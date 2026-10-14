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Бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържан при акцията в Костинброд

Бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържан при акцията в Костинброд

14 Октомври, 2026 17:03 1 284 13

  • гдбоп-
  • костинброд-
  • илия илиев-
  • дпс-
  • обществени поръчки

Илия Илиев е задържан при операция на ГДБОП за предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки във ВиК сектора. Проверяват се пари, скъпи вещи и луксозни имоти

Бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържан при акцията в Костинброд - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият депутат от ДПС Илия Янков Илиев е задържан при акцията на ГДБОП в Костинброд. Операцията е свързана с проверка на предполагаеми злоупотреби със средства по обществени поръчки във ВиК сектора.

Разследващите проверяват данни за отклоняване на значителни финансови средства. При действията са открити големи суми пари и скъпи вещи, а луксозни имоти са били установени като обекти от интерес за разследването.

Връзка с разследването във ВиК сектора

По предварителна информация акцията в Костинброд е свързана с разследването за предполагаеми злоупотреби във ВиК сектора в Бургас. По този случай беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков.

Към момента няма официално обявени данни каква е конкретната роля на Илия Илиев в настоящото производство. Не е съобщено и дали срещу него ще бъдат повдигнати обвинения.

Предишно дело срещу Илиев

Илия Илиев беше народен представител в 43-тото Народно събрание от 2014 до 2017 г. Той е избран от листата на ДПС в Ямбол и е бил член на парламентарната група на движението.

През януари 2017 г. Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Илиев и още трима души по отделно дело за предполагаемо източване на средства от Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Това производство не е свързано с днешната акция в Костинброд.

Разследването по операцията на ГДБОП продължава. Не са обявени официално броят на проверяваните обекти и размерът на предполагаемите щети.

Източници: btvnovinite.bg, offnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 налюдател

    7 1 Отговор
    шамари на въглените, за да знаят за кого да гласуват

    17:07 14.10.2026

  • 2 Възмездието

    18 0 Отговор
    Айдуците на Тиквата капят като круши. Накрая и той.

    17:09 14.10.2026

  • 3 Гост

    22 0 Отговор
    Депесе не е партия, в която членуват депутати, в политическият смисъл, а е организирана престъпна група, в която няма един депутат. Само престъпници, тарикати, мутри, схемаджии, далавераджии.

    17:10 14.10.2026

  • 4 честен ционист

    5 2 Отговор
    Този трябваше да го изпишете с инициали...

    17:10 14.10.2026

  • 5 Анонимен

    0 1 Отговор
    Такааааааа🙂🙂🙂 имам въпрос.....🙂 Какво е направил адаша ❗🙂🙂🙂❓❓❓

    17:18 14.10.2026

  • 6 Механик

    11 0 Отговор
    От 2017-та имало дело за кражби на пари от БДЖ, при това в особено големи размери, но до ден днешен хайдука си краде на воля вече 10 години?!?!

    17:19 14.10.2026

  • 7 Цвете

    6 0 Отговор
    ОТНОВО ДПС. ТАЗИ ПАРТИЯ Е КЪРЛЕЖЪТ В ПАРЛАМЕНТА ОТ ГОДИНИ. И ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е ПОД ТЯХНАТА " ШАПКА " В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ГОДИНИ, ЗАЩО ЗАДАВАМ ВЪПРОС??????? ВИЖТЕ ИМ ДНЕС " ЛИДЕРА " ,КОЛКО Е НАГЪЛ.КОГА ЩЕ ЗАПОЧНАТ РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА КТБ ЛАФКА БУЛГАРТАБАК И ВИВАКОМ? 👺🚔👺

    17:20 14.10.2026

  • 8 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Помня,че изграждането на водния цикъл в Костинброд беше със съдействието и на кмета от ГЕРБ .Тогава въпросният Илиев се подвизаваше в тия среди като "Дебелия",но това беше доста отдавна.
    Явно е поръчан от конкуренцията.

    17:24 14.10.2026

  • 9 Закон

    6 0 Отговор
    Ако държавата наистина заработи, що хора трябва да влезнат в затвора. Стотици по стотици.

    17:28 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    А В ЛОМ КОГА

    17:34 14.10.2026

  • 13 Новият Главен

    1 0 Отговор
    Прокурор е ДПС ГЕРБ кадър.

    17:38 14.10.2026