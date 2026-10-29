Установена е самоличността на загиналия унгарски шофьор

Установена е самоличността на унгарския шофьор, който загина при тежката катастрофа на пътя София–Русе край село Масларево. Инцидентът е станал на 28 октомври при сблъсък между два камиона, след който в тях се е врязал автобус с 38 души. Шофьорите на двата тежкотоварни автомобила са загинали на място, а сред пътниците в автобуса няма пострадали.

За установяване на самоличността на чуждестранния водач беше назначена ДНК експертиза и беше поискано международно съдействие. Причините за катастрофата се разследват от Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Проверяват няколко версии

Разследващите работят по всички възможни версии. „Версиите са обичайните за заспиване, призляване, техническа неизправност, някакъв инцидент на пътя, които са резултат на умора, превишена скорост, условия и мокри“, заяви говорителят на Окръжната прокуратура във Велико Търново Илиан Благоев.

Към момента няма посочена конкретна причина за сблъсъка. Предстои проверките и експертизите да изяснят последователността на събитията и действията на водачите преди удара.

Участъкът е ремонтиран през 2024 г.

От Областното пътно управление във Велико Търново заявиха, че пътят в района е в добро техническо и експлоатационно състояние. Асфалтовата настилка е подменена през 2024 г., а наскоро е положена и нова маркировка.

„Конкретно в този участък е добро техническо и експлоатационно. Ремонт е извършен 2024 година на подмяна на асфалтова настилка, впоследствие съвсем скоро е положена маркировка - без дупки, без неравности, без коловози“, каза инженер Йордан Матеев от Областното пътно управление.

По думите му ще бъде изготвен проект за ограничение на скоростта и поставяне на напречна шумна маркировка в участъка.