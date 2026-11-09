Жена загина при катастрофа на АМ „Тракия“ край Камено

Жена е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Камено, област Бургас, съобщи БГНЕС.

Към момента не са посочени подробности за обстоятелствата, довели до сблъсъка, както и за участващите превозни средства. Няма съобщени данни и за други пострадали или за въведена временна организация на движението.

Причините за произшествието и останалите обстоятелства около катастрофата предстои да бъдат изяснени.

Източници: bgnes.bg