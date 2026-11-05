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Четирима са задържани при акция срещу внос от Китай във Варна

Четирима са задържани при акция срещу внос от Китай във Варна

5 Ноември, 2026 12:59 1 628 39

  • акция във варна-
  • митнически служители-
  • внос от китай-
  • данъчни престъпления

Сред задържаните са двама ръководни митнически служители. Проверяват се предполагаеми данъчни престъпления и щети за държавния бюджет

Четирима са задържани при акция срещу внос от Китай във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Четирима души са задържани при акция във Варна срещу предполагаеми данъчни престъпления, свързани с внос на стоки от Китай. Сред тях са двама ръководни митнически служители, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му в случая са замесени митнически служители и търговски дружества. Стоките са внасяни или контрабандно, или на занижени цени, което според министъра е нанесло сериозна щета на държавния бюджет.

„Четирима задържани има, от които двама ръководни митнически служители“, заяви Иван Демерджиев.

Останалите двама задържани са представители на дружества, които според министъра са участвали в тези практики. Не са посочени имената на задържаните, нито са обявени конкретни размери на предполагаемите щети.

Размерът на щетите все още се изяснява

Демерджиев заяви, че тепърва ще се установяват мащабите на предполагаемата измама. Към момента няма данни за политическа протекция, каза още той.

„Всяка една подобна структура, която е подложена на корупционен риск, ще бъде във фокуса на нашето внимание постоянно“, посочи министърът.

На този етап потвърдено е единствено, че има четирима задържани и че акцията е свързана с проверки на внос от Китай. Следващите действия и евентуалните обвинения ще зависят от събраните материали и от установяването на размера на щетите.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 0 Отговор
    Българския износ също е на "занижени" цени спрямо конкуренцията. Какво правим?

    13:04 05.11.2026

  • 2 вноса от Китай

    11 1 Отговор
    Вече престъпление ли е? А?

    Коментиран от #11

    13:07 05.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    12 0 Отговор
    Това са остатъците от криминалния картел на Тиквата и Гроб

    13:08 05.11.2026

  • 4 Това е в полза на хората

    11 0 Отговор
    Стоките да се внасят контрабандно, или на занижени цени ! Митата така или иначе не остават в България а сега искат и 50% от акцизите да ни вземат от ЕК ...

    13:10 05.11.2026

  • 5 Долни башибозуци

    13 2 Отговор
    По времето на турското робство само един данък десятък е имало а сега ни грабят безобразно

    Коментиран от #7

    13:11 05.11.2026

  • 6 Прогресът

    3 3 Отговор
    е непрестанен - всички свинско-тиквени практики се наследяват.

    13:16 05.11.2026

  • 7 Тик-Ток

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Долни башибозуци":

    А при Тодор Живков беше 5% и всичко друго беше безплатно

    Коментиран от #13

    13:16 05.11.2026

  • 8 Ей хора събудете се

    10 4 Отговор
    Вече влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и 5 евро на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? 

    Коментиран от #10, #30

    13:18 05.11.2026

  • 9 Не плащат

    6 0 Отговор
    мита и делят с митничарите .

    13:22 05.11.2026

  • 10 Ей хора събудете се

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ей хора събудете се":

    Точно така трябва. Да се обединяват малките пратки в една голяма и нито стотинка на тези крадливи престъпници да не им се плаща !

    13:22 05.11.2026

  • 11 Не само

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "вноса от Китай":

    Ако Мамиш с митническите такси е.

    13:23 05.11.2026

  • 12 Иван Демерджиев

    6 3 Отговор
    Да не се прави на интересен а спешно да предложи в МС да не се спазват дивотиите на ЕК !

    13:24 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тик-Ток

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    Бригадите ги плащаха ,2 седмици лятна бригада -120 лева ,купих си дънки за 25 лева

    Коментиран от #17, #22, #31

    13:30 05.11.2026

  • 15 Абе Иванчо Демерджиев

    7 0 Отговор
    Поръчка на 20 лагерчета за принтер 10 различни размера по 1,20 евро средно може ли бре тикво 50 евро да ми е митото и после и ДДС на тотала ? Кажи бре ей ? На 24 евро себестойност 50 евро мито плюс ДДС и доставка? Вие нормални ли сте въобще да ви питам? А?

    Коментиран от #16

    13:31 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И аз съм бил

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тик-Ток":

    Нищо не ни платиха на нас. Даскалото ги взе.

    13:34 05.11.2026

  • 18 варненка от Аксаково

    2 1 Отговор
    Само се моля сред конфискуваните стоки да има и пиратки.Задават се празници и пак ще ни подлудят с гърмежи.Затова приветствам операцията.

    13:36 05.11.2026

  • 19 Мао

    1 0 Отговор
    Ще идвате на килимчето, в посолството.
    Ще ви се дърпат е ушите.
    С тази фалирала държава ще купувате каквито ви кажем и хоро ще играете

    13:38 05.11.2026

  • 20 Така ли ще я караме бре мурджовци

    6 2 Отговор
    10 евро мито за две роклички по 3 евро едната... и по 12.90 евро мито на чифт дънки? А? Това ли ви е ЕС-то пропаднало ?

    13:39 05.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Тик-Ток":

    Лъжеш разбира се. Плащаха най-много по 2 лв. на ден, обикновено бе по 1,20 лв. , останалите 20 ти ги прибираха, за да ти е "безплатно" образованието.
    А дънки няма как да си си купил за 25 лв. защото бяха по 12-15$ най евтините в корекома, а за такава малка сума 1$ е струвал 5 лв.

    Коментиран от #25, #27, #28, #29

    13:45 05.11.2026

  • 23 Кой помни?

    2 0 Отговор
    Щяха да ловят Борисов, Пеевски, Мафията?

    Ловят кокошки и плюят по Украйна. Лумпените ръкопляскат.

    13:45 05.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тик-Ток

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    Долара беше тогава 0,93 стотинки

    Коментиран от #39

    13:48 05.11.2026

  • 26 браво

    2 0 Отговор
    За три дни МВР удари три нелегални печатници на пари за ГЕРБ - първо нелегалния цех за цигари, второ - каргото от митниците и трето - продажбата на дрога през куриерските фирми. Браво, действайте все така!

    13:48 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кво са ти прибирали бре

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    Мито, акцизи, ДДС нямаше и заплатите си бяха нетни а не брутни и една кутия цигари Арда бяха 25 ст.

    13:53 05.11.2026

  • 29 Цитирам ти нещо, провери

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "При байТошУ беше по-добре!🤡🙃":

    кога е било колега и се замисли ! (Член 4
    В случай на изменение на златния паритет на щатския долар, който е понастоящем 35 САЩ долара за една унция чисто злато, т.е. един щатски долар = 0,888671 грама чисто злато, глобалната сума от 7 000 000 (седем милиона) САЩ долара, предвидена в член 3 , ще бъде съответно изменена.
    Член 5
    Двете страни вземат под внимание взаимните изгоди за по-нататъшното развитие на тяхната икономика, произтичащи от следните, сключени на днешна дата, Спогодби:
    1. Спогодба за сътрудничество при използуване на водите на реките, протичащи през териториите на двете страни....)

    13:59 05.11.2026

  • 30 така е

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ей хора събудете се":

    ЕК по своята същност са паразит. Те така се издържат. До преди няколко години европейските фирми поръчваха някаква стока в Китай примерно за 100 долара, а след това я внасяха в Европа за цена от 200 долара. После българските търтовци я внасяха от Франция за 300 долара плюс печалба за българската фирма. Така една Франция без до произвежда нищо, прибираше 200 долара от българите. Цялата им велика икономика бе това - ограбване на Китай и страни като нас. Но китаците се усетиха и започнаха да си продават директно. Естествено паразитите няма от къде да смучат и затова наложиха тези такси, което е престъпление. Купиш си пет стоки по 1 евро, което е 5 евро, а само таксите са 20 евро - значи ЕС прибира 400% печалба чрез чиста кражба. Но ЕС не може да съществува по друг начин - те живеят само с ограбване на нови държави, което го наричат "разширяване" .Така стана и с нас при уж въвеждане на еврото - прибраха ни златото, прибраха милиардите от банките, окрадоха 50% от спестяванията на хората чрез инфлацията, продължават да ни ограбват чрез инфлация и високите цени в техните вериги. В същото време ние не можем да поризвеждаме евтино, защото с ред регулации и забрани те ни забраняват и съсипват нашето производство. Какви ли не робства и чужда власт е виждала страната ни, но такива паразити и престъпници никога не са ни владели.

    Коментиран от #36

    14:06 05.11.2026

  • 31 НЕ Е ВЯРНО!

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тик-Ток":

    Бил съм на бригади от шести клас-есенни за брне на моркови в Казичане…до завършване на университета. ХОдихме все във Видински окръг… познавам го от целия. Най- високото заплащане, което съм видял беше 30 лв - огромна за времето си сума - уиски джони 5 г червен етикет беше 18 лв в рибарските магазини - почти две бутилки за месец. Що се касае до дънките такива за 25 лв нямаше. Имаше дънко “Рила” за 7 лв от дочен плат, а в Кореком дънки “Rifle” за 20 долара. На черно тогава доларът вървеше по 2 лв. Преди 10.11. 1989 г имам 15 г трудов стаж, та цените ги помня, сякаш беше вчера!

    Коментиран от #37

    14:07 05.11.2026

  • 32 Грабят работливият български народ

    2 0 Отговор
    Атлантиците както и башибозука не го е крал. Така си е. И му крадат и ракията даже

    14:08 05.11.2026

  • 33 прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гнусна работа":

    Ходя в Македония и за 100 евро - ресторант за цялото семейство с качествени продукти, пазар на качествени храни и накрая по-евтино гориво за колата. Тук същото - 300-400 евро. Дано удържат да не влязат в тази кочина. Да зная, че няма да влязат, бих си купил имот там в някой близък до границата град. Докъде стигнахме с това скапано евро - да завиждаме на македонците.

    14:09 05.11.2026

  • 34 Революция!

    2 0 Отговор
    Никакви мита. Нито стотинка за крадливата ЕК и урсулската пасмина

    14:11 05.11.2026

  • 35 СТИГА ИВАНЕ СЪС

    0 0 Отговор
    ТЕЗИ УСМИВКИ ЕХИДНИ. СТИГА СЪС КОКОШКИ НАИСТИНА СА НА КОКОШАРА ШИША И ТУПА А ЗАПОЧВАЙТЕ ГОЛЕМИТЕ БАНДИТИ. ПИСНА МИ. И АКО НЕ ВКАРАТЕ НЯКОЙ ОТ ТЯХ У ДВОРА НА ЗАТВОРА ЗНАЧИ СТЕ КАТО ТЯХ. ПРОСТО И ЯСНО ПАЗИТЕ СЕ ЕДИН ДРУГ. А АКО Е ОТ СТРАХОВЕ НИЕ ИСТИНСКИТЕ СМЕ МНОГО.

    14:11 05.11.2026

  • 36 Революция!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "така е":

    Сега внимавайте и четете бавно ! ... Франция наложи вече такса върху текстилните артикули като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха. Правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени... такса от 50 цента ще има за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул., въпреки че таванът остава на 50% от цената на продукта преди данъци.... Схващате ли кой ще плати и как да ви питам пичове ? А? Същото ни готвят и на нас от януари !!! 1 към 1 ...

    14:14 05.11.2026

  • 37 Така е но

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "НЕ Е ВЯРНО!":

    уиски джони 5 г червен етикет беше $ 3,80 в корекома.

    14:18 05.11.2026

  • 38 С тези мита така стана

    0 0 Отговор
    Че в една Грузия дори всичко е на половин цена поне. Скоро и на Македония даже ще завиждаме

    14:21 05.11.2026

  • 39 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тик-Ток":

    На този курс само партийни велможи можеха да си купят. Сега синовете и внуците им владеят хотелите, хазарта, енергетиката, земята и управляват България чрез марионетки като копринков, радев, пеевски ...

    14:31 05.11.2026