Софийският районен съд остави в ареста единия от двамата 19-годишни обвиняеми по разследването за блудствени действия с 16-годишно момиче в София. Другият обвиняем е поставен под домашен арест, след като по време на заседанието му е прилошало и на място е пристигнал медицински екип. Решението е взето при закрити врата.

Съдът е приел, че по делото има достатъчно данни за обосновано предположение, че двамата са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. Сред доказателствата са видеозаписи и свидетелски разпити, съобщи прокурорът Георги Коджаниколов. Разследването продължава.

Според прокуратурата случаят с 16-годишното момиче е отделен от посегателството над 15-годишна непълнолетна в нощта на Хелоуин, но участниците са били част от една и съща компания. По данни, огласени по разследването, новият случай е започнал да се изяснява след работа на разследващите по първоначалното дело.

Защитата ще обжалва ареста

Адвокатът на оставения в ареста обвиняем Тодор Тодоров определи мярката като прекомерна и заяви, че ще я обжалва. По думите му клиентът му не е съпричастен към деянието от нощта на Хелоуин и може да носи отговорност единствено за изстрел с газов пистолет.

„Наложената мярка е прекомерна. Той няма съпричастност към деянието на Хелоуин“, каза Тодор Тодоров.

Защитникът посочи още, че групата си е правила шега с пистолета, без да осъзнава обществената опасност, а част от видеата са били заснети с телефона на обвиняемия, но не от самия него. Тези твърдения са част от защитната му теза и подлежат на проверка в хода на разследването.

Петима обвиняеми по разследването

С двамата пълнолетни обвиняеми и тримата непълнолетни, които Софийският градски съд остави в ареста, обвиняемите по разследването станаха петима. Тримата непълнолетни са обвинени за блудствени действия с 15-годишно момиче. По същия случай друг 19-годишен е обвинен за създаване на порнографски материали и хулигански действия.

Разследващите проверяват и действията на полицейския патрул, посетил жилището след сигнал за силен шум. На адреса е било установено, че непълнолетната се намира в неадекватно състояние, но тогава не са били предприети действия по досъдебно производство. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че се проверява дали служителите са изпълнили задълженията си в пълен обем.

Предстои защитата да обжалва мярката на оставения в ареста обвиняем. Прокуратурата продължава да събира доказателства и да изяснява ролята на всички лица, свързани със случаите.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, bnrnews.bg