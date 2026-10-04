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Представят резултатите от „Балкански мост II“
  Тема: Трафик

Представят резултатите от „Балкански мост II“

4 Октомври, 2026 04:52 450 0

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  • гранична полиция-
  • контрабанда

Брифингът за международната полицейска и митническа операция ще се проведе на ГКПП „Капитан Андреево“. В него ще участват ръководители на български и партньорски служби.

Представят резултатите от „Балкански мост II“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Резултатите от съвместната международна полицейска и митническа операция „Балкански мост II“ ще бъдат представени на брифинг на ГКПП „Капитан Андреево“. Началото е насрочено за 11:00 часа.

Операцията е насочена към незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през българските гранични пунктове и преходи. Тя се определя като една от най-мащабните специализирани операции от този тип, провеждани по българските граници.

Участват служби от няколко държави

В действията са включени Главна дирекция „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ при МВР, в партньорство с Агенция „Митници“. Операцията се провежда с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс.

В международното взаимодействие участват партньорски служби от страни в региона, както и представители на САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Целта е да бъдат проследени и пресечени трансгранични канали за незаконен трафик и контрабанда.

Кои ще представят резултатите

Сред участниците в брифинга са директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов и заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

На място ще бъдат представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, германските митници и други партньорски служби, участвали в операцията.

Източници: БНР


Хасково / България
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