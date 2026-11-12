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Трима са задържани за кражба на 222 метра кабели в Каспичан

Трима са задържани за кражба на 222 метра кабели в Каспичан

12 Ноември, 2026 22:48 118 8

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Полицията е установила ново посегателство върху подземната кабелна мрежа на улица „Мадарски конник“. Разследването продължава под ръководството на прокуратурата

Трима са задържани за кражба на 222 метра кабели в Каспичан - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима мъже са задържани при специализирана полицейска операция в Каспичан след кражба на 75 метра многожилен меден проводник от подземната кабелна мрежа. По данни на МВР акцията е проведена в район на улица „Мадарски конник“, където вече са били регистрирани няколко посегателства.

Работата по случая е започнала на 27 октомври след сигнал за откраднати 52 метра меден проводник от шахти на същата улица. На 9 ноември в Районното управление в Нови пазар е постъпил нов сигнал за кражба на 95 метра кабел.

В ранните часове на 11 ноември служители на ОДМВР-Шумен забелязали два автомобила, пристигнали в района - „Сеат Алхамбра“ с варненска регистрация и „Фолксваген Бийтъл“ с добричка. Според МВР от тях слезли трима мъже и се насочили към шахти от подземната мрежа.

Единият от задържаните е на 50 години и е от Девня. Другите двама са на 38 и 41 години и са от Девня и Бяла. При предприетите действия водачът на „Сеат Алхамбра“ направил опит да се оттегли, но бил спрян. Другите двама мъже успели да избягат, но били установени и задържани след заградителни действия.

„Работата по документиране на престъпната им дейност продължава под ръководството на прокуратурата“, съобщава МВР.

Посочените случаи включват общо 222 метра меден проводник - 52 метра при първия сигнал, 95 метра при сигнала от 9 ноември и още 75 метра, установени при операцията на 11 ноември. Данните за повдигнати обвинения и за мярката за неотклонение на задържаните не са съобщени.

Източници: novini.bg


Нови Пазар / България
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