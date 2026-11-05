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Двама пострадаха при катастрофа на АМ „Хемус“
  Тема: Войната на пътя

Двама пострадаха при катастрофа на АМ „Хемус“

5 Ноември, 2026 18:53 615 1

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Лек автомобил и товарен камион са се ударили на 43-ия километър в посока София. Пострадалите са откарани в болница

Двама пострадаха при катастрофа на АМ „Хемус“ - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са пострадали при катастрофа между лек автомобил и товарен автомобил на автомагистрала „Хемус“ в посока София. Произшествието е станало при 43-ия километър.

Пострадали са шофьорът и пътникът в лекия автомобил. Двамата са откарани в болница, съобщиха от ОДМВР-София пред Българската телеграфна агенция.

„Шофьорът и пътникът в колата са закарани в болница“, съобщиха от ОДМВР-София.

В района на катастрофата движението се осъществява в две ленти и се регулира от екип на „Пътна полиция“. На място се извършва оглед на местопроизшествието.

Към момента няма посочени данни за причините за сблъсъка, както и за състоянието на пострадалите.

Източници: 24chasa.bg


София / България
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