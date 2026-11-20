Румънската компания Teleferic Grand Hotel SRL реализира инвестиция за над 10 млн. евро в нов жилищен комплекс в района на Брашов. Проектът Teleferic Grand Residence включва 32 самостоятелни вили и 13 апартамента, като акцентът е поставен върху енергийната ефективност, съвременната архитектура и близостта до планинските курорти, съобщава Business Review.

Комплексът се намира в населеното място Кристиан, в окръг Брашов, и е разработен от собствениците на петзвездния Teleferic Grand Hotel в курорта Пояна Брашов. Инвестицията бележи разширяване на дейността на компанията от хотелиерството към жилищното строителство.

На 22 ноември инвеститорът организира ден на отворените врати, по време на който потенциалните купувачи ще могат да разгледат завършените имоти и инфраструктурата на комплекса.

Жилищният проект предлага два основни типа самостоятелни къщи. Вилите 4 Seasons разполагат с четири стаи, полезна площ от 140 кв. м и прилежащ терен от приблизително 500 кв. м. Цените им започват от 320 000 евро без ДДС.

По-големите вили 5 Stars включват пет стаи, полезна площ от 174 кв. м и парцели от около 550 кв. м. Началната им цена е 395 000 евро без ДДС.

Архитектурата е вдъхновена от традиционните алпийски къщи, но е адаптирана към съвременните изисквания за целогодишно обитаване. При строителството са използвани решения за подобрена топлоизолация, енергийна ефективност и намаляване на разходите за поддръжка.

Всяка вила разполага със собствен двор, озеленени площи, автоматизирана поливна система, тераси и две паркоместа. В комплекса са предвидени и общи пространства за отдих, детска площадка, СПА зона и бистро.

Според инвеститора Емил Цънц проектът е насочен към семейства, които търсят постоянно жилище в близост до природата, както и към купувачи на ваканционни имоти. Разположението край Брашов осигурява достъп до градската инфраструктура и популярните зимни курорти в региона.

Teleferic Grand Residence е част от тенденцията за развитие на жилищни проекти от висок клас извън големите градски центрове в Румъния. Инвеститорите залагат на по-просторни имоти, енергийно ефективно строителство и допълнителни услуги, насочени към купувачите с по-високи доходи.

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