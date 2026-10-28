Професионалният празник на брокерите събира сектора на националната конференция

На 30 октомври 2026 г., по повод професионалния празник на брокерите и агентите на недвижими имоти, Национално сдружение „Недвижими имоти“ ще събере професионалната общност за XII Национална годишна конференция INSPIRE TO HIGHER 2026: „Пазарът се променя. Ние отговаряме.“

Събитието, на което най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg е медиен партньор, ще се проведе в Sofia Balkan Palace, зала „Роял“, и се очаква да привлече над 250 представители на сектора, бизнеса, институциите и международните професионални организации. В рамките на един ден програмата ще обедини keynote лекции, стратегически панели, международни дискусии, професионални отличия и networking.

Тазгодишната тема поставя във фокус един от най-важните въпроси пред сектора – как се променя ролята на брокера в условията на нова икономическа среда, технологична трансформация, европейски регулации и ново поколение купувачи и инвеститори.

От икономиката и пазара през европейските регулации до AI

Програмата на INSPIRE TO HIGHER 2026 събира български и международни експерти с различен поглед към бъдещето на недвижимите имоти.

Денят ще започне с keynote на Илия Лингорски – икономист и експерт по централно банкиране, финансови политики и международни финансови институции. След него представители на икономическата и финансовата среда ще поставят във фокус темата „Бизнес средата в България и нейното отражение върху пазара на недвижими имоти“, с участието на д-р Свилен Колев, Ясен Георгиев, Пламена Тотева и Александър Бочев.

Сред ключовите теми в програмата са:

„Имотният пазар 2027: ръст, охлаждане или нов рекорд?“ – с участието на Добромир Ганев, Антон Андонов, Христо Ангелков и Симеон Митев ;

– с участието на ; „Актуални аспекти от европейското законодателство, свързани с недвижимите имоти“ – с Мария-Александра Михаила от CEPI ;

– с ; „Енергийната ефективност на жилищата: между регулациите и реалността на имотния пазар“ – с Иван Велков, Драгомир Цанев и Митко Цонев ;

– с ; международният панел „Данъци и имоти: какво България може да научи от Европа?“ – с Феличе Туфано, Даниел Холмкуист и Станислав Попдончев ;

– с ; „Инвестиционните нагласи на поколенията от Millennials до Gen Z “ – с Ирена Перфанова, Асен Димитров и Светлозар Фъчеджиев ;

– с ; „AI и сектора, какво ни очаква“ – с участието на Иван Иванов, Симеон Спасов, Христо Хаджиев, Кристиян Костов.

Човекът остава в центъра на сделката

Един от основните акценти в следобедната програма ще бъде keynote лекцията на Христо Попов – предприемач и стратег с опит в изграждането и управлението на международни бизнеси.

Темата „Кой владее входа: Последната човешка сделка“ ще постави въпроса какво остава човешко в професията в момент, когато технологиите и автоматизацията поемат все по-голяма част от процесите. В дискусията ще участват и Христо Хаджиев и Даниела Грозева.

Друг ключов момент ще бъде участието на Иво Димовски, един от най-разпознаваемите инвеститори в недвижими имоти в дигиталното пространство в България, който ще се включи с keynote и Q&A сесия.

Международен поглед към българския пазар

INSPIRE TO HIGHER 2026 ще даде сцена и на представители на водещи европейски организации в недвижимите имоти.

Сред международните гости са Феличе Туфано от FIABCI, Даниел Холмкуист от GIPE и CEPI и Мария-Александра Михаила от CEPI.

Тяхното участие ще постави българския пазар в по-широк европейски контекст – от данъчните модели и законодателството до енергийната ефективност, професионалните стандарти и бъдещето на посредническата дейност.

Годишните награди на НСНИ отново са част от конференцията

Професионалният празник ще завърши и с Церемонията по връчване на Годишните награди на НСНИ, които отличават хора и организации с принос към развитието и авторитета на сектора.

Признания ще бъдат връчени в категориите „Сърце в имоти“, „Посланик на професията“, Награда за журналистика и Почетна награда на НСНИ. След церемонията програмата ще продължи с празничен коктейл и networking.

Един ден за професията и нейното бъдеще

INSPIRE TO HIGHER 2026 е замислена като място не просто за анализ на пазара, а за разговор за следващата роля на професионалния брокер – в отношенията с клиента, институциите, технологиите и обществото.

„Пазарът се променя. Ние отговаряме.“

30 октомври 2026 г.

Sofia Balkan Palace, зала „Роял“

Повече информация и регистрация: events.nsni.bg

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg