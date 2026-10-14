Задигнаха мобилни телефони за 30 хиляди евро в Русе

Пореден обир на магазин за мобилни телефони. След като в понеделник ви показахме как четирима маскирани са успели да отмъкнат устройства за десетки хиляди евро в столичния квартал „Младост 1”, получихме сигнал и от Русе. Случаят там обаче е от края на август. От кадрите, които ни предостави собственикът на магазина, се вижда как трима маскирани чупят вратата и вземат каквото могат за около 2 минути. Щетите са за 30 хиляди евро.

„В момента на обира е имало свидетел, на мен ми звъннаха от СОТ и така разбрах. Според мен някой е оглеждал предварително обекта. Смятам, че извършителите са същите, които и в столицата. Телосложенията им са горе-долу едни и същи, както и маратонките на единия. Доколкото знам има още един случай в София, но колегата не иска да говори пред камера”, разказа в ефира на „Здравей, България” собственикът на магазина г-н Илиев.