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Камион с 18 незаконни мигранти е задържан на прехода „Видин – Калафат"

Камион с 18 незаконни мигранти е задържан на прехода „Видин – Калафат"

13 Август, 2026 18:05 831 13

  • видин-
  • мигранти-
  • калафат-
  • иракчани

Уведомена е Районната прокуратура, а работата по случая продължава

Камион с 18 незаконни мигранти е задържан на прехода „Видин – Калафат" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион с 18 незаконни мигранти е задържан на прехода „Видин – Калафат" при съвместна проверка на български и румънски гранични полицаи, съобщиха от Главна дирекция ,,Гранична полиция''.

На 12 август на мостовото съоръжение при Видин за излизане от страната е пристигнал товарен автомобил, управляван от 31-годишен турски гражданин. При извършената съвместна физическа проверка в товарното помещение българските и румънските гранични полицаи са открили 18 чужди граждани, мъже – девет от Ирак, трима от Сирия и шестима от Иран.

Установено е, че трима от иракчаните са задържани по-рано този месец при опит за незаконно влизане на българо-турската граница и имат наложени принудителни административни мерки за връщане в страната на произход.

Шофьорът и мигрантите са задържани в Граничното полицейско управление – Видин. Уведомена е Районната прокуратура, а работата по случая продължава.

По-рано през годината видински гранични полицаи задържаха 16 мигранти при два случая на незаконно преминаване към Румъния.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    12 6 Отговор
    защо ги задържате?

    и те са чада божий , пуснете ги да заминава за германия!

    Коментиран от #12

    18:09 13.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Тия от Иран са военнопленници.

    18:09 13.08.2026

  • 3 Цвете

    9 1 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА ВКАРАЙТЕ ВЕДНАГА ТУРЧИНА В ЗАТВОРА. НЯМА ВРЕМЕ ЗА МИСЛЕНЕ И УМУВАНЕ.А ТИЯ, ОТ КЪДЕТО СА ПРИСТИГНАЛИ ГИ ВРЪЩАЙТЕ ОБРАТНО.

    18:10 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мюмю

    4 0 Отговор
    мани снимката, колективно п-кане все едно

    18:27 13.08.2026

  • 6 Така де

    4 0 Отговор
    Няма я Меркел да ги прибере.

    18:36 13.08.2026

  • 7 Здрасти

    8 4 Отговор
    Едно женско поне няма ли е? Що ги спират въобще? Какво ще ги правим тук, ще си ги отглеждаме ли? Що не вземете да свърши те една полезна работа за България?!

    Коментиран от #13

    18:38 13.08.2026

  • 8 Абдул Великобритански

    3 0 Отговор
    Качвайте ги на уиз еър към ЮК

    19:01 13.08.2026

  • 9 Дръжки

    3 0 Отговор
    За ауспуха ли е задържан камиона или за предното огледало?

    19:06 13.08.2026

  • 10 Олеся Чукчyк

    1 2 Отговор
    Свобода за смелите украинци!!!

    19:12 13.08.2026

  • 11 Хмм

    5 0 Отговор
    вече имигранти и от Иран

    19:16 13.08.2026

  • 12 А като ни ги върнат -

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    у вас ли ще ги прибереш?!? Едно минно поле по границата би ни спестило всякакви проблеми (стига да имахме държава и държавници), а на тебе - всякакви питания.

    19:51 13.08.2026

  • 13 Мерхаба

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти":

    Аслъ, що да ги спират - България е разграден двор и няма проблем всеки НАВЛЕК да го прекоси както и където си ще...

    19:53 13.08.2026