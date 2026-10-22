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Доверието на строителите в САЩ падна до 14-годишно дъно

Доверието на строителите в САЩ падна до 14-годишно дъно

22 Октомври, 2026 11:47 419 2

  • жилищен пазар-
  • строители-
  • ипотечни лихви-
  • ново строителство-
  • сащ

Индексът NAHB/Wells Fargo се понижи до 29 пункта през октомври заради лихвите над 7%, по-високите разходи и слабия интерес от купувачите

Доверието на строителите в САЩ падна до 14-годишно дъно - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Доверието на строителите в САЩ за пазара на нови еднофамилни жилища е спаднало до най-ниското си ниво от повече от 14 години. Индексът NAHB/Wells Fargo Housing Market Index се е понижил с три пункта до 29 през октомври, съобщи Националната асоциация на строителите на жилища (NAHB).

Това е най-слабата стойност на показателя от юни 2012 г. Индексът измерва оценките на строителите за текущите продажби, очакваното търсене през следващите шест месеца и посещенията на потенциални купувачи. Стойност под 50 означава, че песимистичните оценки преобладават над положителните.

Лихвите и разходите държат купувачите извън пазара

„Ипотечните лихви се повишиха значително над 7% през последните седмици, а по-високите цени на горивата и инфлацията допълнително отслабиха трафика на купувачи в голяма част от страната“, заяви председателят на NAHB Бил Оуенс.

По думите му строителите са изправени и пред по-скъпи кредити за строителство, материали и дизел. Оуенс посочи още, че повече от една трета от компаниите са съобщили за имиграционни проверки в районите, в които работят, през последния месец. Според него това е довело до забавяния на строителството и е обезкуражило законно работещи служители да се явяват на работните си места.

Главният икономист на NAHB Робърт Диц заяви, че жилищният пазар остава притиснат от ограничения в предлагането и сериозни проблеми с достъпността.

„Търсенето продължава, но по-високите ипотечни лихви, увеличените строителни разходи и по-слабото потребителско доверие държат повече купувачи извън пазара“, каза Диц.

Продажбите и очакванията продължават да се влошават

И трите основни компонента на индекса са намалели през октомври. Показателят за текущите продажби е спаднал с два пункта до 33. Очакванията за продажбите през следващите шест месеца са се понижили с пет пункта до 32, а индексът за трафика на потенциални купувачи е паднал с пет пункта до 18.

Трафикът на купувачи е на най-ниското си ниво от април 2012 г., като изключение прави началото на пандемията през април 2020 г. По-слабият интерес увеличава натиска върху строителите да използват отстъпки и други стимули.

През октомври 43% от строителите са намалили цените на жилищата. Това е най-високият дял за периода 2020-2026 г. Средното намаление е останало 6% за седми пореден месец. В същото време 65% от компаниите са предложили стимули за купувачите, с което делът им остава над 60% за 19-и пореден месец.

Спад във всички американски региони

Регионалните показатели също са се понижили. Индексът за Североизтока е спаднал с един пункт до 38, този за Средния запад - с три пункта до 40, а показателят за Юга - с един пункт до 30. Западът е намалил стойността си с два пункта до 26.

Средният запад остава най-силният от четирите региона, въпреки че и там оценките са се влошили. Данните очертават пазар, в който по-скъпото финансиране намалява покупателната способност, докато строителите едновременно понасят по-високи разходи за труд, материали, земя и кредити.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    Е как няма да спадне, хората не купуват на тези цени а на някои строители им хареса марж на печалба от 300 пр, точно както в България..На запад обаче хората не са рости като тук

    12:08 22.10.2026

  • 2 В цял свят

    2 0 Отговор
    имотите се сриват, балона се спука, следва издишане на цените

    12:29 22.10.2026