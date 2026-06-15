Шофьорът на буса с 32-ма мигранти е българин с чисто досие и две висши образования

32-ма нелегални мигранти бяха задържани в събота вечерта от Гранична полиция на входа на Бургас. Част от тях са дехидратирани и изтощени. Четирима бяха откарани в болница.

Гранични полицаи спират за проверка микробус със софийска регистрация на входа на Бургас снощи и откриват в него 32-ма нелегални мигранти.

„Петима от тях са в много тежка дехидратация, колегите буквално са ги спасили“, заяви Главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“:

„Три дни не са яли, затова им слагаме системи за обезводняване.“, каза д-р Мурат Чобан, Спешен център в УМБАЛ – Бургас:

Групата е прекарала четири дни в Странджа, преди да бъде качена в микробуса. Хората твърдят, че са от Афганистан.

„Водачът се различава от обикновените хора, които са наети да превозват нелегални мигранти. Обикновено те са с нисък социален статус, закъсали за пари. Този човек е на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с две висши образования. Най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват.“, допълни Златанов.

От Гранична полиция засилват контрола по основните маршрути в 30-километровата зона по границата и Черноморието.