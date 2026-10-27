Задържаха мъж при акция на „Кобра“ в Красно село

Мъж е задържан при полицейска акция на специализирания отряд „Кобра“ в района на пазара в столичния квартал „Красно село“. Операцията се провежда в близост до сладкарница „Неделя“, съобщиха bTV и „24 часа“.
По информация на очевидци задържаният е направил опит да избяга по време на ареста. Според „24 часа“ в дома му се извършват претърсвания.
Към момента СДВР не е съобщила официално каква е причината за акцията, колко са задържаните и какви действия са предприети при претърсванията. Няма публични данни и за повдигнати обвинения.
Очаква се полицията да предостави допълнителна информация за операцията и резултатите от нея.
Източници: btvnovinite.bg, 24chasa.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:08 27.10.2026
2 Новината е че е МЪЖ
Ако арестуват някого и го пишат "Задържаха МЪЖ"
Не заподозрян, нарушил, избягал, престъпил закона - МЪЖ
17:48 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #3 от "Мюмюн":Новината е, че в Красно село имало полиция...Чудо невиждано!
17:55 27.10.2026