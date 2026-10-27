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Задържаха мъж при акция на „Кобра“ в Красно село

Задържаха мъж при акция на „Кобра“ в Красно село

27 Октомври, 2026 17:07 1 227 4

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  • полицейска акция

Полицейската операция е в района на пазара, близо до сладкарница „Неделя“. Причините за действията и броят на задържаните все още не са официално съобщени

Задържаха мъж при акция на „Кобра“ в Красно село - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е задържан при полицейска акция на специализирания отряд „Кобра“ в района на пазара в столичния квартал „Красно село“. Операцията се провежда в близост до сладкарница „Неделя“, съобщиха bTV и „24 часа“.

По информация на очевидци задържаният е направил опит да избяга по време на ареста. Според „24 часа“ в дома му се извършват претърсвания.

Към момента СДВР не е съобщила официално каква е причината за акцията, колко са задържаните и какви действия са предприети при претърсванията. Няма публични данни и за повдигнати обвинения.

Очаква се полицията да предостави допълнителна информация за операцията и резултатите от нея.

Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg


София / България
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    Толкова ли е критично в столицата ни?
    Ако арестуват някого и го пишат "Задържаха МЪЖ"
    Не заподозрян, нарушил, избягал, престъпил закона - МЪЖ

    17:48 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мюмюн":

    Новината е, че в Красно село имало полиция...Чудо невиждано!

    17:55 27.10.2026