Камион с 18 незаконни мигранти е задържан на прехода „Видин – Калафат" при съвместна проверка на български и румънски гранични полицаи, съобщиха от Главна дирекция ,,Гранична полиция''.

На 12 август на мостовото съоръжение при Видин за излизане от страната е пристигнал товарен автомобил, управляван от 31-годишен турски гражданин. При извършената съвместна физическа проверка в товарното помещение българските и румънските гранични полицаи са открили 18 чужди граждани, мъже – девет от Ирак, трима от Сирия и шестима от Иран.

Установено е, че трима от иракчаните са задържани по-рано този месец при опит за незаконно влизане на българо-турската граница и имат наложени принудителни административни мерки за връщане в страната на произход.

Шофьорът и мигрантите са задържани в Граничното полицейско управление – Видин. Уведомена е Районната прокуратура, а работата по случая продължава.

По-рано през годината видински гранични полицаи задържаха 16 мигранти при два случая на незаконно преминаване към Румъния.