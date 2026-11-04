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Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада"
  Тема: Известни личности

Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада"

4 Ноември, 2026 20:57 668 29

  • насилие над животни-
  • протест-
  • народно събрание-
  • роузи-
  • кнопа

Граждани настояха за работещи институции и ефективни санкции след убийствата и жестокостта към животни

Протест пред парламента заради убитото куче в "Кръстова вада" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Граждани се събраха пред Народното събрание на протест срещу насилието над животни. Участниците поискаха ефективни наказания и по-строги мерки срещу хората, които убиват или измъчват животни. Повод за демонстрацията е убийството на кучето Кнопа.

По време на протеста беше разказан и случаят с Роузи от село Смолско. Кучето е било доверчиво и е било хранено от жена от селото. Преди малко повече от месец Роузи е родила девет кученца, а в събота сутринта е намерена мъртва в близка гора.

„Жената, която е открила кучето, ми се обади и ми каза: „Кате, убили са Роузи“. Казах: „Как така са я убили, преди два дни ѝ давах храна“, разказа Екатерина Патьова.

Методи Димитров от „Бандата на безгласните“ заяви, че по тялото на животното е имало входна и изходна огнестрелна рана, както и следи от осакатяване. Извършителят засега е неизвестен, а по случая се води разследване. Кметът на Смолско Пейо Георгиев заяви, че очаква полицията да установи кой е отговорен.

Доброволци са успели да спасят пет от деветте кученца. Те са откарани в частен приют във Видин, като три вече са осиновени. Другите две все още се крият в дупка в стара къща и не излизат оттам.

„Всеки ден ми се изпращат клипове и снимки на убити, отровени, пребивани и горени животни. Ако не се обединим като общество и не работим това да спре, няма да стане“, каза Методи Димитров.

Протестиращите настояха за активни граждани и работещи институции. Елена Теодосиева заяви, че са необходими ясни закони и наказания за жестокостта към животни.

„Не може да се случва това. Излизат малки деца с животни, възрастни хора, това е недопустимо“, каза Елена Теодосиева.

Участниците поискаха и да бъде повдигнато обвинение на д-р Ненад Цоневски заради случай, при който преди година е било прегазено кучето Мая. Това твърдение беше отправено от протестиращите, които заявиха, че до момента няма последствия по случая.

Междувременно Софийският районен съд остави в ареста Йордан Атанасов, обвинен за убийството на куче в столичния квартал „Кръстова вада“. Според съда обвиняемият е проявил особена жестокост, а по случая са установени четири посегателства спрямо домашни любимци. Разследването продължава, а вината му не е установена с влязла в сила присъда.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 протест за кучето в зайчарника

    27 2 Отговор
    което уби милиони българи ???

    20:59 04.11.2026

  • 4 Юуп

    33 7 Отговор
    Ай стига с туй пумиярбре. За дете не реват толкова. А и само препикват дето им падне. Да си купят къщи и да ги носят по селата

    Коментиран от #23, #25

    20:59 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Юуп

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Мисирчо свирчев от крушари дети на партийни секретари целата иммпартия с рода комунистическа

    21:01 04.11.2026

  • 7 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    29 5 Отговор
    Пази боже, сляпо да прогледа!! Народа тъне в мизерия и нищета, те тръгнали да протестират за други неща. Стачкувайте за заплатите, цените, здравеопазването, горивата, а не за някакви щуротии, които са незначителни в сравнение с предходните....

    21:01 04.11.2026

  • 8 родител

    28 1 Отговор
    А протеста за убийството на жената в Несебър от наркомана беше рехав , а Бургазлиев беше поснат под домашен арест !! Правосъдието ни е по зле и от това на Пакистан !!

    21:02 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Писна ми

    26 3 Отговор
    от малоумни кучкари.

    21:04 04.11.2026

  • 13 Тормозят кучетата

    21 4 Отговор
    По апартаментите.
    В града кучета - не. На село. И украинците - също.

    21:06 04.11.2026

  • 14 бляк

    17 2 Отговор
    Само това нямаше жълтопаветникучкари🤮

    21:07 04.11.2026

  • 15 Тик-Ток

    12 3 Отговор
    Само забележете живота на цървулите не струва колкото и на едно краставо псе,за 35 години западна демокрация да сте чували някой да говори за правата на българите в България

    21:09 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Αлфа Bълкът

    4 2 Отговор
    Ама как го ритна като Роберто Карлош на големия пръст.

    21:12 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Те разделят за да владеят

    12 1 Отговор
    Жълтопаветниците и умно красивите са измислили нов начин за подържат протести против правителството.
    Сега протестират с кучезащитниците после с коткозащитниците и т.н.
    НПОтата финансирани от чужбина настройват
    обществото омраза и разделение.

    21:15 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да не изпреварваме

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Юуп":

    Сега е куче ,утре ще е дете.

    Коментиран от #24

    21:22 04.11.2026

  • 24 Може

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Да не изпреварваме":

    И теб

    21:24 04.11.2026

  • 25 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Юуп":

    Ли едно куче да счупи държавата

    21:25 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тити

    0 1 Отговор
    За убийство на човек никой не протестира а за едно куче се вдига врява до небесата. А къде са протестиращите зависимите цени и коруоцията?

    21:29 04.11.2026

  • 29 разтревожен

    0 0 Отговор
    Защо преодоляват манджата?
    Ритналият кученцето е обвинен и задържан.
    Питам обаче .
    Когато кучета убиха жената тръгнала за работа,когато хапят деца и възрастни,същите тези ,които днес протестират,как помогнаха на пострадалите?
    Питам . Кучетата къде вършат физиологичните си нужди?
    Дали не там където играят деца?
    Монетата винаги има две страни

    21:34 04.11.2026