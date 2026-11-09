Установиха част от младежите от опасното шествие в София

Част от младежите, заснети да се движат опасно с електрически тротинетки и мотори по столичния булевард „България“, вече са установени. От СДВР съобщиха, че те са призовани да се явят в полицията заедно с родителите си.
Случаят е от събота вечер, когато десетки деца и младежи са преминали по булеварда. Видеоклипове от движението им са разпространени в социалните мрежи. На кадрите се виждат участници, които се движат между автомобилите, а по разкази на очевидци част от тях са карали с висока скорост и без предпазни каски. Подобни записи са публикувани и от други улици в София.
Спор дали част от превозните средства са мотори
Председателят на Българската асоциация за електромобилност Владислав Стоицов призова децата да спазват закона за движение по пътищата, а органите на реда да засилят контрола.
По думите му на видеото се виждат много електрически велосипеди, които всъщност са мотори. За този тип превозни средства се изискват регистрация и шофьорска книжка, заяви Стоицов.„Най-много ми направи впечатление опасното каране. Това е практика, която се наблюдава особено често по бул. „България““, каза Владислав Стоицов.
Той коментира и предложение за разделяне на електрическите тротинетки в две категории – леки и тежки.
Призив за обучение и контрол
Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България заяви, че органите на МВР са поставени в затруднена ситуация при нарушения, извършени с нерегистрирани превозни средства и от неправоспособни водачи.„Един водач, който е правоспособен, може да бъде лишен от право да управлява МПС, могат да му бъдат отнети контролни точки и да му бъде наложена санкция. А на тези нищо не можеш да направиш. Нито превозните средства са регистрирани, нито водачите са правоспособни“, заяви Георгиев.
Според него са необходими обучение, превенция и ясни правила, съчетани с контрол. Георгиев призова родителите да отделят време, за да разговарят с децата си и да ги насърчат да спазват правилата за движение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Генерал до Генерала
Коментиран от #8
08:18 09.11.2026
3 Тити на Кака
А не е. Всеки, който живее наоколо или е ползвал булеварда в тъмните часове на денонощието отлично знае, че това е едно от състезателните трасета на софийските пилоти на свръхмощни автомобили и мотоциклети, пилят се гуми, газ до небесата, гонки на поразия. А полиция, която да спре това - няма.
Това е положението.
08:20 09.11.2026
4 !!!!!!
08:25 09.11.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #7
08:28 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ток-Тик
До коментар #5 от "Тик-Ток":Защо да ги оставят на мира ? След година-две тези деца ще станат джигити.
Коментиран от #12
08:45 09.11.2026
8 Ъхъ
До коментар #2 от "Генерал до Генерала":Обаче знаят да искат по високи заплати!🤥
08:52 09.11.2026
9 Тея инструктори
08:55 09.11.2026
10 Надявам се
08:55 09.11.2026
11 8953
08:57 09.11.2026
12 Георги
До коментар #7 от "Ток-Тик":те вече са джигити. След година-две ще имат законно право да управляват автомобили.
09:00 09.11.2026
13 Само гледали и се възмущавали
09:07 09.11.2026
14 Новите
09:14 09.11.2026
15 Макаренко
09:17 09.11.2026