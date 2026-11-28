България е сред десетте държави от Европейския съюз с най-висок дял на собствеността върху жилищата. През 2025 г. 86,1% от населението е живяло в собствен дом, докато средно за ЕС този дял е 68%. По-високи стойности са отчетени в Словакия – 94%, Румъния – 93%, Хърватия – 91%, Унгария – 90%, Литва – 87%, и Полша – 86,5%.

„В ЕС през 2025 г. 68% от населението, живеещо в домакинства, притежаваше собственото си жилище.“ — Евростат

Собствеността е по-разпространена от наемането във всички държави от ЕС с изключение на Германия. Там 53% от населението живее под наем. Следват Австрия с 46% наематели и Дания с 42%.

Повече къщи, но по-малко пространство

Малко над 53% от хората в България живеят в къща, а около 46% – в апартамент. За сравнение, средно за ЕС почти 52% от населението обитава къща, а 48% – апартамент. В градовете картината е различна: 73% от жителите на ЕС живеят в апартаменти, докато 26% са в къщи.

Средният брой стаи на човек в България е 1,4 при 1,7 за Европейския съюз. Най-просторни са жилищата в Малта – средно 2,2 стаи на човек, а най-ниската стойност е отчетена в Румъния – 1,1 стаи.

Средният размер на домакинството у нас е 2,2 души, близо до средното за ЕС от 2,3 души. Най-големи домакинства има в Словакия – 3,1 души, а най-малки – в Литва, със средно 1,8 души.

България е сред страните с най-висока пренаселеност

Въпреки високия дял на собствени жилища, България отчита сериозен проблем с размера и качеството на обитаваното пространство. През 2025 г. 33% от населението живее в пренаселени домове. По-високи стойности са регистрирани само в Румъния – 40%, и Латвия – 39%. Средното ниво за ЕС е 17%, което е спад спрямо 19% през 2010 г.

Още един показател поставя България сред държавите с най-големи затруднения. 16% от населението не е имало възможност да поддържа дома си адекватно топъл при средно 9% за ЕС. По-високи дялове са отчетени в Гърция – 18%, и Литва – 17%.

Жилищата поскъпват, строителството – още по-силно

Данните на Евростат показват, че между 2010 и 2025 г. цените на жилищата в ЕС са нараснали общо с 61%, а наемите – с 29%. За същия период строителните производствени цени в България са се увеличили със 174%, което е вторият най-висок ръст в ЕС след Унгария.

През 2025 г. 18% от хората в България са живели в домакинства с просрочени плащания по ипотека, наем или сметки за комунални услуги. Това е два пъти повече от средното равнище за ЕС – 9%. В същото време ценовото равнище на жилищата и комуналните услуги в България остава най-ниското в ЕС – с 59% под средното за съюза.

Източници: focus-news.net

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg