26-годишен мъж от Поморие е задържан и обвинен за кражба на мобилен телефон и портфейл от ресторант в ж.к. „Меден рудник“ в Бургас. Сигналът е подаден на 23 ноември от 61-годишен мъж, който съобщил, че вещите му са отнети на 21 ноември.

В портфейла е имало и парична сума, чийто точен размер все още се установява. След бързи действия служителите на Четвърто районно управление – Бургас установили и задържали заподозрения.

По данни на полицията това е 26-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Поморие. Той е направил „пълни самопризнания“, съобщават от полицията.

На 25 ноември на мъжа е повдигнато обвинение. С прокурорско постановление му е наложено задържане за срок до 72 часа.

Работата по разследването продължава под ръководството на служители от Четвърто районно управление – Бургас.