Шофьорът на буса с 32-ма мигранти е българин с чисто досие и две висши образования

32-ма нелегални мигранти бяха задържани в събота вечерта от Гранична полиция на входа на Бургас. Част от тях са дехидратирани и изтощени. Четирима бяха откарани в болница.
Гранични полицаи спират за проверка микробус със софийска регистрация на входа на Бургас снощи и откриват в него 32-ма нелегални мигранти.
„Петима от тях са в много тежка дехидратация, колегите буквално са ги спасили“, заяви Главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“:
„Три дни не са яли, затова им слагаме системи за обезводняване.“, каза д-р Мурат Чобан, Спешен център в УМБАЛ – Бургас:
Групата е прекарала четири дни в Странджа, преди да бъде качена в микробуса. Хората твърдят, че са от Афганистан.
„Водачът се различава от обикновените хора, които са наети да превозват нелегални мигранти. Обикновено те са с нисък социален статус, закъсали за пари. Този човек е на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с две висши образования. Най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват.“, допълни Златанов.
От Гранична полиция засилват контрола по основните маршрути в 30-километровата зона по границата и Черноморието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
05:18 15.06.2026
2 Ами
Коментиран от #8
05:20 15.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сигурно
Коментиран от #19
05:21 15.06.2026
5 град КОЗЛОДУЙ
какво да се прави трябват пари за хляб
05:21 15.06.2026
6 само АЕЦа ще ни прави продажници
едно време имаше граничари помните ли?
къде са граничарите? къде?
05:23 15.06.2026
7 ООрана държава
Коментиран от #9, #10, #16
05:23 15.06.2026
8 шофьор на мигранти с две висши
До коментар #2 от "Ами":много ясно че ще кара мигранти, трябват пари за хляб
какво ще му сторят на човека сега ще го убият ли? не! дори няма да лежи във затвора
кофти че са го хванали
05:24 15.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оня с коня
До коментар #7 от "ООрана държава":важното е че ти нямаш нито едно висше и си от селоМЪРШО
Коментиран от #12, #13
05:25 15.06.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:26 15.06.2026
12 Важно
До коментар #10 от "оня с коня":е образованието да е вишу !
Коментиран от #15
05:28 15.06.2026
13 ООрана държава
До коментар #10 от "оня с коня":ЛапайНа коня м@ймуно
Коментиран от #14
05:29 15.06.2026
14 оня с коня
До коментар #13 от "ООрана държава":ела коня тиПРЪДНЕ фосттатаНЕЩАСТНИКО
чист въздух да поемеш конски ха ха ха
Коментиран от #18
05:30 15.06.2026
15 оня с коня
До коментар #12 от "Важно":селяните със основно килийно образование нямате думатеОБИТАЦИ ГРОЗНИ
05:31 15.06.2026
16 ЮЗУ и пернишкия университет
До коментар #7 от "ООрана държава":След 2000-та година, много вузове в бг започнаха да продават дипломи за вишо на килограм. Обаче ако човекът е на 59 години, това означава че е завършил до към 1995-та и да притежава доста знания и умения, освен това да кара бус.
05:31 15.06.2026
17 Готов за бой
05:32 15.06.2026
18 ООрана държава
До коментар #14 от "оня с коня":От на щеркяТи дулото само ти ходи да вдишваш гавнавозе
05:33 15.06.2026
19 Ъхъъъъъ
До коментар #4 от "Сигурно":Този главен комисар имащ се директор на ГДГП Антон Златанов вместо да се изявява на гърба на полицаите участвали в успешната операция Яда каже как тази група от над 33души повече от седмица и повече да пребивават между границата и да не бъдат забелязани Отделно че да даде обяснение как безнаказано са преодоляли телената ограда пред която обича да се снима и се хвали пред МИНИСТРИТЕ НА ЧУЖДИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС...
05:35 15.06.2026