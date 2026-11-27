Окръжният съд в Габрово наложи 4 години ефективно лишаване от свобода на мъж, признат за виновен в държане на наркотици с цел разпространение. Споразумението между прокурор от Габровската окръжна прокуратура и защитника му е одобрено от съда.

В къща и прилежащо дворно място в село от община Габрово са били държани повече от 5 килограма марихуана и 0,214 грама кокаин. Стойността на наркотичните вещества е над 52 хиляди евро. Деянието е извършено без необходимото разрешително и при условията на опасен рецидив.

Наказанието е при първоначален строг режим

Мъжът се е признал за виновен, а съдът е одобрил договореното между прокуратурата и защитата наказание. Четирите години затвор са ефективни и трябва да бъдат изтърпени при първоначален строг режим. Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

Според данните по делото наркотиците са били държани на 9 октомври 2025 г. Решението е постановено по наказателно дело от общ характер № 378 от 2026 г., разгледано от Окръжния съд в Габрово на 25 ноември 2026 г. Така между извършването на деянието и одобряването на споразумението е изминала повече от една година.

Източници: bnrnews.bg