазар – София, също се свива. В столицата през юли-септември са вписани 7282 продажби спрямо 9238 година по-рано. Това означава намаление от 21,2% на годишна база. Спадът следва по-слабите резултати и през второто тримесечие, когато в страната са отчетени 45 965 продажби при 56 010 през същия период на 2025 г.

Експерт предупреждава за криза

Финансовият анализатор Макс Бакланян определя тенденцията като начало на сериозна имотна криза. Той заяви пред bTV, че традиционният актив „е достигнал нива, от които вече няма да расте“.

Бакланян посочва намаляващия брой сделки като основен тревожен сигнал. Според него продължителното поскъпване е извадило жилищата извън обсега на все повече купувачи, а пазарът вече навлиза във фаза, в която определението „охлаждане“ може да се окаже недостатъчно. Тези оценки са на анализатора и не представляват официално заключение на държавна институция.

Цените все още не показват общ спад

Официалната статистика очертава различна картина при цените. Националният статистически институт отчита увеличение от 4,5% на жилищата през второто тримесечие спрямо първото тримесечие на 2026 г. На годишна база поскъпването достига 15,5%.

В София ръстът за тримесечието е 2,4%, а в Пловдив – 5,8%. Увеличение е регистрирано и в Стара Загора с 2,9%, както и във Варна с 2,8%. Единственото отчетено намаление сред посочените големи градове е в Бургас – с 1,5%.

Така пазарът изпраща два едновременно видими сигнала – сделките намаляват рязко, но продажните цени все още се движат нагоре. Това означава, че към момента официалните данни потвърждават свиване на активността, но не и широк спад на цените. Дали процесът ще прерасне в криза, ще зависи от развитието на търсенето, доходите, кредитната активност и готовността на продавачите да коригират офертите си.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg