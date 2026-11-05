Четирима са задържани при акция срещу внос от Китай във Варна

Четирима души са задържани при акция във Варна срещу предполагаеми данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай. Сред тях са двама ръководни митнически служители, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му в случая са замесени митнически служители и търговски дружества. Стоките са внасяни или контрабандно, или на занижени цени, което според министъра е нанесло сериозна щета на държавния бюджет.

„Четирима задържани има, от които двама ръководни митнически служители“, заяви Иван Демерджиев.

Останалите двама задържани са представители на дружества, които според министъра са участвали в тези практики. Не са посочени имената на задържаните, нито са обявени конкретни размери на предполагаемите щети.

Размерът на щетите все още се изяснява

Демерджиев заяви, че тепърва ще се установяват мащабите на предполагаемата измама. Към момента няма данни за политическа протекция, каза още той.

„Всяка една подобна структура, която е подложена на корупционен риск, ще бъде във фокуса на нашето внимание постоянно“, посочи министърът.

На този етап потвърдено е единствено, че има четирима задържани и че акцията е свързана с проверки на внос от Китай. Следващите действия и евентуалните обвинения ще зависят от събраните материали и от установяването на размера на щетите.