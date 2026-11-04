Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада"

Граждани се събраха пред Народното събрание на протест срещу насилието над животни. Участниците поискаха ефективни наказания и по-строги мерки срещу хората, които убиват или измъчват животни. Повод за демонстрацията е убийството на кучето Кнопа.

По време на протеста беше разказан и случаят с Роузи от село Смолско. Кучето е било доверчиво и е било хранено от жена от селото. Преди малко повече от месец Роузи е родила девет кученца, а в събота сутринта е намерена мъртва в близка гора.

„Жената, която е открила кучето, ми се обади и ми каза: „Кате, убили са Роузи“. Казах: „Как така са я убили, преди два дни ѝ давах храна“, разказа Екатерина Патьова.

Методи Димитров от „Бандата на безгласните“ заяви, че по тялото на животното е имало входна и изходна огнестрелна рана, както и следи от осакатяване. Извършителят засега е неизвестен, а по случая се води разследване. Кметът на Смолско Пейо Георгиев заяви, че очаква полицията да установи кой е отговорен.

Доброволци са успели да спасят пет от деветте кученца. Те са откарани в частен приют във Видин, като три вече са осиновени. Другите две все още се крият в дупка в стара къща и не излизат оттам.

„Всеки ден ми се изпращат клипове и снимки на убити, отровени, пребивани и горени животни. Ако не се обединим като общество и не работим това да спре, няма да стане“, каза Методи Димитров.

Протестиращите настояха за активни граждани и работещи институции. Елена Теодосиева заяви, че са необходими ясни закони и наказания за жестокостта към животни.

„Не може да се случва това. Излизат малки деца с животни, възрастни хора, това е недопустимо“, каза Елена Теодосиева.

Участниците поискаха и да бъде повдигнато обвинение на д-р Ненад Цоневски заради случай, при който преди година е било прегазено кучето Мая. Това твърдение беше отправено от протестиращите, които заявиха, че до момента няма последствия по случая.

Междувременно Софийският районен съд остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“. Според съда обвиняемият е проявил особена жестокост, а по случая са установени четири посегателства спрямо домашни любимци. Разследването продължава, а вината му не е установена с влязла в сила присъда.