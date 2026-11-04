Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада"

Граждани се събраха пред Народното събрание на протест срещу насилието над животни. Участниците поискаха ефективни наказания и по-строги мерки срещу хората, които убиват или измъчват животни. Повод за демонстрацията е убийството на кучето Кнопа.
По време на протеста беше разказан и случаят с Роузи от село Смолско. Кучето е било доверчиво и е било хранено от жена от селото. Преди малко повече от месец Роузи е родила девет кученца, а в събота сутринта е намерена мъртва в близка гора.
„Жената, която е открила кучето, ми се обади и ми каза: „Кате, убили са Роузи“. Казах: „Как така са я убили, преди два дни ѝ давах храна“, разказа Екатерина Патьова.
Методи Димитров от „Бандата на безгласните“ заяви, че по тялото на животното е имало входна и изходна огнестрелна рана, както и следи от осакатяване. Извършителят засега е неизвестен, а по случая се води разследване. Кметът на Смолско Пейо Георгиев заяви, че очаква полицията да установи кой е отговорен.
Доброволци са успели да спасят пет от деветте кученца. Те са откарани в частен приют във Видин, като три вече са осиновени. Другите две все още се крият в дупка в стара къща и не излизат оттам.
„Всеки ден ми се изпращат клипове и снимки на убити, отровени, пребивани и горени животни. Ако не се обединим като общество и не работим това да спре, няма да стане“, каза Методи Димитров.
Протестиращите настояха за активни граждани и работещи институции. Елена Теодосиева заяви, че са необходими ясни закони и наказания за жестокостта към животни.„Не може да се случва това. Излизат малки деца с животни, възрастни хора, това е недопустимо“, каза Елена Теодосиева.
Участниците поискаха и да бъде повдигнато обвинение на д-р Ненад Цоневски заради случай, при който преди година е било прегазено кучето Мая. Това твърдение беше отправено от протестиращите, които заявиха, че до момента няма последствия по случая.
Междувременно Софийският районен съд остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“. Според съда обвиняемият е проявил особена жестокост, а по случая са установени четири посегателства спрямо домашни любимци. Разследването продължава, а вината му не е установена с влязла в сила присъда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 протест за кучето в зайчарника
20:59 04.11.2026
4 Юуп
Коментиран от #23, #25
20:59 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Юуп
До коментар #1 от "1488":Мисирчо свирчев от крушари дети на партийни секретари целата иммпартия с рода комунистическа
21:01 04.11.2026
7 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
21:01 04.11.2026
8 родител
21:02 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Писна ми
21:04 04.11.2026
13 Тормозят кучетата
В града кучета - не. На село. И украинците - също.
21:06 04.11.2026
14 бляк
21:07 04.11.2026
15 Тик-Ток
21:09 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Αлфа Bълкът
21:12 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Те разделят за да владеят
Сега протестират с кучезащитниците после с коткозащитниците и т.н.
НПОтата финансирани от чужбина настройват
обществото омраза и разделение.
21:15 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да не изпреварваме
До коментар #4 от "Юуп":Сега е куче ,утре ще е дете.
Коментиран от #24
21:22 04.11.2026
24 Може
До коментар #23 от "Да не изпреварваме":И теб
21:24 04.11.2026
25 Може
До коментар #4 от "Юуп":Ли едно куче да счупи държавата
21:25 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тити
21:29 04.11.2026
29 разтревожен
Ритналият кученцето е обвинен и задържан.
Питам обаче .
Когато кучета убиха жената тръгнала за работа,когато хапят деца и възрастни,същите тези ,които днес протестират,как помогнаха на пострадалите?
Питам . Кучетата къде вършат физиологичните си нужди?
Дали не там където играят деца?
Монетата винаги има две страни
21:34 04.11.2026