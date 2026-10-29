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Установена е самоличността на загиналия унгарски шофьор
  Тема: Войната на пътя

Установена е самоличността на загиналия унгарски шофьор

29 Октомври, 2026 10:05 1 794 11

  • катастрофа-
  • унгарски шофьор-
  • пътят софия русе-
  • село масларево-
  • окръжна прокуратура велико търново

Той загина при сблъсък между два камиона край село Масларево, след който в тях се вряза автобус с 38 души

Установена е самоличността на загиналия унгарски шофьор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Установена е самоличността на унгарския шофьор, който загина при тежката катастрофа на пътя София–Русе край село Масларево. Инцидентът е станал на 28 октомври при сблъсък между два камиона, след който в тях се е врязал автобус с 38 души. Шофьорите на двата тежкотоварни автомобила са загинали на място, а сред пътниците в автобуса няма пострадали.

За установяване на самоличността на чуждестранния водач беше назначена ДНК експертиза и беше поискано международно съдействие. Причините за катастрофата се разследват от Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Проверяват няколко версии

Разследващите работят по всички възможни версии. „Версиите са обичайните за заспиване, призляване, техническа неизправност, някакъв инцидент на пътя, които са резултат на умора, превишена скорост, условия и мокри“, заяви говорителят на Окръжната прокуратура във Велико Търново Илиан Благоев.

Към момента няма посочена конкретна причина за сблъсъка. Предстои проверките и експертизите да изяснят последователността на събитията и действията на водачите преди удара.

Участъкът е ремонтиран през 2024 г.

От Областното пътно управление във Велико Търново заявиха, че пътят в района е в добро техническо и експлоатационно състояние. Асфалтовата настилка е подменена през 2024 г., а наскоро е положена и нова маркировка.

„Конкретно в този участък е добро техническо и експлоатационно. Ремонт е извършен 2024 година на подмяна на асфалтова настилка, впоследствие съвсем скоро е положена маркировка - без дупки, без неравности, без коловози“, каза инженер Йордан Матеев от Областното пътно управление.

По думите му ще бъде изготвен проект за ограничение на скоростта и поставяне на напречна шумна маркировка в участъка.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 опг гроб-дпс

    19 2 Отговор
    асфалта е първокачествен, само в бг знаем уникалната рецепта

    10:09 29.10.2026

  • 2 Жалко за наглярите

    18 1 Отговор
    Пътят там е широк 7-8 метра общо за двете ленти.
    Ако двамата са карали по средата, както обикновено правят големите камиони,
    и се срещнат на завой... май-май причината е ясна...

    10:13 29.10.2026

  • 3 ТИР

    12 0 Отговор
    Ако катастрофата е станала на наклона преди Масларево и пътя е бил мокър почти сигурно е че спускащият се е поднесъл,,,

    10:19 29.10.2026

  • 4 Мнение

    16 5 Отговор
    Версията за престъпна небрежност при изграждането на пътя май не се разглежда.

    Коментиран от #5

    10:19 29.10.2026

  • 5 Да знаеш

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Бойко Чекмеджето е забранил...

    10:27 29.10.2026

  • 6 трейс прасчо

    11 3 Отговор
    е тей утрепахме цял рейс баби на нашият асфалт с варовиков камък

    10:28 29.10.2026

  • 7 дядо дръмпир знае без да

    3 4 Отговор
    прави няколкогодишни анализи на очевадна ситуация!какво има да раследват.единият ,който е навлязъл в другата лента за движение е получил инфаркт.Не е заспал ,защото е Доказано от мен ,че когато ти се спи скороста на движение пада!ПС..не разбрахме дроновете просиянски ли са или идват от изток...просия се хвали от няколко седмици....че ви такова ,а на вас ви е хубаво ...

    10:41 29.10.2026

  • 8 ДРТ ПРЧ

    7 0 Отговор
    А НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА ОБЯСНИ ЗАЩО ПЪТЯ СЕ ОБЯВИ, КАТО "РУСЕ-СОФИЯ" ?

    10:43 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.