Гонка от Серес до Солун: 7 мигранти в кола с български номера

Полицейска гонка от района на Серес до центъра на Солун завърши с откриването на седем мигранти в автомобил с български регистрационни номера. Шофьорът не се подчинил на сигнал за проверка и избягал, след което изоставил колата и се скрил пеша.

Според гръцките медии преследването започнало рано сутринта, когато полицаи забелязали черно Peugeot комби в района на Серес. При опит да го спрат водачът ускорил към Солун. Разстоянието, изминато по време на гонката, е посочено различно – около 60 километра от „Прото тема“ и около 70 километра от Newsbomb и OPEN TV.

Автомобилът достигнал централната част на Солун и на кръстовището на улиците „Агиу Димитриу“ и „Аркадиуполеос“ се ударил в паркирани коли. След сблъсъка полицаите успели да блокират автомобила. При проверката в него били открити седем мигранти, а водачът напуснал колата и избягал пеша.

До момента няма данни за пострадали при инцидента, като са съобщени материални щети по паркираните автомобили. Седемте мигранти са задържани за установяване на самоличността им и за действията, предвидени в гръцкото законодателство.

Полицията в Солун издирва шофьора. В публикуваните до момента информации не се посочват неговата самоличност, националност или дали вече са му повдигнати обвинения. Разследването трябва да изясни и обстоятелствата около превозването на седемте мигранти.

Източници: protothema.gr, newsbomb.gr, tvopen.gr