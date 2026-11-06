Прокуратурата решава за обвиненията по схемата с китайски стоки

Прокуратурата предстои да прецени на кого и какви обвинения да повдигне по разследването за контрабандна схема във „Митници – Варна“. При операцията на ГДБОП и ДАНС са задържани 12 души.

По случая се разследва предполагаема престъпна група, свързана с митнически и данъчни измами. Схемата е за внос на стоки от Китай, като според разследването част от тях може да са били внасяни контрабандно.

Проверява се и версията, че други стоки са били декларирани на значително по-ниски цени. Така според прокуратурата и разследващите е можело да бъде нанесена сериозна щета на държавния бюджет.

Все още няма повдигнати обвинения

Към момента не са съобщени имената на конкретни обвиняеми, нито е уточнено какви наказателни състави ще бъдат приложени. Предстои прокуратурата да прецени ролята на задържаните и дали събраните данни са достатъчни за повдигане на обвинения.

Не е оповестен и точният размер на предполагаемите щети. Разследването продължава, като следващият етап е свързан с прокурорската преценка за отговорността на отделните лица.

Източници: nova.bg