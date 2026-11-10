Обвиняем е предаден на съд за убийство с лопата в София

Софийската градска прокуратура предаде на съд мъж с инициали В.В., обвинен в убийството на приятелката си с особена жестокост и в условията на домашно насилие. Според обвинителния акт престъплението е извършено в столичния квартал „Надежда“ на неустановена дата между 30 ноември и 16 декември 2025 г.

В.В. живеел на семейни начала с пострадалата и малолетното им дете. Според прокуратурата съвместният им живот бил съпътстван от постоянни конфликти, скандали и физическо насилие. В обвинителния акт е посочено още, че мъжът бил зависим от алкохол и психоактивни вещества.

Според обвинението при пореден конфликт мъжът решил умишлено да убие жената. Той взел лопата, намираща се в апартамента, и нанесъл над 10 удара с металната ѝ част в областта на главата. Прокуратурата твърди, че след това са нанесени и множество прободно-порезни наранявания с нож по шията, гръдния кош, гърба и крайниците.

Съдебномедицинската експертиза е установила, че травмите по главата, причинени от последователните удари с лопатата, са довели пряко до смъртта на пострадалата. Именно начинът на извършване е в основата на обвинението за особена жестокост.

„Интензитетът на насилието надхвърлял необходимото за причиняване на смърт.“

Това посочва прокуратурата в описанието на обвинението. Според държавното обвинение жената е изпитвала силни болки и страдания.

Тялото е открито на 29 декември

След убийството, според обвинителния акт, В.В. увил тялото на приятелката си в одеяло и го изхвърлил в трафопост срещу жилищния блок. След това напуснал апартамента и се преместил заедно с малолетното им дете в хостел.

Тялото на жената било открито от свидетели на 29 декември 2025 г. На следващия ден мъжът бил задържан от полицията. Разследването е проведено от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Обвинението се основава на съдебномедицински, биологични, ДНК, психиатрични и психологични експертизи, свидетелски показания и други събрани доказателства.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. До постановяване на окончателна присъда обвиняемият се счита за невинен.