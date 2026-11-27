Съдът наложи четири месеца лишаване от свобода на 47-годишния Г.Т., нарушил заповед за незабавна защита от домашно насилие спрямо родителите си. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим, съобщиха от Апелативната прокуратура в София.

Заповедта е издадена от Районния съд в Ботевград по гражданско дело и е връчена на мъжа на 12 ноември. С нея той е бил задължен да се въздържа от домашно насилие, да не доближава родителите си и да напусне съвместно обитаваното с тях жилище в село Разлив, община Правец.

Още същия ден Г.Т. е нарушил ограниченията, като се е приближил до родителите си, крещял им и ги обиждал. На 13 ноември той отново не е спазил заповедта, влязъл е в жилището и е пренощувал там, въпреки забраната. По данни на прокуратурата мъжът е продължил да се държи агресивно спрямо родителите си.

На 14 ноември е последвало ново нарушение, при което Г.Т. е отправял обиди и заплахи към тях. В съобщението на прокуратурата не се посочва дали присъдата подлежи на обжалване и пред кой съд.

Стотици нарушения на заповеди за защита

Случаят е на фона на отчетени стотици нарушения на мерки за защита. Омбудсманът Велислава Делчева заяви през септември, че през предходната година са издадени над 5000 заповеди за защита. По данни на Министерството на вътрешните работи, включени в годишния доклад на омбудсмана за 2025 г., съдилищата са издали 5102 такива заповеди, а са регистрирани 476 нарушения.

„Не можем да спрем в момента, в който съдът е постановил защита. Едно решение, което не се изпълнява, остава документ“, заяви Велислава Делчева.

Източници: bta.bg