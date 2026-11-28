Системата BG-Alert е задействана заради катастрофа на главния път Е-70 Русе–Разград, съобщиха от областната администрация. Инцидентът е станал в участъка между селата Осенец и Езерче, където движението се осъществява в една от трите ленти и се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

На място работят екипи на „Пътна полиция“, пожарната и Спешна помощ. По първоначални данни румънски автомобил „Мерцедес“, пътуващ към Варна, се е завъртял на пътя и се е ударил в насрещно движещ се джип „Мицубиши“, управляван от 40-годишен мъж от Разград.

В румънския автомобил са пътували мъж, жена и дете. Роднинските връзки между тях все още се изясняват. Шофьорът на „Мерцедес“-а и детето са транспортирани в болница за уточняване на състоянието им. Данни за други откарани в лечебно заведение няма.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни. Причините за катастрофата се изясняват, а движението остава затруднено до приключване на работата на службите на място.

Шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват указанията на полицейските служители.

От областната администрация допълват, че заради влошаващата се метеорологична обстановка водачите трябва да съобразяват скоростта си със зимните условия и да поддържат безопасна дистанция.

И друг пътен инцидент задейства BG-Alert през годината

На 10 юли 2026 г. системата беше задействана и след тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в област Ямбол. Тогава товарен автомобил разкъса мантинелата и навлезе в насрещното движение, като удари две коли.

Източници: bta.bg, dnes.bg