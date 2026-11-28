Граничен полицай от Бургас е предотвратил опит за кражба на личния си автомобил, докато на задната седалка е било детето му. Случаят е станал на паркинг пред голям хипермаркет в Поморие, съобщи NOVA. Детето, на 1 година и 10 месеца, е било в детско столче и не е пострадало.

Служителят е Александър Янчев, младши експерт в сектор „Специални тактически действия“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас. В петък той е бил в почивка и се е грижил за сина си. След разходка спрял автомобила на около два метра от банкомат, за да изтегли пари, като през цялото време наблюдавал детето.

По думите на Янчев в един момент млад мъж се качил на шофьорската седалка и затворил вратата. Полицаят реагирал веднага, отворил автомобила и издърпал мъжа навън. Между двамата последвала кратка схватка, при която заподозреният оказал съпротива.

„Полиция, лягай на земята“, казах му на висок тон.

Янчев разказва, че мъжът се изправил, вдигнал ръце за бой и тръгнал към него. Тогава служителят извадил служебното си оръжие, без да го зарежда и без да произвежда изстрел. След като обезвредил мъжа, позвънил за помощ от полицията.

20-годишен мъж е задържан за 24 часа

Десетки посетители на хипермаркета станали свидетели на случилото се. Голяма част от тях подали сигнали на телефон 112. Пристигналите екипи установили, че задържаният е 20-годишен мъж от Поморие. Той е бил задържан за срок до 24 часа.

На този етап няма съобщени данни за повдигнато обвинение или за последваща мярка спрямо него. Задържането до 24 часа по Закона за МВР е първоначална полицейска мярка и само по себе си не означава доказана вина. При наличие на основания прокурор може да постанови задържане до 72 часа за довеждане на обвиняем пред съда, но такава информация по случая не е обявена.

Предстои органите на реда да изяснят всички обстоятелства около опита за потегляне с автомобила и оказаната съпротива. Потвърдено е, че детето е останало невредимо, автомобилът не е бил отнет, а мъжът е предаден на полицията.

Източници: nova.bg