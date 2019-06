Откриха замък на 3400 години (ВИДЕО)

Дворец на 3400 години откриха в Ирак германски и кюрдски археолози. Той се намира във водохранилище в Иракски Кюрдистан. Откритието е станало съвсем случайно – сушата в региона понижи значително водите в река Тигър.

„Това е едно от най-важните археологически открития в региона от последните десетилетия”, поясняват изследователи.

Замъкът датира от Бронзовата ера и е част от империята Митани, която доминира много голяма част от северната част на Месопотамия от XV-XIV в. преди Христа.

В двореца са открити „сензационни” стенописи в ярки червени и сини цветове. Според германските археолози подобни находки са рядкост. Намерени са и десет клинописа.

German and Kurdish archaeologists have uncovered a 3,400-year-old Bronze Age palace on the eastern bank of the Tigris River in one of the most important recent archaeological finds in the region.

