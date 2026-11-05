Четирима са задържани при акция срещу внос от Китай във Варна

Четирима души са задържани при акция във Варна срещу предполагаеми данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай. Сред тях са двама ръководни митнически служители, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
По думите му в случая са замесени митнически служители и търговски дружества. Стоките са внасяни или контрабандно, или на занижени цени, което според министъра е нанесло сериозна щета на държавния бюджет.„Четирима задържани има, от които двама ръководни митнически служители“, заяви Иван Демерджиев.
Останалите двама задържани са представители на дружества, които според министъра са участвали в тези практики. Не са посочени имената на задържаните, нито са обявени конкретни размери на предполагаемите щети.
Размерът на щетите все още се изяснява
Демерджиев заяви, че тепърва ще се установяват мащабите на предполагаемата измама. Към момента няма данни за политическа протекция, каза още той.
„Всяка една подобна структура, която е подложена на корупционен риск, ще бъде във фокуса на нашето внимание постоянно“, посочи министърът.
На този етап потвърдено е единствено, че има четирима задържани и че акцията е свързана с проверки на внос от Китай. Следващите действия и евентуалните обвинения ще зависят от събраните материали и от установяването на размера на щетите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
13:04 05.11.2026
2 вноса от Китай
Коментиран от #11
13:07 05.11.2026
3 Тик-Ток
13:08 05.11.2026
4 Това е в полза на хората
13:10 05.11.2026
5 Долни башибозуци
Коментиран от #7
13:11 05.11.2026
6 Прогресът
13:16 05.11.2026
7 Тик-Ток
До коментар #5 от "Долни башибозуци":А при Тодор Живков беше 5% и всичко друго беше безплатно
Коментиран от #13
13:16 05.11.2026
8 Ей хора събудете се
Коментиран от #10, #30
13:18 05.11.2026
9 Не плащат
13:22 05.11.2026
10 Ей хора събудете се
До коментар #8 от "Ей хора събудете се":Точно така трябва. Да се обединяват малките пратки в една голяма и нито стотинка на тези крадливи престъпници да не им се плаща !
13:22 05.11.2026
11 Не само
До коментар #2 от "вноса от Китай":Ако Мамиш с митническите такси е.
13:23 05.11.2026
12 Иван Демерджиев
13:24 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тик-Ток
До коментар #13 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":Бригадите ги плащаха ,2 седмици лятна бригада -120 лева ,купих си дънки за 25 лева
Коментиран от #17, #22, #31
13:30 05.11.2026
15 Абе Иванчо Демерджиев
Коментиран от #16
13:31 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И аз съм бил
До коментар #14 от "Тик-Ток":Нищо не ни платиха на нас. Даскалото ги взе.
13:34 05.11.2026
18 варненка от Аксаково
13:36 05.11.2026
19 Мао
Ще ви се дърпат е ушите.
С тази фалирала държава ще купувате каквито ви кажем и хоро ще играете
13:38 05.11.2026
20 Така ли ще я караме бре мурджовци
13:39 05.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
До коментар #14 от "Тик-Ток":Лъжеш разбира се. Плащаха най-много по 2 лв. на ден, обикновено бе по 1,20 лв. , останалите 20 ти ги прибираха, за да ти е "безплатно" образованието.
А дънки няма как да си си купил за 25 лв. защото бяха по 12-15$ най евтините в корекома, а за такава малка сума 1$ е струвал 5 лв.
Коментиран от #25, #27, #28, #29
13:45 05.11.2026
23 Кой помни?
Ловят кокошки и плюят по Украйна. Лумпените ръкопляскат.
13:45 05.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тик-Ток
До коментар #22 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":Долара беше тогава 0,93 стотинки
Коментиран от #39
13:48 05.11.2026
26 браво
13:48 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кво са ти прибирали бре
До коментар #22 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":Мито, акцизи, ДДС нямаше и заплатите си бяха нетни а не брутни и една кутия цигари Арда бяха 25 ст.
13:53 05.11.2026
29 Цитирам ти нещо, провери
До коментар #22 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":кога е било колега и се замисли ! (Член 4
В случай на изменение на златния паритет на щатския долар, който е понастоящем 35 САЩ долара за една унция чисто злато, т.е. един щатски долар = 0,888671 грама чисто злато, глобалната сума от 7 000 000 (седем милиона) САЩ долара, предвидена в член 3 , ще бъде съответно изменена.
Член 5
Двете страни вземат под внимание взаимните изгоди за по-нататъшното развитие на тяхната икономика, произтичащи от следните, сключени на днешна дата, Спогодби:
1. Спогодба за сътрудничество при използуване на водите на реките, протичащи през териториите на двете страни....)
13:59 05.11.2026
30 така е
До коментар #8 от "Ей хора събудете се":ЕК по своята същност са паразит. Те така се издържат. До преди няколко години европейските фирми поръчваха някаква стока в Китай примерно за 100 долара, а след това я внасяха в Европа за цена от 200 долара. После българските търтовци я внасяха от Франция за 300 долара плюс печалба за българската фирма. Така една Франция без до произвежда нищо, прибираше 200 долара от българите. Цялата им велика икономика бе това - ограбване на Китай и страни като нас. Но китаците се усетиха и започнаха да си продават директно. Естествено паразитите няма от къде да смучат и затова наложиха тези такси, което е престъпление. Купиш си пет стоки по 1 евро, което е 5 евро, а само таксите са 20 евро - значи ЕС прибира 400% печалба чрез чиста кражба. Но ЕС не може да съществува по друг начин - те живеят само с ограбване на нови държави, което го наричат "разширяване" .Така стана и с нас при уж въвеждане на еврото - прибраха ни златото, прибраха милиардите от банките, окрадоха 50% от спестяванията на хората чрез инфлацията, продължават да ни ограбват чрез инфлация и високите цени в техните вериги. В същото време ние не можем да поризвеждаме евтино, защото с ред регулации и забрани те ни забраняват и съсипват нашето производство. Какви ли не робства и чужда власт е виждала страната ни, но такива паразити и престъпници никога не са ни владели.
Коментиран от #36
14:06 05.11.2026
31 НЕ Е ВЯРНО!
До коментар #14 от "Тик-Ток":Бил съм на бригади от шести клас-есенни за брне на моркови в Казичане…до завършване на университета. ХОдихме все във Видински окръг… познавам го от целия. Най- високото заплащане, което съм видял беше 30 лв - огромна за времето си сума - уиски джони 5 г червен етикет беше 18 лв в рибарските магазини - почти две бутилки за месец. Що се касае до дънките такива за 25 лв нямаше. Имаше дънко “Рила” за 7 лв от дочен плат, а в Кореком дънки “Rifle” за 20 долара. На черно тогава доларът вървеше по 2 лв. Преди 10.11. 1989 г имам 15 г трудов стаж, та цените ги помня, сякаш беше вчера!
Коментиран от #37
14:07 05.11.2026
32 Грабят работливият български народ
14:08 05.11.2026
33 прав си
До коментар #24 от "Гнусна работа":Ходя в Македония и за 100 евро - ресторант за цялото семейство с качествени продукти, пазар на качествени храни и накрая по-евтино гориво за колата. Тук същото - 300-400 евро. Дано удържат да не влязат в тази кочина. Да зная, че няма да влязат, бих си купил имот там в някой близък до границата град. Докъде стигнахме с това скапано евро - да завиждаме на македонците.
14:09 05.11.2026
34 Революция!
14:11 05.11.2026
35 СТИГА ИВАНЕ СЪС
14:11 05.11.2026
36 Революция!
До коментар #30 от "така е":Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция наложи вече такса върху текстилните артикули като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха. Правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ? А? Същото ни готвят и на нас от януари !!! 1 към 1 ...
14:14 05.11.2026
37 Така е но
До коментар #31 от "НЕ Е ВЯРНО!":уиски джони 5 г червен етикет беше $ 3,80 в корекома.
14:18 05.11.2026
38 С тези мита така стана
14:21 05.11.2026
39 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
До коментар #25 от "Тик-Ток":На този курс само партийни велможи можеха да си купят. Сега синовете и внуците им владеят хотелите, хазарта, енергетиката, земята и управляват България чрез марионетки като копринков, радев, пеевски ...
14:31 05.11.2026