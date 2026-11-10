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Обвиняем е предаден на съд за убийство с лопата в София

Обвиняем е предаден на съд за убийство с лопата в София

10 Ноември, 2026 11:36 794 3

  • убийство с лопата-
  • домашно насилие-
  • софийска градска прокуратура-
  • квартал надежда-
  • софийски градски съд

Мъжът е обвинен, че е нанесъл над 10 удара по главата на приятелката си в столичния квартал „Надежда“. Делото е за убийство с особена жестокост и в условията на домашно насилие

Обвиняем е предаден на съд за убийство с лопата в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура предаде на съд мъж с инициали В.В., обвинен в убийството на приятелката си с особена жестокост и в условията на домашно насилие. Според обвинителния акт престъплението е извършено в столичния квартал „Надежда“ на неустановена дата между 30 ноември и 16 декември 2025 г.

В.В. живеел на семейни начала с пострадалата и малолетното им дете. Според прокуратурата съвместният им живот бил съпътстван от постоянни конфликти, скандали и физическо насилие. В обвинителния акт е посочено още, че мъжът бил зависим от алкохол и психоактивни вещества.

Според обвинението при пореден конфликт мъжът решил умишлено да убие жената. Той взел лопата, намираща се в апартамента, и нанесъл над 10 удара с металната ѝ част в областта на главата. Прокуратурата твърди, че след това са нанесени и множество прободно-порезни наранявания с нож по шията, гръдния кош, гърба и крайниците.

Съдебномедицинската експертиза е установила, че травмите по главата, причинени от последователните удари с лопатата, са довели пряко до смъртта на пострадалата. Именно начинът на извършване е в основата на обвинението за особена жестокост.

„Интензитетът на насилието надхвърлял необходимото за причиняване на смърт.“

Това посочва прокуратурата в описанието на обвинението. Според държавното обвинение жената е изпитвала силни болки и страдания.

Тялото е открито на 29 декември

След убийството, според обвинителния акт, В.В. увил тялото на приятелката си в одеяло и го изхвърлил в трафопост срещу жилищния блок. След това напуснал апартамента и се преместил заедно с малолетното им дете в хостел.

Тялото на жената било открито от свидетели на 29 декември 2025 г. На следващия ден мъжът бил задържан от полицията. Разследването е проведено от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Обвинението се основава на съдебномедицински, биологични, ДНК, психиатрични и психологични експертизи, свидетелски показания и други събрани доказателства.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. До постановяване на окончателна присъда обвиняемият се счита за невинен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 техник

    1 0 Отговор
    каквато държавата,такива и инструментите!

    Коментиран от #2

    12:13 10.11.2026

  • 2 Ама жената

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "техник":

    Кво е била виновна на държавата, че да я пребие с БЕЛ до смърт.
    Такава държава направо я съсипвам с развален български!

    12:22 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.