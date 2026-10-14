Бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържан при акцията в Костинброд

Бившият депутат от ДПС Илия Янков Илиев е задържан при акцията на ГДБОП в Костинброд. Операцията е свързана с проверка на предполагаеми злоупотреби със средства по обществени поръчки във ВиК сектора.

Разследващите проверяват данни за отклоняване на значителни финансови средства. При действията са открити големи суми пари и скъпи вещи, а луксозни имоти са били установени като обекти от интерес за разследването.

Връзка с разследването във ВиК сектора

По предварителна информация акцията в Костинброд е свързана с разследването за предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас. По този случай беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

Към момента няма официално обявени данни каква е конкретната роля на Илия Илиев в настоящото производство. Не е съобщено и дали срещу него ще бъдат повдигнати обвинения.

Предишно дело срещу Илиев

Илия Илиев беше народен представител в 43-тото Народно събрание от 2014 до 2017 г. Той е избран от листата на ДПС в Ямбол и е бил член на парламентарната група на движението.

През януари 2017 г. Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Илиев и още трима души по отделно дело за предполагаемо източване на средства от Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Това производство не е свързано с днешната акция в Костинброд.

Разследването по операцията на ГДБОП продължава. Не са обявени официално броят на проверяваните обекти и размерът на предполагаемите щети.

Източници: btvnovinite.bg, offnews.bg