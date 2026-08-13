Камион с 18 незаконни мигранти е задържан на прехода „Видин – Калафат" при съвместна проверка на български и румънски гранични полицаи, съобщиха от Главна дирекция ,,Гранична полиция''.
На 12 август на мостовото съоръжение при Видин за излизане от страната е пристигнал товарен автомобил, управляван от 31-годишен турски гражданин. При извършената съвместна физическа проверка в товарното помещение българските и румънските гранични полицаи са открили 18 чужди граждани, мъже – девет от Ирак, трима от Сирия и шестима от Иран.
Установено е, че трима от иракчаните са задържани по-рано този месец при опит за незаконно влизане на българо-турската граница и имат наложени принудителни административни мерки за връщане в страната на произход.
Шофьорът и мигрантите са задържани в Граничното полицейско управление – Видин. Уведомена е Районната прокуратура, а работата по случая продължава.
По-рано през годината видински гранични полицаи задържаха 16 мигранти при два случая на незаконно преминаване към Румъния.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
и те са чада божий , пуснете ги да заминава за германия!
Коментиран от #12
18:09 13.08.2026
2 Последния Софиянец
18:09 13.08.2026
3 Цвете
18:10 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мюмю
18:27 13.08.2026
6 Така де
18:36 13.08.2026
7 Здрасти
Коментиран от #13
18:38 13.08.2026
8 Абдул Великобритански
19:01 13.08.2026
9 Дръжки
19:06 13.08.2026
10 Олеся Чукчyк
19:12 13.08.2026
11 Хмм
19:16 13.08.2026
12 А като ни ги върнат -
До коментар #1 от "само питам":у вас ли ще ги прибереш?!? Едно минно поле по границата би ни спестило всякакви проблеми (стига да имахме държава и държавници), а на тебе - всякакви питания.
19:51 13.08.2026
13 Мерхаба
До коментар #7 от "Здрасти":Аслъ, що да ги спират - България е разграден двор и няма проблем всеки НАВЛЕК да го прекоси както и където си ще...
19:53 13.08.2026