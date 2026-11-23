Митнически служители задържаха 8 893 грама сребърни бижутерийни изделия при проверка на автобус на граничния пункт „Капитан Андреево“. Накитите са били укрити под лични вещи в куфар на украинска гражданка, пътувала от Турция към Украйна.

Автобусът с турска регистрация е пристигнал на входящото трасе на 21 ноември. В зоната за митнически контрол водачът и всички пътници заявили, че нямат нищо за деклариране.

При проверката инспекторите открили в личния багаж на една от пътничките четири полиетиленови пакета. В тях имало изделия от бял метал с декоративни елементи – пръстени, гривни, брошки, медальони, колиета и обеци.

Експертиза е установила, че накитите са изработени от сребро проба 925. Общото им тегло е 8 893 грама, а стойността им е оценена на 53 358 евро.

Сребърните изделия са задържани. По случая е започнало разследване от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Данните за установеното нарушение са съобщени от Дарик.

Източници: dariknews.bg