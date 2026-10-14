Бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържан при акцията в Костинброд

Бившият депутат от ДПС Илия Янков Илиев е задържан при акцията на ГДБОП в Костинброд. Операцията е свързана с проверка на предполагаеми злоупотреби със средства по обществени поръчки във ВиК сектора.
Разследващите проверяват данни за отклоняване на значителни финансови средства. При действията са открити големи суми пари и скъпи вещи, а луксозни имоти са били установени като обекти от интерес за разследването.
Връзка с разследването във ВиК сектора
По предварителна информация акцията в Костинброд е свързана с разследването за предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас. По този случай беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.
Към момента няма официално обявени данни каква е конкретната роля на Илия Илиев в настоящото производство. Не е съобщено и дали срещу него ще бъдат повдигнати обвинения.
Предишно дело срещу Илиев
Илия Илиев беше народен представител в 43-тото Народно събрание от 2014 до 2017 г. Той е избран от листата на ДПС в Ямбол и е бил член на парламентарната група на движението.
През януари 2017 г. Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Илиев и още трима души по отделно дело за предполагаемо източване на средства от Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Това производство не е свързано с днешната акция в Костинброд.
Разследването по операцията на ГДБОП продължава. Не са обявени официално броят на проверяваните обекти и размерът на предполагаемите щети.
Източници: btvnovinite.bg, offnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 налюдател
17:07 14.10.2026
2 Възмездието
17:09 14.10.2026
3 Гост
17:10 14.10.2026
4 честен ционист
17:10 14.10.2026
5 Анонимен
17:18 14.10.2026
6 Механик
17:19 14.10.2026
7 Цвете
17:20 14.10.2026
8 Сатана Z
Явно е поръчан от конкуренцията.
17:24 14.10.2026
9 Закон
17:28 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Боруна Лом
17:34 14.10.2026
13 Новият Главен
17:38 14.10.2026