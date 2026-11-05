Двама пострадаха при катастрофа на АМ „Хемус“

Двама души са пострадали при катастрофа между лек автомобил и товарен автомобил на автомагистрала „Хемус“ в посока София. Произшествието е станало при 43-ия километър.
Пострадали са шофьорът и пътникът в лекия автомобил. Двамата са откарани в болница, съобщиха от ОДМВР-София пред Българската телеграфна агенция.„Шофьорът и пътникът в колата са закарани в болница“, съобщиха от ОДМВР-София.
В района на катастрофата движението се осъществява в две ленти и се регулира от екип на „Пътна полиция“. На място се извършва оглед на местопроизшествието.
Към момента няма посочени данни за причините за сблъсъка, както и за състоянието на пострадалите.
Източници: 24chasa.bg
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19:19 05.11.2026