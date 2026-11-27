Софийският районен съд разглежда искането на прокуратурата за постоянен арест на двама 19-годишни обвиняеми по разследването за посегателства над две непълнолетни момичета в София. Единият е обвинен за принуда спрямо 16-годишно момиче, а другият – за създаване и разпространяване на порнографски материали с непълнолетно лице.

Заседанието беше прекъснато за кратко, след като на един от обвиняемите му прилоша. На място беше повикан екип на Спешна помощ. След това съдът се оттегли на тайно съвещание. Към момента на публикацията решение за мерките им за неотклонение не е обявено.

Какво твърди прокуратурата

Според прокуратурата единият 19-годишен е присъствал на събирането в апартамент в София в нощта на Хелоуин, където трима непълнолетни са обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче. По данни на държавното обвинение той е заснел част от случилото се и е публикувал видеозаписи в социалните мрежи.

Другият обвиняем е разследван за случай от началото на септември, при който според прокуратурата са извършени блудствени действия с 16-годишно момиче. Той се е познавал с част от непълнолетните, обвинени по случая с 15-годишната.

Софийският градски съд вече потвърди постоянния арест на тримата непълнолетни обвиняеми по случая с 15-годишното момиче. С привличането на двамата пълнолетни общият брой на обвиняемите по свързаните разследвания достигна петима.

Прокуратурата не изключва нови обвинения

Наблюдаващият прокурор Георги Коджаниколов заяви: „Работим по изчистване на всички версии, които циркулират“. По думите му се установява кои лица са присъствали на събирането, кога са били в апартамента, какво са възприели и дали имат отношение към разследваните деяния.

Коджаниколов не изключи броят на разследваните лица и на повдигнатите обвинения да се увеличи, след като бъдат анализирани всички събрани доказателства.

Проверки в МВР

Случаят доведе и до проверки в системата на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че се проверява поведението на полицейските екипи, посетили апартамента на 30 октомври след сигнали за висок шум. Установява се дали служителите са действали професионално и дали са могли да пристигнат по-рано.

Демерджиев обяви и специализирана полицейска операция в цялата страна, насочена към присъствието на непълнолетни в питейни заведения, противоправни прояви около училища, разпространение на наркотици и агресия сред непълнолетни.

Източници: bnrnews.bg