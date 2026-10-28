Трима са задържани в София при акция срещу наркотици

Трима души са задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с наркотични вещества, в столичния квартал „Красно село“. Това съобщи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков.

Служители на Шесто районно управление са задържали заподозрян за разпространение на наркотици и негов клиент. Отделно служители на Седмо районно управление са задържали лице, при което е установено притежание на по-голямо количество вещества.

Наркотици са открити в тайници в автомобил

Заподозреният за разпространение е задържан непосредствено след предполагаема сделка. В автомобила му са открити наркотични вещества, скрити в специално приспособени тайници. За намирането им е използвано служебно куче, обучено да открива наркотици.

Заради поведението на мъжа при предишно задържане в операцията са включени и служители от звеното за специализирани тактически действия при СДВР, известно като „Кобра“. Според Николай Пелтеков мъжът е бил задържан и през август, когато оказал съпротива и не изпълнил полицейски разпореждания.

Тогава автомобилът му е бил спрян чрез т.нар. тампониране. При маневрата са причинени леки материални щети по служебния автомобил и по колата на задържания. Мъжът се заключил в автомобила, а при задържането му се наложило да бъде счупено стъкло. За случая съобщи БНТ.

Открити са различни видове вещества

След августовското задържане първоначално му е била наложена мярка „задържане под стража“, която впоследствие е заменена с по-лека. След освобождаването му служители на Шесто районно управление са получили информация, че той продължава да разпространява наркотични вещества. Последвалото наблюдение е довело до новото му задържане, каза директорът на СДВР.

При задържания от Седмо районно управление са открити тревиста маса, кристалообразно вещество, вещества на бучки и таблетки. „Точният вид и количеството на иззетите вещества ще бъдат съобщени утре“, заяви Николай Пелтеков.

На този етап няма данни за повдигнати обвинения или за внесено искане за постоянни мерки за неотклонение. Задържаните се считат за невинни до доказване на противното.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg