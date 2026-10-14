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Задигнаха мобилни телефони за 30 хиляди евро в Русе

Задигнаха мобилни телефони за 30 хиляди евро в Русе

14 Октомври, 2026 07:51 1 043 9

  • кражба-
  • телефони-
  • русе

Според собственика на обекта става въпрос за същите хора, които обраха магазин и в София преди дни

Задигнаха мобилни телефони за 30 хиляди евро в Русе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пореден обир на магазин за мобилни телефони. След като в понеделник ви показахме как четирима маскирани са успели да отмъкнат устройства за десетки хиляди евро в столичния квартал „Младост 1”, получихме сигнал и от Русе. Случаят там обаче е от края на август. От кадрите, които ни предостави собственикът на магазина, се вижда как трима маскирани чупят вратата и вземат каквото могат за около 2 минути. Щетите са за 30 хиляди евро.

„В момента на обира е имало свидетел, на мен ми звъннаха от СОТ и така разбрах. Според мен някой е оглеждал предварително обекта. Смятам, че извършителите са същите, които и в столицата. Телосложенията им са горе-долу едни и същи, както и маратонките на единия. Доколкото знам има още един случай в София, но колегата не иска да говори пред камера”, разказа в ефира на „Здравей, България” собственикът на магазина г-н Илиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Велчов

    6 0 Отговор
    5 Айфона ще си намерят купувач на половин цена.

    07:54 14.10.2026

  • 2 Парадокс

    9 0 Отговор
    Наглост без граници! 😡 За два минути щети за 30 хиляди евро, а хората работят с години, за да изградят бизнеса си. Дано извършителите бъдат заловени и да си понесат заслуженото! 👮‍♂️

    08:16 14.10.2026

  • 3 Безнаказаност

    10 0 Отговор
    Грабеж след грабеж, а хората все повече се страхуват за бизнеса и сигурността си. Когато престъпленията се повтарят, въпросът е не само кой ги извършва, а и какво се прави, за да бъдат спрени!

    08:17 14.10.2026

  • 4 Не е само това

    10 0 Отговор
    Кражбите вече са ежедневие, а хората, които работят в магазините, са под постоянен стрес. Не е нормално да ходиш на работа и всеки ден да се чудиш какво ще откраднат и дали няма да стане нещо по-лошо. Докога ще продължава така?

    Коментиран от #5

    08:18 14.10.2026

  • 5 Свидетел на Американската мечта

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не е само това":

    В САЩ е така от доста дълго време. Там капитализма се е развил до такава фаза че си заключват пастите за зъби зад стъклени витрини за да не ги откраднат клиентите. Въобще гребем със пълни шепи от демокрацията.

    08:22 14.10.2026

  • 6 Знае ли се

    3 1 Отговор
    Кога пускат обявите за продажба

    08:23 14.10.2026

  • 7 Ееее

    3 0 Отговор
    Много лабава работа. Само щора ли имат за затваряне.

    08:25 14.10.2026

  • 8 Ханко Брат

    3 3 Отговор
    Задигнали са му гащите на тоя. Този съсел продава телефоните си с 70% надценка. Т.е. реалната му загуба е 9 000 евра, дето ще си ги избие за 3-4 работни дни.

    08:26 14.10.2026

  • 9 Българин

    7 1 Отговор
    Преди нова година бяха 30 хиляди лева сега станаха директно в евро. Цените на телефоните и техниката рязко скочи, ако не сте забелязали какво се случва. Скоро и телефоните ще са ви под наем. В САЩ вече се практикува. Замислете се! Телевизия, платформи вместо- двд, плодове без семки, ГМО, ваксини - 8 броя минимум, РАМ и ССД на цена като цял компютър и трябва вече да плащате за дата център. хмм Колата ви има лека повреда обаче не можете да я пипнете - трябва в сервиз. Парите ви ги няма- станали дигитални. Началото на края. Вече гледам как хората (добре облечени бели хора) ровят по кофите за храна

    08:26 14.10.2026