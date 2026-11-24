Полицията е задържала 26-годишен мъж за кражбата на 13 автентични, ръчно шити народни носии от читалище „Съгласие“ в Българово. Общата стойност на вещите е 6500 евро, съобщава БНТ.

Сигналът е подаден около 9:00 часа на 23 ноември във Второ районно управление – Бургас. По данни на полицията кражбата е извършена в периода между 20 и 23 ноември, като е било проникнато чрез отключване на входната врата на сградата.

След предприетите действия е установен и задържан мъж от Българово, който е криминално проявен. Полицията съобщава, че той е направил пълни самопризнания и е върнал всички откраднати носии.

„Работата по случая продължава.“

На този етап няма данни за повдигнато обвинение или за внесен в съда акт. Мъжът е задържан във връзка с разследването, а окончателната правна оценка на действията му предстои да бъде дадена от компетентните органи.