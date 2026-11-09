Челен удар между камион и кола край Тетевен

Верижна катастрофа с камион, лек автомобил и пътнически автобус е станала на главния път София – Варна, край разклона за Тетевен. По предварителни данни първият удар е бил челен между тежкотоварния камион и автомобила.

След сблъсъка автобусът, който се е движел зад тях, не е успял да спре и е ударил колата отзад. Автобусът е изпълнявал редовен курс по линията Добрич – Варна – София.

Няма данни за пострадали пътници или водачи при инцидента. По първоначална информация са нанесени само материални щети.

На мястото са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които са регулирали движението. „Движението в участъка е временно затруднено и се осъществява с повишено внимание“, съобщи NOVA.

Причината за челния удар между камиона и лекия автомобил не е съобщена. Не са обявени и допълнителни подробности за участниците в катастрофата. До приключване на действията на полицията шофьорите трябва да преминават внимателно през района.

Източници: nova.bg, focus-news.net