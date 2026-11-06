Прокуратурата решава за обвиненията по схемата с китайски стоки

Прокуратурата предстои да прецени на кого и какви обвинения да повдигне по разследването за контрабандна схема във „Митници – Варна“. При операцията на ГДБОП и ДАНС са задържани 12 души.
По случая се разследва предполагаема престъпна група, свързана с митнически и данъчни измами. Схемата е за внос на стоки от Китай, като според разследването част от тях може да са били внасяни контрабандно.
Проверява се и версията, че други стоки са били декларирани на значително по-ниски цени. Така според прокуратурата и разследващите е можело да бъде нанесена сериозна щета на държавния бюджет.
Все още няма повдигнати обвинения
Към момента не са съобщени имената на конкретни обвиняеми, нито е уточнено какви наказателни състави ще бъдат приложени. Предстои прокуратурата да прецени ролята на задържаните и дали събраните данни са достатъчни за повдигане на обвинения.
Не е оповестен и точният размер на предполагаемите щети. Разследването продължава, като следващият етап е свързан с прокурорската преценка за отговорността на отделните лица.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предполагаема държава
07:04 06.11.2026
2 Нема Геле
07:08 06.11.2026
3 Костадинов
07:27 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Салавьов
До коментар #4 от "Пламен":Може да е братчет на Волгин.
07:48 06.11.2026
6 Митология
07:59 06.11.2026