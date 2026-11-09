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Установиха част от младежите от опасното шествие в София
  Тема: Трафик

Установиха част от младежите от опасното шествие в София

9 Ноември, 2026 08:06 1 606 15

  • сдвр-
  • булевард българия-
  • електрически тротинетки-
  • опасно шофиране-
  • софия

СДВР е призовала установените да се явят в полицията с родителите си. Групата е заснета да се движи с тротинетки и мотори по булевард „България“

Установиха част от младежите от опасното шествие в София - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Част от младежите, заснети да се движат опасно с електрически тротинетки и мотори по столичния булевард „България“, вече са установени. От СДВР съобщиха, че те са призовани да се явят в полицията заедно с родителите си.

Случаят е от събота вечер, когато десетки деца и младежи са преминали по булеварда. Видеоклипове от движението им са разпространени в социалните мрежи. На кадрите се виждат участници, които се движат между автомобилите, а по разкази на очевидци част от тях са карали с висока скорост и без предпазни каски. Подобни записи са публикувани и от други улици в София.

Спор дали част от превозните средства са мотори

Председателят на Българската асоциация за електромобилност Владислав Стоицов призова децата да спазват закона за движение по пътищата, а органите на реда да засилят контрола.

По думите му на видеото се виждат много електрически велосипеди, които всъщност са мотори. За този тип превозни средства се изискват регистрация и шофьорска книжка, заяви Стоицов.

„Най-много ми направи впечатление опасното каране. Това е практика, която се наблюдава особено често по бул. „България““, каза Владислав Стоицов.

Той коментира и предложение за разделяне на електрическите тротинетки в две категории – леки и тежки.

Призив за обучение и контрол

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България заяви, че органите на МВР са поставени в затруднена ситуация при нарушения, извършени с нерегистрирани превозни средства и от неправоспособни водачи.

„Един водач, който е правоспособен, може да бъде лишен от право да управлява МПС, могат да му бъдат отнети контролни точки и да му бъде наложена санкция. А на тези нищо не можеш да направиш. Нито превозните средства са регистрирани, нито водачите са правоспособни“, заяви Георгиев.

Според него са необходими обучение, превенция и ясни правила, съчетани с контрол. Георгиев призова родителите да отделят време, за да разговарят с децата си и да ги насърчат да спазват правилата за движение.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Генерал до Генерала

    22 0 Отговор
    Тя полицията не знае мотори ли са , не са ли мотори, а ние чакаме законност и ред да има!

    Коментиран от #8

    08:18 09.11.2026

  • 3 Тити на Кака

    26 0 Отговор
    Да напомня на тези, които не са от София - бул България е една от основните пътни артерии, водещи към центъра на града, обичайно трасе за правителствените кортежи от и за резиденция Бояна, по дефиниция трябва да е едно от най-контролираните с видеонаблюдение и физическо присъствие на полицията.
    А не е. Всеки, който живее наоколо или е ползвал булеварда в тъмните часове на денонощието отлично знае, че това е едно от състезателните трасета на софийските пилоти на свръхмощни автомобили и мотоциклети, пилят се гуми, газ до небесата, гонки на поразия. А полиция, която да спре това - няма.
    Това е положението.

    08:20 09.11.2026

  • 4 !!!!!!

    23 0 Отговор
    Щом са не пълнолетни да се глобяват родителите! Много е просто, българина е съзнателен, когато му бръкнеш в джоба. Както се казва”битието определя съзнанието, колкото по го биеш , толкова по-съзнателен става”

    08:25 09.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    7 16 Отговор
    А кога ще вкарвате в пандиза джигитите дето карат с 200 на България,оставете децата на мира

    Коментиран от #7

    08:28 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ток-Тик

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Защо да ги оставят на мира ? След година-две тези деца ще станат джигити.

    Коментиран от #12

    08:45 09.11.2026

  • 8 Ъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Генерал до Генерала":

    Обаче знаят да искат по високи заплати!🤥

    08:52 09.11.2026

  • 9 Тея инструктори

    0 6 Отговор
    Скоро ще искат да обучават и велосипедисти и да им дават шофьорски книжки! После ще се насочат и към пешеходците, книжка за пресичане на кръстовище! Всички за пари! А държавата и общините продължават да бягат от задълженията си относно инфраструктурата за велосипеди и тротинетки...

    08:55 09.11.2026

  • 10 Надявам се

    5 0 Отговор
    вече всички да са убедиха, че това е територия, а не държава, щом като може да сеуправлява не регистрирано МПС и без документи и никой нищо не може да направи, дори органите на МВР са в затруднена ситуация.

    08:55 09.11.2026

  • 11 8953

    4 0 Отговор
    Смешковци! Такива слючай ама в цяла София. Като се започне от центъра и се стигне до крайните квартали. Опасаха цяла София с камери, а нищо не виждат! Само се крият по храстите и лапат големите заплати, сега ще и стачкуват! Безсрамници!

    08:57 09.11.2026

  • 12 Георги

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ток-Тик":

    те вече са джигити. След година-две ще имат законно право да управляват автомобили.

    09:00 09.11.2026

  • 13 Само гледали и се възмущавали

    5 0 Отговор
    Къде е била полицията? Защо не са ги арестували?

    09:07 09.11.2026

  • 14 Новите

    4 0 Отговор
    поколения! Вие си ги отгледахте! Защита на детето! До там стигнаха,че да убиват родителите си! Никакво уважени,морал,задръжки към никой! Наглоста им се увеличава с годините,затова виждаме какво става по пътищата!Само смяна на системата може да помогне! Забрана за нпо!!!

    09:14 09.11.2026

  • 15 Макаренко

    1 0 Отговор
    А, бой?

    09:17 09.11.2026