Задигнаха мобилни телефони за 30 хиляди евро в Русе

Пореден обир на магазин за мобилни телефони. След като в понеделник ви показахме как четирима маскирани са успели да отмъкнат устройства за десетки хиляди евро в столичния квартал „Младост 1”, получихме сигнал и от Русе. Случаят там обаче е от края на август. От кадрите, които ни предостави собственикът на магазина, се вижда как трима маскирани чупят вратата и вземат каквото могат за около 2 минути. Щетите са за 30 хиляди евро.
„В момента на обира е имало свидетел, на мен ми звъннаха от СОТ и така разбрах. Според мен някой е оглеждал предварително обекта. Смятам, че извършителите са същите, които и в столицата. Телосложенията им са горе-долу едни и същи, както и маратонките на единия. Доколкото знам има още един случай в София, но колегата не иска да говори пред камера”, разказа в ефира на „Здравей, България” собственикът на магазина г-н Илиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Велчов
07:54 14.10.2026
2 Парадокс
08:16 14.10.2026
3 Безнаказаност
08:17 14.10.2026
4 Не е само това
Коментиран от #5
08:18 14.10.2026
5 Свидетел на Американската мечта
До коментар #4 от "Не е само това":В САЩ е така от доста дълго време. Там капитализма се е развил до такава фаза че си заключват пастите за зъби зад стъклени витрини за да не ги откраднат клиентите. Въобще гребем със пълни шепи от демокрацията.
08:22 14.10.2026
6 Знае ли се
08:23 14.10.2026
7 Ееее
08:25 14.10.2026
8 Ханко Брат
08:26 14.10.2026
9 Българин
08:26 14.10.2026