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Шофьорът на буса с 32-ма мигранти е българин с чисто досие и две висши образования

Шофьорът на буса с 32-ма мигранти е българин с чисто досие и две висши образования

15 Юни, 2026 06:11, обновена 15 Юни, 2026 05:16 412 19

  • антон златанов-
  • гранична полиция-
  • мигранти

Явно е вербуван за пари, сподели Главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“

Шофьорът на буса с 32-ма мигранти е българин с чисто досие и две висши образования - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

32-ма нелегални мигранти бяха задържани в събота вечерта от Гранична полиция на входа на Бургас. Част от тях са дехидратирани и изтощени. Четирима бяха откарани в болница.

Гранични полицаи спират за проверка микробус със софийска регистрация на входа на Бургас снощи и откриват в него 32-ма нелегални мигранти.

„Петима от тях са в много тежка дехидратация, колегите буквално са ги спасили“, заяви Главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“:

„Три дни не са яли, затова им слагаме системи за обезводняване.“, каза д-р Мурат Чобан, Спешен център в УМБАЛ – Бургас:

Групата е прекарала четири дни в Странджа, преди да бъде качена в микробуса. Хората твърдят, че са от Афганистан.

„Водачът се различава от обикновените хора, които са наети да превозват нелегални мигранти. Обикновено те са с нисък социален статус, закъсали за пари. Този човек е на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с две висши образования. Най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват.“, допълни Златанов.

От Гранична полиция засилват контрола по основните маршрути в 30-километровата зона по границата и Черноморието.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 3 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    05:18 15.06.2026

  • 2 Ами

    3 0 Отговор
    Няма как всеки да се уреди да е милиционер или калинка. Какво да работи човека в тая кочина с унищожени земеделие, индустрия, промишленост и икономика на заемите? Минава в сферата на услугите - шАфьор на мигранти.

    Коментиран от #8

    05:20 15.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сигурно

    4 0 Отговор
    леврото го е докарало до там !

    Коментиран от #19

    05:21 15.06.2026

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    съборихте фабриките оставихе народа се оправя кои как може, сега шофьора бил с висше, бил и все още е със висше за разлика от милиционерите със по 3000 евро заплата и спят по храстите

    какво да се прави трябват пари за хляб

    05:21 15.06.2026

  • 6 само АЕЦа ще ни прави продажници

    2 0 Отговор
    оня дето прави оградата и има телевизия скат, за него нещо да кажете? защо има пробив във оградата? по пътищата ли ще го ловим вече?

    едно време имаше граничари помните ли?

    къде са граничарите? къде?

    05:23 15.06.2026

  • 7 ООрана държава

    3 0 Отговор
    В бг, висшето образование не означава нищо, ако МамаТате го хрантутят до 30 години и на горе, може и с 4 висши да е

    Коментиран от #9, #10, #16

    05:23 15.06.2026

  • 8 шофьор на мигранти с две висши

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    много ясно че ще кара мигранти, трябват пари за хляб

    какво ще му сторят на човека сега ще го убият ли? не! дори няма да лежи във затвора

    кофти че са го хванали

    05:24 15.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    важното е че ти нямаш нито едно висше и си от селоМЪРШО

    Коментиран от #12, #13

    05:25 15.06.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    05:26 15.06.2026

  • 12 Важно

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    е образованието да е вишу !

    Коментиран от #15

    05:28 15.06.2026

  • 13 ООрана държава

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    ЛапайНа коня м@ймуно

    Коментиран от #14

    05:29 15.06.2026

  • 14 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    ела коня тиПРЪДНЕ фосттатаНЕЩАСТНИКО

    чист въздух да поемеш конски ха ха ха

    Коментиран от #18

    05:30 15.06.2026

  • 15 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Важно":

    селяните със основно килийно образование нямате думатеОБИТАЦИ ГРОЗНИ

    05:31 15.06.2026

  • 16 ЮЗУ и пернишкия университет

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    След 2000-та година, много вузове в бг започнаха да продават дипломи за вишо на килограм. Обаче ако човекът е на 59 години, това означава че е завършил до към 1995-та и да притежава доста знания и умения, освен това да кара бус.

    05:31 15.06.2026

  • 17 Готов за бой

    1 1 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ

    05:32 15.06.2026

  • 18 ООрана държава

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    От на щеркяТи дулото само ти ходи да вдишваш гавнавозе

    05:33 15.06.2026

  • 19 Ъхъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сигурно":

    Този главен комисар имащ се директор на ГДГП Антон Златанов вместо да се изявява на гърба на полицаите участвали в успешната операция Яда каже как тази група от над 33души повече от седмица и повече да пребивават между границата и да не бъдат забелязани Отделно че да даде обяснение как безнаказано са преодоляли телената ограда пред която обича да се снима и се хвали пред МИНИСТРИТЕ НА ЧУЖДИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС...

    05:35 15.06.2026