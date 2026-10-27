Задържаха мъж при акция на „Кобра“ в Красно село

Мъж е задържан при полицейска акция на специализирания отряд „Кобра“ в района на пазара в столичния квартал „Красно село“. Операцията се провежда в близост до сладкарница „Неделя“, съобщиха bTV и „24 часа“.

По информация на очевидци задържаният е направил опит да избяга по време на ареста. Според „24 часа“ в дома му се извършват претърсвания.

Към момента СДВР не е съобщила официално каква е причината за акцията, колко са задържаните и какви действия са предприети при претърсванията. Няма публични данни и за повдигнати обвинения.

Очаква се полицията да предостави допълнителна информация за операцията и резултатите от нея.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg