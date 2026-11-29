Войната с Иран засили интереса към бункери и защитени помещения в държавите от Персийския залив, най-вече в Обединените арабски емирства. Специализирани компании отчитат повече запитвания от заможни собственици на жилища и строителни предприемачи, но повечето проекти все още са на ранен етап. Информацията е на Bloomberg, цитирана от РБК.

Тексаската компания Atlas Survival Shelters, която е открила офис в ОАЕ няколко дни преди началото на войната, работи с около петима клиенти, желаещи да изградят убежища към вили с площ между 200 и 500 квадратни метра. Цената на един такъв проект е между 2 и 5 млн. долара.

„Преди шест месеца в региона нямаше никакъв бизнес, а сега интерес проявяват всички“, казва главният изпълнителен директор на компанията Рон Хъбард пред Bloomberg.

Според данните, цитирани от Bloomberg, Hardened Structures планира шест частни убежища в ОАЕ. Преди конфликта компанията е изграждала приблизително по едно убежище на всеки пет години. Подземните съоръжения струват между 800 и 2500 долара за квадратен фут, а типичен проект в Дубай излиза около 1200 долара за квадратен фут.

Защитена стая вместо цял бункер

За строителните предприемачи по-практичен вариант може да се окаже защитена стая, включена още при изграждането на ново жилище. Хъбърд оценява, че помещение с усилена конструкция, филтриран въздух и газонепроницаема врата би увеличило цената на дома с около 50 000 долара.

Търсенето вече излиза извън частните имоти. Джейн Мейсън, основателка на британската Integrated Security Systems Ltd, съобщава за 70% ръст на проектите за училища в ОАЕ от началото на конфликта. Защитените помещения, бронираните щори и вратите могат да увеличат строителните разходи с около 10%. Сред най-бързо растящите сегменти тя посочва центровете за обработка на данни.

Регионът преосмисля гражданската защита

Допълнителният контекст показва, че интересът към защитени помещения е част от по-широка промяна в региона. Bloomberg отбелязва, че в Израел усилените защитени стаи отдавна са част от много жилищни и обществени сгради, докато Швейцария и Финландия поддържат мащабни системи за гражданска защита.

В Персийския залив обаче подобни решения доскоро са изглеждали крайни за градове, представяни като сигурни финансови и туристически центрове. След иранските удари с хиляди боеприпаси по съседни държави в началото на 2026 г. и при липсата на окончателно мирно споразумение защитата на цивилни обекти се превръща в нов разход за собственици, училища и оператори на критична инфраструктура.

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