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Разкриха митническа измама при деклариране на китайски стоки

Разкриха митническа измама при деклариране на китайски стоки

27 Октомври, 2026 10:14 757 4

  • митническа измама-
  • варна запад-
  • китайски стоки

По случая ще бъде съставен акт за административно нарушение

Разкриха митническа измама при деклариране на китайски стоки - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Варна разкриха опит за избягване на дължими държавни вземания при внос 7 502 700 винтове от поцинкована стомана за бетон и дърво от Китай с общо тегло над 15,774 тона.

Стоките са пристигнали с морски контейнер на Митнически пункт Варна-Запад. След извършен анализ на риска от служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване” и извършени допълнителни проверки по отношение декларирания тарифен код, става ясно, че за цялата пратка следва да се наложи и допълнително антидъмпингово мито в размер на 86,5%.

По случая ще бъде съставен акт за административно нарушение – митническа измама по Закона за митниците. Стоката е задържана като предмет на нарушението, тъй като стойността на избегнатите публични държавни вземания надхвърля 35% от митническата стойност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Диктаторът Мошко смятайте, колко е алчен, щом едни болтове и пирони са му ощетили хазната.

    10:18 27.10.2026

  • 2 Зоро Ризов

    4 0 Отговор
    Какво е това мито от 86 процента? Направо автоматично да конфискуват целия внос от Китай.

    10:21 27.10.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Като не можем да внесем винтове за дърво, ще внесем цели мебели. 86% мито и пак не можем да произведем винт.

    10:34 27.10.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    Така да се каже открили са топлата вода.

    10:53 27.10.2026