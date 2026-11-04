Съдът гледа мярката на обвиняемия за смъртта на куче

Софийският районен съд се очаква да разгледа мярката за неотклонение на 43-годишния Йордан Атанасов, обвиняем за причиняване на смъртта на куче в столичния квартал „Кръстова вада“.
По данни на разследването случаят е станал на 1 ноември около 20:50 часа. Атанасов е обвинен, че е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа. Животното е починало вследствие на удара, а прокуратурата определя деянието като извършено с особена жестокост.
След като е бил обявен за издирване, обвиняемият се е предал в Столичната дирекция на вътрешните работи заедно с адвоката си. Софийската районна прокуратура го е привлякла към наказателна отговорност и е постановила задържането му за срок до 72 часа.
Какво е установено по разследването
В рамките на досъдебното производство са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Прокуратурата предстои да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.
Предстои съдът да прецени дали са налице основания обвиняемият да остане в ареста. На този етап вината му не е установена с влязла в сила присъда.
За престъплението, за което е повдигнато обвинение, законът предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода.
Насрочен е протест срещу насилието над животни
Случаят предизвика обществено недоволство. За 4 ноември е насрочен протест пред Народното събрание срещу насилието над животни.„Прояви на агресия от всякакъв характер са абсолютно нетърпими и трябва да бъдат изкоренявани от обществото по всякакъв начин“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4, #8, #23
06:45 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пешо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И за какво точно ще се протестира??
Не разбирам..... има закони каквонповече искат...
А за болните собственици на животни , които тероризират цели квартали нещо ще се каже ли... или за тях "няма какво да се направи".
Тия кучкарите почват много да дразнят. И аз обичам животни и кучета, но капризните болни собственици ме дразнят.... многоо. Така както родител отговаря за действието на децата си, така и ссобственик на животно също трябва да отговаря....
Коментиран от #15, #25
06:57 04.11.2026
5 Даниел
06:58 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кнопка
06:59 04.11.2026
8 Марио
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За съжаление в държавата на помиярите е така.
06:59 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оня с кучето
07:00 04.11.2026
11 Питбула
07:00 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ал Кашоне
07:04 04.11.2026
15 ДЕБИТ
До коментар #4 от "Пешо":Коткарките който хрантутят по цял ден уличните котки , тероризират цели квартали.
Коментиран от #19
07:04 04.11.2026
16 Прокуратурата на кучетата
07:04 04.11.2026
17 Сандо
Коментиран от #27
07:06 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Питам
До коментар #15 от "ДЕБИТ":И как те тероризират? Пантери те дебнат от балкона?
Коментиран от #20
07:10 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 европейски ценности
07:20 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кастратор
До коментар #4 от "Пешо":Аз предлагам първо собствениците да се кастрират.За да дадат пример на животните
07:22 04.11.2026
26 ммм
07:22 04.11.2026
27 КастраторГонзо
До коментар #17 от "Сандо":Озверяпа срещу украинците хората, ама нема как
07:23 04.11.2026
28 Спиро
07:23 04.11.2026