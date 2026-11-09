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Задържаха камион с 45 000 кутии цигари на „Кулата“

Задържаха камион с 45 000 кутии цигари на „Кулата“

9 Ноември, 2026 16:12 594 2

  • цигари без бандерол-
  • гкпп кулата-
  • районна прокуратура благоевград-
  • митнически служители

Тютюневите изделия за 172 350 евро били скрити сред каси с мандарини. По делото са привлечени двама румънски граждани

Задържаха камион с 45 000 кутии цигари на „Кулата“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион с 45 000 кутии цигари без български акцизен бандерол е задържан на граничния пункт „Кулата“. Стойността на тютюневите изделия е 172 350 евро. По случая са привлечени като обвиняеми двама граждани на Румъния – М.М. и А.-Г. Б.

Проверката е извършена на 6 ноември от митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ и полицаи от ГД „Гранична полиция“. Товарният автомобил е бил с хладилно полуремарке и е влизал в България.

Водачът и вторият шофьор представили документи, според които превозват мандарини. При рентгеновата проверка обаче били установени необичайни плътности в товара. Последвалият физически контрол показал, че в предната част на полуремаркето, сред пластмасовите каси с мандарини, има кашони със стекове цигари.

„Разследването по делото продължава“, съобщиха от Районна прокуратура – Благоевград.

Досъдебното производство е за държане на акцизни стоки без български акцизен бандерол. На този етап двамата румънски граждани са обвиняеми, а вината им не е установена с влязла в сила присъда.

Източници: bntnews.bg, novinata.bg


Благоевград / България
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