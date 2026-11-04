Съдът гледа мярката на обвиняемия за смъртта на куче

Софийският районен съд се очаква да разгледа мярката за неотклонение на 43-годишния Йордан Атанасов, обвиняем за причиняване на смъртта на куче в столичния квартал „Кръстова вада“.

По данни на разследването случаят е станал на 1 ноември около 20:50 часа. Атанасов е обвинен, че е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа. Животното е починало вследствие на удара, а прокуратурата определя деянието като извършено с особена жестокост.

След като е бил обявен за издирване, обвиняемият се е предал в Столичната дирекция на вътрешните работи заедно с адвоката си. Софийската районна прокуратура го е привлякла към наказателна отговорност и е постановила задържането му за срок до 72 часа.

Какво е установено по разследването

В рамките на досъдебното производство са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Прокуратурата предстои да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Предстои съдът да прецени дали са налице основания обвиняемият да остане в ареста. На този етап вината му не е установена с влязла в сила присъда.

За престъплението, за което е повдигнато обвинение, законът предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода.

Насрочен е протест срещу насилието над животни

Случаят предизвика обществено недоволство. За 4 ноември е насрочен протест пред Народното събрание срещу насилието над животни.

„Прояви на агресия от всякакъв характер са абсолютно нетърпими и трябва да бъдат изкоренявани от обществото по всякакъв начин“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Източници: bntnews.bg