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Челен удар между камион и кола край Тетевен
  Тема: Трафик

Челен удар между камион и кола край Тетевен

9 Ноември, 2026 03:15 572 1

  • катастрофа-
  • пътят софия-варна-
  • тетевен-
  • камион-
  • автобус

След сблъсъка автобус по линията Добрич – Варна – София е ударил автомобила отзад. Няма данни за пострадали, нанесени са материални щети

Челен удар между камион и кола край Тетевен - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Верижна катастрофа с камион, лек автомобил и пътнически автобус е станала на главния път София – Варна, край разклона за Тетевен. По предварителни данни първият удар е бил челен между тежкотоварния камион и автомобила.

След сблъсъка автобусът, който се е движел зад тях, не е успял да спре и е ударил колата отзад. Автобусът е изпълнявал редовен курс по линията Добрич – Варна – София.

Няма данни за пострадали пътници или водачи при инцидента. По първоначална информация са нанесени само материални щети.

На мястото са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които са регулирали движението. „Движението в участъка е временно затруднено и се осъществява с повишено внимание“, съобщи NOVA.

Причината за челния удар между камиона и лекия автомобил не е съобщена. Не са обявени и допълнителни подробности за участниците в катастрофата. До приключване на действията на полицията шофьорите трябва да преминават внимателно през района.

Източници: nova.bg, focus-news.net


Тетевен / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    1 0 Отговор
    Челен удар отзад ? :)

    03:38 09.11.2026