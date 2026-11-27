Пловдивският окръжен съд разглежда искането на прокуратурата осем мъже да останат в ареста по разследване за организирана престъпна група, незаконни археологически разкопки и търговия с културни ценности. Сред обвиняемите е и полицейски служител от София.

Окръжната прокуратура в Пловдив е внесла искане за най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо Евгени Шонов, Ивайло Манчев, Газеп Дурала, Добромир Овнаров, Мариан Иванов, Митко Камбуров, Марин Чернев и Росен Мазмаджиев. Съдът е дал два часа почивка, за да могат защитниците да се запознаят с материалите по делото.

Какво твърди прокуратурата

Според обвинението групата е действала от пролетта на 2025 г. до 26 ноември 2026 г. в Пловдив и на територията на страната. Участниците са имали различни роли – проучвали терени с археологически находки, извършвали разкопки или търсели контакти с колекционери за продажба на намерени предмети.

За ръководител на структурата е привлечен Евгени Шонов, на 50 години. На обвиняемите се вменява и че не са съобщавали на властите за открити културни ценности.

„Предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят дали иззетите обекти представляват културно-исторически ценности и каква е тяхната стойност“, посочва прокуратурата.

Какво е иззето при акцията

При специализираната операция на ГДБОП и дирекция „Вътрешна сигурност“ са открити 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накита и 15 металотърсача. Иззета е и друга техника.

По данни на МВР действията са проведени на 25 и 26 ноември в населени места в област Пловдив и в София. Извършени са над 20 процесуално-следствени действия – лични обиски, претърсвания на частни адреси и проверки на превозни средства. Общо задържаните са 11, но обвинения за участие в организираната престъпна група са повдигнати на осем от тях.

Има разминаване в публикуваните данни за броя на иззетите монети. В по-ранната информация за операцията, разпространена от Дарик, са посочени 259 монети, докато в материала за съдебното заседание и в съобщението на прокуратурата броят е 299.

Разследването продължава с разпити на свидетели. След експертизите ще стане ясно кои от намерените предмети имат статут на културно-исторически ценности и каква е стойността им. До произнасянето на съда всички обвиняеми се считат за невиновни.

Източници: dariknews.bg, bntnews.bg