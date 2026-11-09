Установиха част от младежите от опасното шествие в София

Част от младежите, заснети да се движат опасно с електрически тротинетки и мотори по столичния булевард „България“, вече са установени. От СДВР съобщиха, че те са призовани да се явят в полицията заедно с родителите си.

Случаят е от събота вечер, когато десетки деца и младежи са преминали по булеварда. Видеоклипове от движението им са разпространени в социалните мрежи. На кадрите се виждат участници, които се движат между автомобилите, а по разкази на очевидци част от тях са карали с висока скорост и без предпазни каски. Подобни записи са публикувани и от други улици в София.

Спор дали част от превозните средства са мотори

Председателят на Българската асоциация за електромобилност Владислав Стоицов призова децата да спазват закона за движение по пътищата, а органите на реда да засилят контрола.

По думите му на видеото се виждат много електрически велосипеди, които всъщност са мотори. За този тип превозни средства се изискват регистрация и шофьорска книжка, заяви Стоицов.

„Най-много ми направи впечатление опасното каране. Това е практика, която се наблюдава особено често по бул. „България““, каза Владислав Стоицов.

Той коментира и предложение за разделяне на електрическите тротинетки в две категории – леки и тежки.

Призив за обучение и контрол

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България заяви, че органите на МВР са поставени в затруднена ситуация при нарушения, извършени с нерегистрирани превозни средства и от неправоспособни водачи.

„Един водач, който е правоспособен, може да бъде лишен от право да управлява МПС, могат да му бъдат отнети контролни точки и да му бъде наложена санкция. А на тези нищо не можеш да направиш. Нито превозните средства са регистрирани, нито водачите са правоспособни“, заяви Георгиев.

Според него са необходими обучение, превенция и ясни правила, съчетани с контрол. Георгиев призова родителите да отделят време, за да разговарят с децата си и да ги насърчат да спазват правилата за движение.