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Прокуратурата решава за обвиненията по схемата с китайски стоки
  Тема: Икономика

Прокуратурата решава за обвиненията по схемата с китайски стоки

6 Ноември, 2026 06:55 931 6

  • митници варна-
  • китайски стоки-
  • контрабанда-
  • гдбоп-
  • данъчни измами

При операцията на ГДБОП и ДАНС са задържани 12 души. Разследват се митнически и данъчни измами във „Митници – Варна“

Прокуратурата решава за обвиненията по схемата с китайски стоки - 1
Снимка: ГДБОП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокуратурата предстои да прецени на кого и какви обвинения да повдигне по разследването за контрабандна схема във „Митници – Варна“. При операцията на ГДБОП и ДАНС са задържани 12 души.

По случая се разследва предполагаема престъпна група, свързана с митнически и данъчни измами. Схемата е за внос на стоки от Китай, като според разследването част от тях може да са били внасяни контрабандно.

Проверява се и версията, че други стоки са били декларирани на значително по-ниски цени. Така според прокуратурата и разследващите е можело да бъде нанесена сериозна щета на държавния бюджет.

Все още няма повдигнати обвинения

Към момента не са съобщени имената на конкретни обвиняеми, нито е уточнено какви наказателни състави ще бъдат приложени. Предстои прокуратурата да прецени ролята на задържаните и дали събраните данни са достатъчни за повдигане на обвинения.

Не е оповестен и точният размер на предполагаемите щети. Разследването продължава, като следващият етап е свързан с прокурорската преценка за отговорността на отделните лица.

Източници: nova.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предполагаема държава

    5 0 Отговор
    Предполагаема престъпна група, предполагаеми щети, вероятно по-ниски цени... Само с вероятно и предполагане ли се арестуват хора? Май вече не са нужни доказателства? Ами вероятно групата е работила за парламента! Да бягат да арестуват депутатите, като са толкова смели кокошкарите от ГДБОП!

    07:04 06.11.2026

  • 2 Нема Геле

    4 1 Отговор
    Посолство на Китай пази Китайското карго, а посолства на Германия и Австрия хранителните вериги и грабителството в храните изобщо!

    07:08 06.11.2026

  • 3 Костадинов

    6 2 Отговор
    Варна е руски анклав .Там корупцията процъфтява на всички нива.,най-вече в кметствата и общината

    07:27 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Салавьов

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пламен":

    Може да е братчет на Волгин.

    07:48 06.11.2026

  • 6 Митология

    0 0 Отговор
    Ако ги пуснат, ще духнат в Китай.

    07:59 06.11.2026