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Гонка от Серес до Солун: 7 мигранти в кола с български номера
  Тема: Кризата с бежанците

Гонка от Серес до Солун: 7 мигранти в кола с български номера

8 Октомври, 2026 22:04 1 047 3

  • серес-
  • солун-
  • мигранти-
  • български регистрационни номера-
  • гръцка полиция

Шофьорът не спрял за проверка, ударил паркирани автомобили в Солун и избягал пеша. Полицията го издирва

Гонка от Серес до Солун: 7 мигранти в кола с български номера - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицейска гонка от района на Серес до центъра на Солун завърши с откриването на седем мигранти в автомобил с български регистрационни номера. Шофьорът не се подчинил на сигнал за проверка и избягал, след което изоставил колата и се скрил пеша.

Според гръцките медии преследването започнало рано сутринта, когато полицаи забелязали черно Peugeot комби в района на Серес. При опит да го спрат водачът ускорил към Солун. Разстоянието, изминато по време на гонката, е посочено различно – около 60 километра от „Прото тема“ и около 70 километра от Newsbomb и OPEN TV.

Автомобилът достигнал централната част на Солун и на кръстовището на улиците „Агиу Димитриу“ и „Аркадиуполеос“ се ударил в паркирани коли. След сблъсъка полицаите успели да блокират автомобила. При проверката в него били открити седем мигранти, а водачът напуснал колата и избягал пеша.

До момента няма данни за пострадали при инцидента, като са съобщени материални щети по паркираните автомобили. Седемте мигранти са задържани за установяване на самоличността им и за действията, предвидени в гръцкото законодателство.

Полицията в Солун издирва шофьора. В публикуваните до момента информации не се посочват неговата самоличност, националност или дали вече са му повдигнати обвинения. Разследването трябва да изясни и обстоятелствата около превозването на седемте мигранти.

Източници: protothema.gr, newsbomb.gr, tvopen.gr


Гърция
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  • 1 Перо

    7 0 Отговор
    Сега селския тарикат ще види какво е сбръч и никое съдебно корумпе не може да му помогне!

    Коментиран от #3

    22:15 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.