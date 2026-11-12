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Около 500 кг марихуана са иззети при проверка на товарен автомобил на граничен преход Кулата

Около 500 кг марихуана са иззети при проверка на товарен автомобил на граничен преход Кулата

12 Ноември, 2026 11:45 521 2

  • марихуана-
  • митница софия-
  • кулата-
  • наркотици

Товарната композиция била селектирана за рентгенов контрол

Около 500 кг марихуана са иззети при проверка на товарен автомобил на граничен преход Кулата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване по досъдебно производство за контрабанда на високорисково наркотично вещество през границата на страната.

В сутрешните часове на 10.11.2026 г., в района на граничен преход Кулата, на влизане от Гърция в България, служители от отдел „Борба с наркотрафика“ при ТД Митница София селектирали за проверка товарна композиция, състояща се от влекач и хладилно полуремарке, с български регистрационни номера.

Водачът на камиона – български гражданин, представил документи за превозваната стока - колбаси и чушки, предназначени за получатели в България. Съгласно транспортните документи товарът бил натоварен в Испания.

Товарната композиция била селектирана за рентгенов контрол. При анализа на полученото изображение била установена подозрителна зона в предната част на хладилното полуремарке, подлежаща на физически контрол. С оглед констатираното превозното средство било насочено към Митническо бюро Кулата за извършване на щателна митническа проверка.

След разтоварването на стоката, декларирана в транспортните документи, митническите служители установили преградна стена, предназначена да разделя хладилното ремарке на зони с два различни температурни режима. При проверката било установено, че във втората зона се превозват 22 кашона, облепени с прозрачно тиксо. В тях били открити вакуумирани пликове, съдържащи суха зелена растителна маса.

При извършения полеви наркотест веществото реагирало положително на коноп (марихуана).

Открити са общо 445 вакуумирани пакета с общо бруто тегло 497,90 кг, съдържащи високорисково наркотично вещество.

В качеството на обвиняем по досъдебното производство е привлечен водачът на товарния автомобил - В.М. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.


България
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  • 1 Редактор

    1 0 Отговор
    Неграмотен

    11:55 12.11.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Язък!!

    12:23 12.11.2026