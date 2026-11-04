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Съдът гледа мярката на обвиняемия за смъртта на куче

Съдът гледа мярката на обвиняемия за смъртта на куче

4 Ноември, 2026 06:43, обновена 4 Ноември, 2026 06:45 713 28

  • йордан атанасов-
  • кръстова вада-
  • насилие над животни-
  • софийски районен съд-
  • софийска районна прокуратура

43-годишният Йордан Атанасов се предаде в СДВР заедно с адвоката си. Прокуратурата твърди, че кучето е починало след силен удар с крак

Съдът гледа мярката на обвиняемия за смъртта на куче - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Софийският районен съд се очаква да разгледа мярката за неотклонение на 43-годишния Йордан Атанасов, обвиняем за причиняване на смъртта на куче в столичния квартал „Кръстова вада“.

По данни на разследването случаят е станал на 1 ноември около 20:50 часа. Атанасов е обвинен, че е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа. Животното е починало вследствие на удара, а прокуратурата определя деянието като извършено с особена жестокост.

След като е бил обявен за издирване, обвиняемият се е предал в Столичната дирекция на вътрешните работи заедно с адвоката си. Софийската районна прокуратура го е привлякла към наказателна отговорност и е постановила задържането му за срок до 72 часа.

Какво е установено по разследването

В рамките на досъдебното производство са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Прокуратурата предстои да внесе в съда искане за постоянна мярка „задържане под стража“.

Предстои съдът да прецени дали са налице основания обвиняемият да остане в ареста. На този етап вината му не е установена с влязла в сила присъда.

За престъплението, за което е повдигнато обвинение, законът предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода.

Насрочен е протест срещу насилието над животни

Случаят предизвика обществено недоволство. За 4 ноември е насрочен протест пред Народното събрание срещу насилието над животни.

„Прояви на агресия от всякакъв характер са абсолютно нетърпими и трябва да бъдат изкоренявани от обществото по всякакъв начин“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    За едно украинско куче всички институции а за стадото на бай Рибан от Велинград никой вече две години.

    Коментиран от #3, #4, #8, #23

    06:45 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пешо

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И за какво точно ще се протестира??
    Не разбирам..... има закони каквонповече искат...
    А за болните собственици на животни , които тероризират цели квартали нещо ще се каже ли... или за тях "няма какво да се направи".

    Тия кучкарите почват много да дразнят. И аз обичам животни и кучета, но капризните болни собственици ме дразнят.... многоо. Така както родител отговаря за действието на децата си, така и ссобственик на животно също трябва да отговаря....

    Коментиран от #15, #25

    06:57 04.11.2026

  • 5 Даниел

    13 0 Отговор
    Ами този в слънчев бряг,той колко семейства и човешки съдби погуби,какво е необходимо повече на един съдебен състав ,за да прочете 20-25 годишна ефективна присъда за деятеля???

    06:58 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кнопка

    15 1 Отговор
    Съдебната система в бг се превърна в пародия и бутафория, както и повечето други държавни институции. Освен корупцията и шуробаджанащината, голяма част от обществения ресурс се използва за глупости и простотии.

    06:59 04.11.2026

  • 8 Марио

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За съжаление в държавата на помиярите е така.

    06:59 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с кучето

    10 1 Отговор
    нещо за прокуроския син? а той не е ритал кучета

    07:00 04.11.2026

  • 11 Питбула

    0 0 Отговор
    питбулаааа

    07:00 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ал Кашоне

    7 0 Отговор
    Кучешки живот майна

    07:04 04.11.2026

  • 15 ДЕБИТ

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо":

    Коткарките който хрантутят по цял ден уличните котки , тероризират цели квартали.

    Коментиран от #19

    07:04 04.11.2026

  • 16 Прокуратурата на кучетата

    9 0 Отговор
    В тази държава освен за кучетата нещо друго прави ли се, за хората кога, по 5 години дела и сумати почернени семейства.

    07:04 04.11.2026

  • 17 Сандо

    6 1 Отговор
    Случая е още едно доказателство за това колко озверя българина,как загуби едни обикновени чувства като човещина и взаимопомощ.Но така се получава след обработката на хората да станат алчни,агресивни егоисти,за които стремежа към богатство и личен прпосперитет е над всичко.Някои хора буквално подивяват и се връщат във времената на варварите - вижте им външния вид,татуировките,характерни за престъпници или племената,стремежа им да са над законите и реда.Обществото е болно и е пред срив.

    Коментиран от #27

    07:06 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Питам

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "ДЕБИТ":

    И как те тероризират? Пантери те дебнат от балкона?

    Коментиран от #20

    07:10 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 европейски ценности

    1 0 Отговор
    Кучетата станаха по-важни от хората

    07:20 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кастратор

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо":

    Аз предлагам първо собствениците да се кастрират.За да дадат пример на животните

    07:22 04.11.2026

  • 26 ммм

    0 0 Отговор
    А тея дето защитават кучетата ядат свинско, твлешко и други животни. Всички кучкари са откачени.

    07:22 04.11.2026

  • 27 КастраторГонзо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сандо":

    Озверяпа срещу украинците хората, ама нема как

    07:23 04.11.2026

  • 28 Спиро

    0 0 Отговор
    Преди 80 години щяха да гледат с неразбиране и насмешка на тази случка, така че, моля по-полека с описанието на станалото. Хора убиват човеци "по невнимание" и лежат не повече от 2 г. ефективно и още толкова условно, а вие тръгнахте да очовечавате кучетата. Да, те имат интелект, умни са, изпълняват команди, но в българското законодателство човек не може да се ожени за куче, може да го регистрира в общината като домашно Животно. Моето мнение е, не прекалявайте с темата. Да, това е тежко хулиганство, за условна присъда, и се дължи сериозна парична компенсация, но дотук.

    07:23 04.11.2026