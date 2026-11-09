Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Жена загина при катастрофа на АМ „Тракия“ край Камено
  Тема: Войната на пътя

Жена загина при катастрофа на АМ „Тракия“ край Камено

9 Ноември, 2026 20:18 805 5

  • катастрофа-
  • ам тракия-
  • загинала жена-
  • пътен инцидент

Тежкият инцидент е станал в района на Камено, област Бургас. Подробности за причините и участниците все още не са съобщени

Жена загина при катастрофа на АМ „Тракия“ край Камено - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е загинала при катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Камено, област Бургас, съобщи БГНЕС.

Към момента не са посочени подробности за обстоятелствата, довели до сблъсъка, както и за участващите превозни средства. Няма съобщени данни и за други пострадали или за въведена временна организация на движението.

Причините за произшествието и останалите обстоятелства около катастрофата предстои да бъдат изяснени.

Източници: bgnes.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц тц

    4 2 Отговор
    А реват за увеличение на заплатите…

    20:19 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пожелание

    2 0 Отговор
    А тези с кошници - АЛУДИ А8 , трябва да се вкарват в затвора за всяко престъпление на пътя !!

    20:36 09.11.2026

  • 5 Чичака

    4 0 Отговор
    С Q8 няма спирачки. Правила не важат за него. И какво. Ще му дадат 3 г мсксимум. Убиеца на Милен Цветков вече е на свобода.

    21:00 09.11.2026