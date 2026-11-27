Софийският градски съд остави в ареста Даниел Гаргов, Георги Георгиев, Петър Николов и Тенчо Лилянов по делото за предполагаема измама с европейски субсидии в Хасково. На Цвети Лалов, Делян Делчев и Делчо Пехливанов съдът определи мярка за неотклонение „подписка“. Осмият обвиняем – Величко Минев, не се яви на заседанието поради заболяване.

Осемте са обвинени от Европейската прокуратура за участие в организирана престъпна група и измама със средства от бюджета на Европейския съюз. Според обвинението групата е действала в Хасково от 2021 г. до 25 ноември 2026 г.

Съдът е приел, че по отношение на седмината има малко доказателства за обосновано предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени, но такива все пак съществуват. Не е установена връзка между част от обвиняемите. За Гаргов, Георгиев, Николов и Лилянов обаче съдът е намерил достатъчно данни, за да приеме наличие на обосновано предположение.

Прокуратурата поиска арест за всички

Европейската прокуратура е настоявала всички обвиняеми да останат за постоянно в ареста. Според обвинението между тях има връзки, които се установяват чрез информация от Търговския регистър и Агенцията по вписванията, справки от Държавна агенция „Национална сигурност“ и общи пътувания.

Разследването е свързано с проекти на община Хасково, финансирани по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост. Сред посочените от Европейската прокуратура проекти са изграждането на дом за възрастни хора, център за изкуство и системи за производство на енергия от възобновяеми източници. Според институцията предполагаемите щети за бюджета на Европейския съюз надхвърлят 70 милиона евро. При претърсванията са иззети 135 000 евро, 9000 щатски долара, документи, мобилни телефони и компютри.

Защитата отрече обвиненията

Адвокатите на обвиняемите заявиха, че по делото няма достатъчно конкретни доказателства за организирана престъпна група, опасност от укриване или риск от извършване на престъпление.

Защитникът на Даниел Гаргов Никола Атанасов посочи, че за решение на Общинския съвет в Хасково са необходими 21 гласа и че дори петима обвиняеми да са гласували заедно, това не е достатъчно за приемането му.

Адвокатът на Георги Георгиев Кристиян Мирчев заяви, че обвинението не съдържа данни дали дружествата са изпълнили проектите, които са спечелили. По думите му упражняването на частна търговска дейност не е забранено, а „познанството между тях не е престъпление“.

Защитниците на Цвети Лалов и Делян Делчев отрекоха двамата да са били свързани с обществените поръчки. Адвокатът на Тенчо Лилянов заяви, че иззетите материали все още не са изследвани и че описаните действия биха могли да представляват административни, а не наказателни нарушения. Защитата на Делчо Пехливанов също посочи, че липсват конкретни данни за престъпна група.

Разследването продължава. Всички обвиняеми се считат за невиновни до постановяване на влязла в сила присъда.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg