Двама пострадаха при катастрофа на АМ „Хемус“

Двама души са пострадали при катастрофа между лек автомобил и товарен автомобил на автомагистрала „Хемус“ в посока София. Произшествието е станало при 43-ия километър.

Пострадали са шофьорът и пътникът в лекия автомобил. Двамата са откарани в болница, съобщиха от ОДМВР-София пред Българската телеграфна агенция.

„Шофьорът и пътникът в колата са закарани в болница“, съобщиха от ОДМВР-София.

В района на катастрофата движението се осъществява в две ленти и се регулира от екип на „Пътна полиция“. На място се извършва оглед на местопроизшествието.

Към момента няма посочени данни за причините за сблъсъка, както и за състоянието на пострадалите.

Източници: 24chasa.bg