Доверието на строителите в САЩ падна до 14-годишно дъно

Доверието на строителите в САЩ за пазара на нови еднофамилни жилища е спаднало до най-ниското си ниво от повече от 14 години. Индексът NAHB/Wells Fargo Housing Market Index се е понижил с три пункта до 29 през октомври, съобщи Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB).

Това е най-слабата стойност на показателя от юни 2012 г. Индексът измерва оценките на строителите за текущите продажби, очакваното търсене през следващите шест месеца и посещенията на потенциални купувачи. Стойност под 50 означава, че песимистичните оценки преобладават над положителните.

Лихвите и разходите държат купувачите извън пазара

„Ипотечните лихви се повишиха значително над 7% през последните седмици, а по-високите цени на горивата и инфлацията допълнително отслабиха трафика на купувачи в голяма част от страната“, заяви председателят на NAHB Бил Оуенс.

По думите му строителите са изправени и пред по-скъпи кредити за строителство, материали и дизел. Оуенс посочи още, че повече от една трета от компаниите са съобщили за имиграционни проверки в районите, в които работят, през последния месец. Според него това е довело до забавяния на строителството и е обезкуражило законно работещи служители да се явяват на работните си места.

Главният икономист на NAHB Робърт Диц заяви, че жилищният пазар остава притиснат от ограничения в предлагането и сериозни проблеми с достъпността.

Продажбите и очакванията продължават да се влошават

„Търсенето продължава, но по-високите ипотечни лихви, увеличените строителни разходи и по-слабото потребителско доверие държат повече купувачи извън пазара“, каза Диц.

И трите основни компонента на индекса са намалели през октомври. Показателят за текущите продажби е спаднал с два пункта до 33. Очакванията за продажбите през следващите шест месеца са се понижили с пет пункта до 32, а индексът за трафика на потенциални купувачи е паднал с пет пункта до 18.

Трафикът на купувачи е на най-ниското си ниво от април 2012 г., като изключение прави началото на пандемията през април 2020 г. По-слабият интерес увеличава натиска върху строителите да използват отстъпки и други стимули.

През октомври 43% от строителите са намалили цените на жилищата. Това е най-високият дял за периода 2020-2026 г. Средното намаление е останало 6% за седми пореден месец. В същото време 65% от компаниите са предложили стимули за купувачите, с което делът им остава над 60% за 19-и пореден месец.

Спад във всички американски региони

Регионалните показатели също са се понижили. Индексът за Североизтока е спаднал с един пункт до 38, този за Средния запад - с три пункта до 40, а показателят за Юга - с един пункт до 30. Западът е намалил стойността си с два пункта до 26.

Средният запад остава най-силният от четирите региона, въпреки че и там оценките са се влошили. Данните очертават пазар, в който по-скъпото финансиране намалява покупателната способност, докато строителите едновременно понасят по-високи разходи за труд, материали, земя и кредити.

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